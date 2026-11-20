میانمار نے روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کی، متاثرین نے عالمی عدالت کے فیصلے کو اپنی فتح سے تعبیر کیا
اقوام متحدہ کی اعلیٰ ترین عدالت نے پہلی بار کسی ملک کو نسل کشی کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔
Published : November 20, 2026 at 12:51 PM IST
دی ہیگ، نیدرلینڈز: ایک تاریخی فیصلے میں، اقوام متحدہ کی اعلیٰ ترین عدالت نے جمعرات کو فیصلہ دیا کہ میانمار نے 2017 میں ایک وحشیانہ فوجی مہم کے دوران روہنگیا اقلیت کے خلاف نسل کشی کی۔ عدالت نے جنوب مشرقی ایشیائی ملک کو حکم دیا کہ وہ تشدد سے جان بچا کر بھاگنے والوں کو اپنے گھروں کو واپس آنے کی اجازت دے۔
یہ پہلا موقع ہے جب عدالت نے کسی ملک کو نسل کشی کا مرتکب قرار دیا ہے۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ’عالمی عدالت‘ (انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس-آئی سی جے) غزہ کے تنازعے اور یوکرین کی جنگ سے متعلق نسل کشی کے الزامات کی بھی سماعت کر رہی ہے۔
اگرچہ عدالت کے فیصلے حتمی اور قانونی طور پر لازم ہوتے ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے عدالت کے پاس سوائے اس کے کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ احکامات کی خلاف ورزی کی اطلاع اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو دے۔
انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے جج یوجی ایواساوا نے اعلان کیا کہ عدالت نے نو کے مقابلے میں چھ ووٹوں کی اکثریت سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ میانمار نے "شمالی ریاست راخین میں روہنگیا کمیونٹی کے خلاف نسل کشی کی ہے، جو ’نسل کشی کنونشن‘ کے تحت اس کی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی ہے۔"
عالمی عدالت کے 15 ججوں پر مشتمل بینچ نے میانمار کے اس موقف کو مسترد کر دیا کہ 2017 کی مہم باغیوں کے خلاف ایک جائز کارروائی تھی۔ اس بینچ میں بین الاقوامی قانون کی ماہر نوی پلے بھی شامل تھیں۔ ایواساوا نے کہا، "عدالت نے پایا ہے کہ میانمار کی سکیورٹی فورسز نے ہزاروں روہنگیا شہریوں کو قتل کیا، بڑے پیمانے پر جنسی تشدد کا ارتکاب کیا، بچوں کے خلاف انتہائی تشدد برتا، اور فرار ہونے کی کوشش کررہے بہت سے روہنگیا لوگوں پر حملے کیے۔"
روہنگیا عوام کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ان کی برادری کی جانب سے برداشت کیے گئے مصائب کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے۔
سماعت کے بعد کا ماحول انتہائی جذباتی تھا۔ وکلاء اور روہنگیا برادری کے افراد، جن میں سے کچھ فیصلہ سننے کے لیے ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آئے تھے، نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور رو پڑے۔ روہنگیا حقوق کی کارکن یاسمین اللہ نے کہا: "مجھے بے حد خوشی ہے کہ آج فیصلہ اتنی تفصیل کے ساتھ سنایا گیا۔ ججوں نے انتہائی باریک بینی سے مختلف واقعات اور پہلوؤں کا جائزہ لیا اور ان حالات کی اصل نوعیت کی تصدیق کی جنہیں روہنگیا عوام نے برداشت کیا ہے۔"
عدالت نے میانمار کو متاثرین کی تلافی کرنے کا حکم بھی دیا ہے، جس میں روہنگیا لوگوں کو "محفوظ، رضاکارانہ اور باعزت" طریقے سے اپنے گھروں کو واپس جانے کی اجازت دینا شامل ہے۔ عدالت نے میانمار کو ہدایت کی ہے کہ وہ نسل کشی جیسے جرائم میں ملوث افراد کے خلاف تحقیقات کرے، مقدمہ چلائے اور انہیں سزا دے، نیز روہنگیا لوگوں کو معاوضہ فراہم کرے۔ معاوضے کی رقم کا تعین عدالت کی مزید کارروائی کے دوران کیا جائے گا۔
میانمار میں اپوزیشن گروپوں کی نمائندگی کرنے والی ایک تنظیم نے کہا ہے کہ "انصاف کے لیے جدوجہد جاری رہے گی، اور اب اس فیصلے پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔" انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس فیصلے پر مکمل طور پر عمل درآمد ہو۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اس فیصلے کو "بین الاقوامی انصاف کی ایک مثال" قرار دیتے ہوئے کہا کہ "ایسے ہولناک جرائم کے مرتکب کسی بھی شخص کو سزا سے بچنے نہیں دیا جا سکتا۔"
فیصلہ سنائے جانے کے کچھ ہی دیر بعد، برطانوی وزیر خارجہ ایڈ ملی بینڈ نے اعلان کیا کہ ان کی حکومت برطانیہ سے میانمار کے ’ڈیفنس اتاشی‘ کو ملک بدر کر رہی ہے اور "اس فیصلے پر بات چیت کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کر رہی ہے۔"
امریکی محکمہ خارجہ نے جمعرات کو کہا کہ وہ "فیصلے کے مضمرات کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس کا جائزہ لے رہا ہے،" اور اس جائزے کے مکمل ہونے کے بعد ہی اپنا موقف پیش کرے گا۔
بنگلہ دیش میں روہنگیا مسلمانوں کا جشن:
بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزینوں نے نسل کشی سے متعلق اقوام متحدہ کی عدالت کے فیصلے کا خیرمقدم کیا، لیکن میانمار میں اپنے گھروں کو واپس جانے کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ بنگلہ دیش کے کاکس بازار میں قائم وسیع و عریض کیمپوں میں، سینکڑوں روہنگیا پناہ گزین ایک بڑی اسکرین کے سامنے بیٹھے تھے۔ وہ نیدرلینڈز سے آنے والی خبروں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔
بہت سے لوگوں کے لیے، جمعرات کا یہ تاریخی فیصلہ ایک چھوٹی سی فتح جیسا تھا۔ اس سے امید کی ایک کرن پیدا ہوئی ہے کہ شاید ایک دن وہ سرحد پار میانمار میں اپنے گھروں کو بحفاظت واپس جا سکیں گے اور تب ہی وہ "مکمل طور پر مطمئن" ہو سکیں گے۔
کیمپوں میں روہنگیا برادری کے ایک رہنما، محمد رفیق نے اس فیصلے کو "ایک فتح" قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے نسل کشی اور بدھ مت کی اکثریت والے ملک میں ان کی اقلیتی برادری کی جانب سے برداشت کیے گئے مصائب کا اعتراف کیا گیا ہے۔ تاہم، انہوں نے خبردار کیا کہ یہ ان کی جدوجہد کا "اختتام" نہیں ہے۔
رفیق نے کہا، "انصاف کی راہ پر سفر شروع ہو چکا ہے،" اور مزید کہا کہ روہنگیا لوگوں کو ابھی "ایک طویل راستہ طے کرنا ہے۔" روہنگیا برادری کے ایک اور رہنما، سید اللہ کے نزدیک، یہ فیصلہ اس بات کا تاریخی اعتراف ہے کہ روہنگیا ایک الگ نسلی گروہ ہیں۔ انہوں نے کہا، "میانمار تو روہنگیاؤں کے وجود ہی سے انکار کرتا ہے، لیکن اب (اقوام متحدہ کی) عدالت نے یہ بات واضح کر دی ہے۔"
سید اللہ نے مزید کہا، "روہنگیاؤں کی اپنی الگ ثقافت، زبان اور سرزمین ہے، یعنی وہ سب کچھ جو کسی نسلی گروہ کی تعریف بنتا ہے۔ ہم میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو ہمیں ایک علیحدہ نسلی گروہ بناتی ہیں۔" دیگر مہاجرین نے بھی اس پر سخت ردعمل ظاہر کیا اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ میانمار کے حکام کو جوابدہ ٹھہرائے۔
روہنگیا مہاجر محمد عثمان نے کہا، "عدالت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ روہنگیا عوام کے خلاف نسل کشی کی گئی ہے۔ اس فیصلے کی بنیاد پر، پوری روہنگیا برادری مطالبہ کرتی ہے کہ دنیا میانمار کو سخت سزا دے۔"
اگست 2017 میں، میانمار کی فوج نے ریاست راخین میں ایک "کلیرنس آپریشن" شروع کیا تھا۔ یہ کارروائی روہنگیا باغی گروہ کی جانب سے کیے گئے ایک حملے کے ردعمل میں شروع کی گئی تھی۔ اس مہم کے دوران، سکیورٹی فورسز پر بڑے پیمانے پر زیادتیوں اور قتل عام کے ساتھ ساتھ ہزاروں گھروں کو نذرِ آتش کرنے کے الزامات لگائے گئے۔
ہیگ میں قائم عدالت نے کہا کہ شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ میانمار کی فوج نے تقریباً دس ہزار روہنگیا افراد کو ہلاک کیا۔ 1948 کے کنونشن کے تحت، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نسل کشی ہوئی ہے، عدالت کو یہ تعین کرنا تھا کہ آیا روہنگیاؤں کو "مکمل یا جزوی طور پر" تباہ کرنے کا ارادہ موجود تھا یا نہیں۔
اس وقت، تقریباً 12 لاکھ روہنگیا مہاجرین بنگلہ دیش میں رہائش پذیر ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر کاکس بازار ضلع کے گنجان آباد کیمپوں میں رہتے ہیں، جہاں انہیں انتہائی مشکل حالات کا سامنا ہے، جن میں آگ لگنے کے خطرات، متعدی بیماریاں، مانسون کے موسم میں لینڈ سلائیڈنگ، ناقص صفائی ستھرائی، اور روزگار پر سخت پابندیاں شامل ہیں۔ بنگلہ دیش عالمی برادری پر زور دے رہا ہے کہ وہ ان مہاجرین کی ان کے آبائی وطن واپسی میں مدد کرے۔
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