میانمار نے روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی سے متعلق عالمی عدالت کی تمام شرائط کو ماننے سے انکار دیا
میانمار کے صدر نے کابینہ اجلاس میں کہا کہ، وہ کسی بھی ایسے اقدام کو مسترد کر دے گی جسے وہ "غیر معقول" سمجھتی ہے۔
Published : November 26, 2026 at 6:36 PM IST
بینکاک: میانمار فوج کی حمایت یافتہ حکومت کے سربراہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ایک اہم فیصلے کے کچھ حصوں پر عمل کرنے سے انکار کرتا ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے اپنے فیصلے میں میانمار کو روہنگیا اقلیت کے خلاف 'نسل کشی' کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔
جمعرات کو سرکاری اخبار 'گلوبل نیو لائٹ آف میانمار' میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق، میانمار کے صدر من آنگ ہلاینگ نے کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ ان کی حکومت مناسب اقدامات تو اٹھائے گی، لیکن وہ کسی بھی ایسے اقدام کو مسترد کر دے گی جسے وہ "غیر معقول" سمجھتی ہے۔ بدھ کے روز، صدر نے اس مقدمے کو ملک کے خلاف ایک "یک طرفہ الزام" قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ "نسل کشی" کی اصطلاح کے استعمال سے میانمار کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔
گزشتہ ہفتے، اقوام متحدہ کے اعلیٰ ترین عدالتی ادارے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس (عالمی عدالت انصاف) نے فیصلہ دیا کہ میانمار نے 2017 میں ایک وحشیانہ فوجی مہم کے دوران روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کی۔ عدالت نے پایا کہ میانمار کی سیکیورٹی فورسز نے ہزاروں روہنگیا شہریوں کو ہلاک کیا، بڑے پیمانے پر جنسی تشدد کا ارتکاب کیا، اور بچوں کے خلاف انتہائی پرتشدد کارروائیاں کیں۔ عدالت نے میانمار کے اس موقف کو بھی مسترد کر دیا کہ یہ مہم باغیوں کے خلاف ایک جائز کارروائی تھی۔
سابق فوجی سربراہ من آنگ ہلاینگ اس مہم کے انچارج تھے۔ رپورٹ کے مطابق، من آنگ ہلاینگ ملک کے سربراہ کی حیثیت سے میانمار سے متعلق تمام معاملات کے لیے خود کو بنیادی طور پر ذمہ دار سمجھتے ہیں، اور وہ ایسا کوئی بھی اقدام قبول نہیں کریں گے جو ملک کے مفادات کے منافی ہو۔
مزید تفصیلات بتائے بغیر انہوں نے کہا، "ایک ذمہ دار ملک کے طور پر، میانمار مناسب اقدامات اٹھائے گا، لیکن وہ ایسی کسی بھی شرط کو نہیں مانے گا جسے وہ غیر معقول سمجھتا ہے۔" اس سے قبل، میانمار کی حکومت نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے کو غیر منصفانہ اور انتہائی مایوس کن قرار دیا تھا۔ حکومت نے اس بات کی نشاندہی بھی کی کہ عدالت کے 15 ججوں میں سے چھ ججوں نے اس فیصلے سے اختلاف کیا تھا۔
یہ پہلا موقع ہے جب اقوام متحدہ کی عالمی عدالت انصاف نے کسی ملک کو نسل کشی کا مرتکب قرار دیا ہے۔ عدالت نے میانمار کی حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ روہنگیا مسلمانوں کو بحفاظت اپنے گھروں کو واپس جانے کی اجازت دے، انہیں معاوضہ ادا کرے، اور نسل کشی میں ملوث ہونے کے شبے میں نامزد افراد کے خلاف قانونی کارروائی کرے۔
اگرچہ عدالت کے فیصلے حتمی اور قانونی ہوتے ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد کروانے کے لیے عدالت کے پاس اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو عدم تعمیل سے آگاہ کرنے کے سوا کوئی اور طریقہ کار موجود نہیں ہے۔ عام خیال یہی ہے کہ میانمار عدالت کے کسی بھی مطالبے کو پورا نہیں کرے گا۔ ہیگ میں قائم ایک اور ادارہ، ’انٹرنیشنل کریمنل کورٹ‘ (آئی سی سی)، بھی میانمار اور روہنگیا سے متعلق قانونی معاملات کا جائزہ لے رہا ہے۔ امریکہ نے آئی سی سی اور اس کے کئی ججوں اور عملے پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ سلامتی کونسل کی جانب سے تجویز کردہ کسی بھی کارروائی کو روکنے کے لیے اپنے ویٹو پاور کا استعمال کر سکتا ہے۔ سلامتی کونسل کے دیگر مستقل اراکین، چین اور روس کے بھی میانمار کے صدر’من آنگ ہلینگ‘ کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں اور جنہوں نے بین الاقوامی سطح پر اس کی حمایت بھی کی ہے اس لیے وہ بھی ایسے اقدامات کو روک سکتے ہیں۔
سن 2024 کے اواخر میں، آئی سی سی کے استغاثہ نے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف مبینہ انسانیت سوز جرائم کے سلسلے میں ’من آنگ ہلینگ‘ کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی درخواست کی تھی، تاہم، ججوں نے ابھی تک اس درخواست پر کوئی عوامی فیصلہ جاری نہیں کیا ہے۔
کئی مغربی حکومتوں اور بین الاقوامی تنظیموں نے میانمار پر زور دیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے پر عمل کرے۔ انسانی حقوق کے گروپوں نے مطالبہ کیا ہے کہ میانمار کی فوج، اس کے معاشی نیٹ ورکس، اور ہتھیاروں کی فراہمی کے سلسلوں پر ’ہدف شدہ پابندیاں‘ عائد کی جائیں تاکہ احتساب کو یقینی بنایا جا سکے۔ پیر کے روز، برطانیہ نے باضابطہ طور پر روہنگیا مسلمانوں کے خلاف ہونے والے مظالم کو ’نسل کشی‘ قرار دیا۔ برطانیہ نے میانمار کے پانچ اعلیٰ فوجی عہدیداروں پر پابندیاں عائد کی ہیں، میانمار کو ہوائی ایندھن کی فراہمی محدود کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے، اور انسانی ہمدردی کی امداد اور انصاف سے متعلق اقدامات کے لیے آٹھ ملین برطانوی پاؤنڈ دینے کا وعدہ کیا ہے۔
توقع ہے کہ سلامتی کونسل سات دسمبر کو ایک نجی اجلاس منعقد کرے گی۔ یہ اجلاس برطانیہ کی درخواست پر طلب کیا گیا ہے، جس نے اس سے قبل انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ایک فیصلے کے بعد میانمار کے ’ڈیفنس اتاشی‘ کو ملک سے نکال دیا تھا۔
میانمار اس وقت ایک خونی خانہ جنگی کی لپیٹ میں ہے، جہاں جمہوریت کے حامی گروہ اور مختلف ملیشیا تنظیمیں فوج کے خلاف لڑ رہی ہیں۔ من آنگ ہلائنگ نے 2021 میں آنگ سان سوچی کی جمہوری طور پر منتخب حکومت سے اقتدار چھین لیا تھا۔ وہ رواں سال کے اوائل میں صدر بنے، اگرچہ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ عمل نہ تو آزادانہ تھا اور نہ ہی منصفانہ۔
یہ بھی پڑھیں: