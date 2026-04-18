امریکی پینل نے چین کی چپ اسمگلنگ پر امریکی سلامتی کی خلاف ورزی پر شدید تشویش کا اظہار کیا

امریکی قانون سازوں اور ماہرین نے خبردار کیا کہ چین جدید AI چپس حاصل کرنے کے لیے غیر قانونی اسمگلنگ نیٹ ورک استعمال کررہا ہے۔

امریکی پینل کو چین سے چپ کی اسمگلنگ کے خطرے پر تشویش (@RepMoolenaar/X)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 18, 2026 at 3:49 PM IST

واشنگٹن: امریکی قانون سازوں اور ماہرین نے کانگریس کی حالیہ سماعت کے دوران خبردار کیا کہ چین قانونی خریداریوں اور غیر قانونی اسمگلنگ نیٹ ورکس کے ذریعے جدید امریکی مصنوعی ذہانت اے آئی (AI) چپس حاصل کر رہا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ صورتحال امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے ’بڑھتا ہوا خطرہ‘ ہے۔

اسمگلنگ کا بڑا انکشاف

چائنا سلیکٹ کمیٹی کے چیئرمین جان مولینار نے کانگریس کی سماعت کے دوران کہا، "چین کی طرف سے جدید اے آئی (AI) چپس کی اسمگلنگ ایک وسیع خطرہ ہے۔" انہوں نے گزشتہ برس ناکام ہونے والے متعدد مقدمات کا حوالہ دیا۔ جان مولینار نے محکمۂ انصاف (، United States Department of Justice، DOJ) کے ایک حالیہ کیس کا حوالہ دیا جس میں تقریباً 2.5 بلین ڈالر مالیت کی چپس اسمگل کی گئیں۔ انہوں نے اسے "امریکی تاریخ میں برآمدی کنٹرول کی سب سے بڑی خلاف ورزی" قرار دیا۔

اسمگلنگ کیسے ہو رہی ہے؟

سماعت کے دوران انکشاف ہوا کہ اسمگلر سراغ لگانے سے بچنے کے لیے انتہائی جدید طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ ان میں ڈیوائسز سے سیریل نمبر ہٹانا اور چین کو ممنوعہ چپس بھیجنے کے لیے جعلی "سرور شپمنٹس" بنانا شامل ہے۔ اطلاعات کے مطابق سپر مائیکرو کمپیوٹر کے شریک بانی ولی لیاؤ ان کوششوں میں ملوث مشتبہ افراد میں شامل ہیں۔

کمپیوٹنگ پاور کی دوڑ

سائبر سکیوریٹی کے ماہر دمتری الپرووچ نے کمیٹی کو بتایا کہ موجودہ عالمی مقابلہ مکمل طور پر کمپیوٹنگ پاور پر منحصر ہے۔ انہوں نے کہا، "اس دوڑ میں سب سے بڑی رکاوٹ ٹیلنٹ، ڈیٹا یا پیسہ نہیں ہے... یہ سب 'کمپیوٹ' پر آکر رک جاتا ہے۔" ان کے مطابق، چین برآمدی کنٹرول کو روکنے کے لیے بیرون ملک ڈیٹا سینٹرز بنا رہا ہے اور بڑی مقدار میں چپس اسمگل کر رہا ہے۔

قومی سلامتی پر اثرات

اس فیلڈ کے ماہر یوسف محمود نے خبردار کیا کہ چین کا مقصد 2030 تک اے آئی (AI) کے میدان میں مکمل تسلط حاصل کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے، وہ امریکی اے آئی (AI) نظام کی نقل کرنے کے لیے "ڈسٹیلیشن اٹیک" (Distillation Attack) جیسے سائبر حملوں کا استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ان چوری شدہ ٹیکنالوجیز کو نہ روکا گیا تو انہیں میدان جنگ میں امریکی مفادات کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔

"مکمل اسٹیک" ماحولیاتی نظام کی تعمیر کے منصوبے

سماعت میں یہ واضح ہوا ہے کہ امریکہ اس وقت اپنی تکنیکی برتری کو برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ اگرچہ برآمدی کنٹرول نے یقینی طور پر کچھ وقت خریدا ہے، چین کے "مکمل اسٹیک" ماحولیاتی نظام کی تعمیر کے منصوبے امریکہ کے لیے ایک اہم چیلنج ہیں۔ امریکی حکام کا خیال ہے کہ تکنیکی قیادت کو برقرار رکھنا نہ صرف اقتصادی غلبہ کے لیے ضروری ہے، بلکہ فوجی اور اسٹریٹجک فائدے کے لیے بھی ضروری ہے۔

مزید پڑھیں:

ایران نے آبنائے ہرمز میں متبادل راستوں کا اعلان کر دیا،،، اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری،، حملوں میں 182 افراد ہلاک

ایران کے ساتھ جنگ ​​بندی سیاسی مجبوری، سابق این ایس اے نے ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں کو خطرناک قرار دیا

پھر ہوگی جنگ، حملوں کا آغاز! ٹرمپ نے ایران سے جنگ بندی میں توسیع پر غیر یقینی صورتحال کا دیا اشارہ

ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا: بحری جہازوں پر حملوں کا انتباہ، بھارت کا پچاس فیصد تیل خطرے میں

ٹرمپ نے جنگ بندی کے بعد بڑا دعویٰ کرتے ہوئے ایران معاہدے کو امریکہ کی فتح قرار دیا

ایران جنگ مشرق وسطیٰ تک پھیلنے سے بھارتی تارکین وطن کو سلامتی کے خدشات

TAGGED:

CHINA CHIP SMUGGLING
CHINA SMUGGLING NETWORKS
AI CHIP SMUGGLING BY CHINA
SMUGGLING NETWORKS BY CHINA
AI CHIP SMUGGLING NETWORKS

