میانمار: اسپتال پر فضائی حملے میں 30 سے زائد افراد ہلاک، 60 سے زائد زخمی
میانمار میں خانہ جنگی شروع ہونے کے بعد سے جنٹا نے فضائی حملوں میں اضافہ کر دیا ہے۔
Published : December 11, 2025 at 2:56 PM IST
مراک یو (میانمار): میانمار کی فوج کے فضائی حملے میں ایک اسپتال میں 30 سے زائد افراد ہلاک ہوگئے۔ جائے وقوعہ پر موجود امدادی کارکنوں نے جمعرات کو کہا کہ جنتا اس ماہ ہونے والے انتخابات سے قبل ایک انتھک جارحانہ کارروائی کر رہی ہے۔
جب سے میانمار میں خانہ جنگی شروع ہوئی ہے، تنازعات پر نظر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ جنتا نے 2021 میں اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد سے ہر سال فضائی حملوں میں اضافہ کیا ہے، جس سے ایک دہائی طویل جمہوری تجربہ ختم ہو گیا ہے۔
فوج نے 28 دسمبر کو انتخابات کا شیڈول بنایا ہے، جس میں ووٹ کو تنازع سے نکلنے کے راستے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ دریں اثنا، باغیوں نے اپنے زیر کنٹرول علاقوں سے ووٹوں کو روکنے کا عزم ظاہر کیا ہے، جسے جنتا دوبارہ حاصل کرنے کے لیے لڑ رہی ہے۔
امدادی کارکن وائی ہن آنگ نے بتایا کہ بدھ کی شام ایک فوجی طیارے نے بنگلہ دیش کی سرحد سے متصل مغربی راکھین ریاست کے مروک یو میں جنرل ہسپتال پر بمباری کی۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال بہت سنگین ہے۔اب تک، ہم اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ 30 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ مزید ہوں گے۔ حملے میں 68 زخمی بھی ہیں، اور یہ تعداد مزید بڑھے گی۔رات بھر ہسپتال کے باہر زمین پر کم از کم 20 لپٹی ہوئی لاشیں دیکھی گئیں۔ جنٹا کے ترجمان سے فوری طور پر تبصرہ نہیں کیا جا سکا۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ ریاست رخائن تقریباً مکمل طور پر اراکان آرمی (اے اے) کے کنٹرول میں ہے، جو ایک نسلی اقلیتی علیحدگی پسند قوت ہے جو فوجی بغاوت سے بہت پہلے سرگرم تھی جس نے جمہوری رہنما آنگ سان سوچی کی سویلین حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ بدھ کی رات اے اےکے محکمہ صحت کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ رات 9:00 بجے (1430 GMT) کے قریب ہونے والے فضائی حملے میں ہسپتال کے 10 مریض موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔
طاقتور دشمن: اے اے میانمار کی جاری خانہ جنگی میں دیگر نسلی اقلیتی جنگجوؤں اور جمہوریت کے حامیوں کے ساتھ، جنہوں نے بغاوت کے بعد ہتھیار اٹھائے تھے، سب سے طاقتور اپوزیشن گروپ کے طور پر ابھرا ہے۔ بکھرے ہوئے باغی ابتدائی طور پر آگے بڑھنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، اس سے پہلے کہ 2023 میں تین گروپوں نے مشترکہ حملہ کیا۔
اے اے نام نہاد تھری برادر ہڈ الائنس کا ایک اہم حصہ تھا، لیکن اس سال اس کے دو دیگر گروپوں نے چین کی ثالثی میں جنگ بندی پر اتفاق کیا، اور اسے آخری باقی گروپ چھوڑ دیا۔ اگرچہ فوج کے زیر انتظام انتخابات کو اقوام متحدہ سمیت مانیٹروں کی طرف سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن بیجنگ ایک اہم حامی کے طور پر ابھرا ہے، اور کہا ہے کہ اسے اپنے پڑوسی ملک میں سماجی استحکام کو بحال کرنا چاہیے۔
تنازعات پر نظر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ اے اے جنٹا کے لیے ایک طاقتور مخالف ثابت ہوا ہے اور اب راخین کی 17 بستیوں میں سے تین کے علاوہ باقی تمام پر کنٹرول کرتا ہے۔ تاہم، گروپ کے مفادات زیادہ تر اس کے راخین آبائی وطن تک محدود ہیں، جو خلیج بنگال سے متصل ہے اور شمال میں جنگل سے ڈھکے پہاڑوں سے ملتی ہے۔
اس گروپ پر خطے کی زیادہ تر مسلمان روہنگیا نسلی اقلیت کے خلاف مظالم کا ارتکاب کرنے کا بھی الزام ہے۔ دریں اثناء، فوج نے رخائن کی ناکہ بندی کر دی ہے جس سے ایک انسانی بحران پیدا ہوا ہے جس میں بھوک اور غذائی قلت میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔