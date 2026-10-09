عالمی قوانین کی علمبردار اور نسلی امتیاز کے خلاف آواز: بھارتی نژاد نوی نیتھم 'ناوی' پلے کو 2026ء کا نوبل امن انعام
ناوی پلے جنوبی افریقہ کی ہائی کورٹ، انٹرنیشنل کرمنل ٹربیونل اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جج کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکی ہیں۔
Published : October 9, 2026 at 3:39 PM IST
اوسلو: نارویجن نوبل کمیٹی نے جمعہ کے روز سال 2026ء کے نوبل امن انعام کا اعلان کرتے ہوئے جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والی نامور قانون دان اور انسانی حقوق کی علمبردار نوی نیتھم 'ناوی' پلے کو دنیا کے اس سب سے معتبر اعزاز کا حقدار قرار دیا ہے۔ کمیٹی نے یہ فیصلہ بین الاقوامی قانون کی بالادستی، انسانی حقوق کے تحفظ اور جنگ و تشدد کی روک تھام کے لیے ان کی دہائیوں پر محیط تاریخی خدمات کے اعتراف میں کیا۔
نوبل کمیٹی کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق، ناوی پلے کی زندگی عالمی قانونی اصولوں کی پاسداری اور ایک غیر متزلزل اخلاقی مشعل راہ کی ترجمان ہے۔ جنوبی افریقہ کے شہر ڈربن میں تمل نژاد ہندوستانی خاندان میں آنکھ کھولنے والی ناوی پلے نے سخت گیر نسلی امتیاز (اپارتھائیڈ) کے دور میں عملی قانونی میدان میں قدم رکھا۔ انہوں نے نسلی تفریق اور معاشرتی جبر کے خلاف تاریخ ساز جدوجہد کی اور نیلسن منڈیلا سمیت اپارتھائیڈ کے خلاف آواز اٹھانے والے درجنوں سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کا قانونی دفاع کیا۔
BREAKING NEWS The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2026 #NobelPeacePrize to Navanethem “Navi” Pillay for her efforts to promote peace and international law. #NobelPrize https://t.co/97vurspw6z— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026
ناوی پلے نے بین الاقوامی قانون کے دائرہ کار اور اثر پذیری کو وسعت دینے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ وہ جنوبی افریقہ کی ہائی کورٹ، روانڈا کے لیے قائم انٹرنیشنل کرمنل ٹربیونل، اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ (آئی سی سی) میں جج کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے متعلق اقوام متحدہ کے آزاد انکوائری کمیشن کی سربراہ بھی رہیں۔
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موجودہ وقت میں ناوی پلے دی ہیگ میں واقع انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس (آئی سی جے) میں میانمار کی مبینہ نسل کشی کے مقدمے میں بین الاقوامی جج کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ نوبل کمیٹی نے زور دیا کہ ناوی پلے نے تاریخی مقدمات میں یہ ثابت کیا ہے کہ قانونی اقدامات کے ذریعے جنگ اور تشدد کو روکا جا سکتا ہے، اور ان کی غیر جانبداری، بصیرت اور استقامت نے انہیں عہدِ حاضر کی معتبر ترین عالمی قانون دانوں کی صف میں لاکھڑا کیا ہے۔