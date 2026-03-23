نیٹو چیف نے ایران پر امریکی حملوں کی حمایت کر دی، کہا ایران جدید میزائل صلاحیت کے بہت قریب
نیٹو کے سربراہ مارک روٹے نے خبردار کیا کہ ایران میں جوہری اور میزائل صلاحیتوں کا امتزاج عالمی خطرے کا باعث بنے گا۔
Published : March 23, 2026 at 9:59 AM IST
نئی دہلی: ایران سے طویل فاصلے پر بحر ہند میں واقع امریکہ-برطانیہ کے ایک مشترکہ فوجی اڈے 'ڈیاگو گارسیا' پر میزائل حملے کی اطلاعات کے بیچ نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے ایران کے خلاف امریکی حملوں کی حمایت کی اور خبردار کیا کہ تہران ایسے میزائل تیار کرنے کے قریب پہنچ رہا ہے جو یورپ کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔
سی بی ایس نیوز سے بات کرتے ہوئے روٹے نے کہا کہ نیٹو ابھی تک ان دعوؤں کی تصدیق کر رہا ہے کہ ایران نے ڈیاگو گارسیا میں امریکہ-برطانیہ کے فوجی اڈے پر میزائل داغے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "ہم اس وقت اس کی تصدیق نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو یہ امریکی ردعمل کو مزید جواز فراہم کرے گا۔
"اگر یہ (حملہ) سچ میں ہوا تھا، تو یہ زیادہ واضح ہو جائے گا کہ صدر ٹرمپ یہاں کیا کر رہے ہیں… یہ اہم ہے،" انہوں نے کہا۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایران یورپ کے بڑے شہروں پر حملہ کرنے کی صلاحیت کے "بہت قریب" ہے۔ روٹے نے مزید خبردار کیا کہ اگر ایران میزائل کی صلاحیت کو جوہری ہتھیاروں کے ساتھ جوڑتا ہے تو اس سے نہ صرف اسرائیل اور خطے بلکہ یورپ اور عالمی استحکام کو شدید خطرہ لاحق ہو گا۔
انہوں نے ایرانی میزائلوں کی ممکنہ رینج کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ "ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ وہ اس صلاحیت کے بہت قریب ہیں۔"
روٹے نے خبردار کیا، "اگر ایران میزائل صلاحیت کے ساتھ جوہری صلاحیت حاصل کر لیتا ہے تو یہ اسرائیل، خطے، یورپ اور دنیا کے استحکام کے لیے براہ راست خطرہ بلکہ وجودی خطرہ ہو گا۔"
نیٹو کے سربراہ نے ایران کی فوجی صلاحیتوں کو کم کرنے کی امریکی کوششوں کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ تاخیر مہنگی ثابت ہو سکتی ہے۔ شمالی کوریا کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "اگر ہم بہت لمبے عرصے تک گفت و شنید میں مصروف رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ اس لمحے سے گزر جائیں جہاں آپ اب بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔"
ان کا یہ تبصرہ اتحاد کے اندر کشیدگی کے درمیان آیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو کے اتحادیوں پر آبنائے ہرمز کے ذریعے جہاز رانی کے راستے کو محفوظ بنانے سمیت امریکی کارروائیوں کی حمایت کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہ کرنے پر تنقید کی۔
روٹے نے مایوسی کو تسلیم کیا، تاہم کہا کہ اب اتحادیوں کے بیچ تعاون جاری ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ 22 ممالک - جیسے جاپان، جنوبی کوریا، آسٹریلیا، اور خلیجی ممالک بشمول نیٹو کے اراکین اور شراکت دار آبنائے میں محفوظ نیویگیشن کو یقینی بنانے کے لیے ایک پہل میں شامل ہوئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ "یہ تین سوالات 'ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کی کب ضرورت ہے؟ اور کہاں ضرورت ہے؟'، اب صدر کی اپیل کا جواب دینے کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہم آبنائے ہرمز کے ذریعے مفت اور محفوظ جہاز رانی جاری رہے۔"
انہوں نے نوٹ کیا کہ آپریشنل ٹائم لائنز زیر بحث ہیں، فوجی منصوبہ ساز تعیناتی کی تفصیلات پر کام کر رہے ہیں۔ "اہم سوالات میں ایک 'کب' کا سوال ہے…" اس کی منصوبہ بندی جاری ہے۔
روٹے نے اس بات پر زور دیا کہ نیٹو اتحاد تاریخی طور پر بحرانوں کے دوران اکٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے ٹرمپ کی قیادت میں طے پانے والے دفاعی اخراجات میں اضافے اور یوکرین پر جاری تعاون کا حوالہ دیا۔
انہوں نے کہا کہ "میں صدر کی مایوسی کو سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ وقت لگتا ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ امریکی ابتدائی کارروائیوں کے بارے میں رازداری کی وجہ سے اتحادیوں کو تیاری کے لیے وقت درکار تھا۔
یوکرین پر روٹے نے روسی تیل کی برآمدات پر پابندیوں میں نرمی پر تنقید کے باوجود امریکی سفارت کاری کا دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن مذاکرات کے ذریعے حل پر زور دیتے ہوئے متعدد ترجیحات میں توازن پیدا کر رہا ہے۔ "اسے ان تمام مختلف مفادات کو متوازن کرنا ہوگا۔" انہوں نے کہا کہ "یوکرین میں جنگ کو کامیاب انجام تک پہنچانے کے لیے ان کی کوشش بہت اہم ہے۔" (آئی اے این ایس ان پٹ کے ساتھ)
