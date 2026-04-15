انڈمان سمندر میں ٹرالر ڈوب گیا، بچوں سمیت تقریباً 250 کے ہلاک ہونے کا خدشہ، سرچ آپریشن جاری
جنوبی بنگلہ دیش کے ٹیکناف سے روانہ ہونے والا یہ بحری جہاز ملائیشیا جا رہا تھا۔ اس میں روہنگیا پناہ گزیں اور بنگلہ دیشی سوارتھے۔
Published : April 15, 2026 at 9:44 AM IST
نئی دہلی: روہنگیا پناہ گزینوں اور بنگلہ دیشی شہریوں سمیت تقریباً 250 افراد کو لے جانے والا ٹرالر منگل کے روز بحیرہ انڈمان میں ڈوب گیا۔ بڑے پیمانے پر تلاش اور بچاؤ آپریشن جاری ہے۔
اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین (یو این ایچ سی آر) اور بین الاقوامی تنظیم برائے مہاجرت (آئی او ایم) نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں اس واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا۔ یہ حادثہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا جب اس خطے میں بنگالی نئے سال کا جشن منایا جا رہا ہے۔
@UNHCR_BGD and @IOMBangladesh are deeply saddened by reports that some 250 men, women and children are missing at sea after a boat carrying Rohingya refugees and Bangladeshi nationals capsized in the Andaman Sea.— UNHCR in Bangladesh (@UNHCR_BGD) April 14, 2026
جنوبی بنگلہ دیش کے ٹیکناف سے روانہ ہونے والا یہ بحری جہاز مبینہ طور پر ملائیشیا جا رہا تھا جب مبینہ طور پر تیز ہواؤں اور زیادہ ہجوم کی وجہ سے ڈوب گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ "یو این ایچ سی آر، اقوام متحدہ کی پناہ گزینوں کی ایجنسی، اور آئی او ایم، بین الاقوامی ادارہ برائے ہجرت، ان رپورٹوں سے شدید غمزدہ ہیں کہ بحیرہ انڈمان میں روہنگیا پناہ گزینوں اور بنگلہ دیشی شہریوں کو لے جانے والی کشتی کے الٹنے سے تقریباً 250 مرد، خواتین اور بچے سمندر میں لاپتہ ہو گئے ہیں۔"
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ، "یہ المناک واقعہ طویل نقل مکانی کے سنگین نتائج اور روہنگیا کے لیے پائیدار حل کی عدم موجودگی کی عکاسی کرتا ہے۔ ریاست رخائن میں جاری تشدد نے مستقبل قریب میں محفوظ واپسی کی امیدوں کو دھندلا دیا ہے، جبکہ انسانی امداد میں کمی، پناہ گزینوں کے کیمپوں میں حالات زندگی کے چیلنجز، اور تعلیم تک محدود رسائی اور روزگار کی تلاش اور روزگار سمندری سفر میں پناہ گزینوں کے لیے خطرناک حالات پیدا کر رہے ہیں۔"
یو این ایچ سی آر نے مزید کہا کہ انڈمان سمندر مختلف عوامل کی وجہ سے خطرناک سفر کرنے والے لوگوں کی جانیں لے رہا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا، "بیرون ملک بہتر اجرت کا وعدہ، اکثر اسمگلنگ نیٹ ورکس کے ذریعے پھیلائی جانے والی غلط معلومات کے ساتھ، کچھ افراد، روہنگیا اور بنگلہ دیشی شہریوں کو خطرات مول لینے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ عوامل ایسے حالات پیدا کررہے ہیں جس میں اسمگلر کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زندگیوں کو شدید خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ بحیرہ انڈمان مسلسل ان لوگوں کی زندگیوں کو ختم کررہا ہے۔"
ایجنسیوں نے مزید اس بات پر زور دیا کہ لاپتہ مسافروں میں خاندان، خواتین اور بچے شامل ہیں، جو خطے میں بے گھر کمیونٹیز کو درپیش بڑھتے ہوئے انسانی بحران کو اجاگر کرتے ہیں۔
انسانی ہمدردی کے اداروں نے مزید کہا کہ اس طرح کی سمندری گزرگاہیں اس میں ملوث انتہائی خطرات کے بارے میں بار بار انتباہ کے باوجود تیزی سے ہوتی جارہی ہیں۔ اس نے کہا، "ہم فوری طور پر بین الاقوامی برادری سے بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزینوں کے لیے انسانی امداد کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیشی میزبان کمیونٹیز کے لیے تعاون کے لیے یکجہتی کو بڑھانے اور مالی امداد کو برقرار رکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔
یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ روہنگیا بحران 2017 میں میانمار میں تشدد کے بعد شدت اختیار کر گیا، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوئی، لاکھوں افراد نے بنگلہ دیش میں پناہ لی۔ ہزاروں لوگ اب بھیڑ بھاڑ والے کیمپوں میں رہتے ہیں جہاں مستحکم ملازمتوں اور طویل مدتی مواقع تک رسائی محدود ہے، جس سے وہ انسانی اسمگلنگ اور اسمگلنگ نیٹ ورکس کے استحصال کا شکار ہو جاتے ہیں۔
ایسی صورت حال کی وجہ سے، کچھ لوگ خلیج بنگال اور بحیرہ انڈمان کے ذریعے سمندری سفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حکام اور انسانی ہمدردی کے اداروں نے مبینہ طور پر خبردار کیا ہے کہ یہ سفر خطرناک ہو سکتے ہیں۔
