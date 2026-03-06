اگر حملے رک جائیں تو ایران بھی رکنے کو تیار: ایرانی نائب وزیر خارجہ
سعید خطیب زادہ کا کہنا ہے کہ ایران کے لیے یہ بقا کی جانگ ہے اور وہ اسے مزاحمت کے طور پر دیکھتا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 6, 2026 at 11:44 AM IST
نئی دہلی: ایران اور امریکہ۔اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے دوران ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے جمعہ کو نئی دہلی میں کہا کہ ایران اس کارروائی کو مزاحمت اور انتفاضہ کے طور پر دیکھتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایران اُن امریکی فوجی اڈوں اور مقامات کو نشانہ بنا رہا ہے جہاں سے اس کے خلاف حملے کیے جا رہے ہیں۔
رائی سینہ ڈائیلاگ 2026 میں گفتگو کے دوران خطیب زادہ نے کہا: "اس وقت ایران خود کو مزاحمت کی حالت میں تصور کر رہا ہے۔ اگر حملہ شروع کرنے والے اپنی کارروائی روک دیں تو ہم بھی ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آخرکار سفارت کاری اور بات چیت سمجھوتے پر ہوتی ہے، حکم چلانے اور تھوپنے پر نہیں۔"
خطیب زادہ ایران کے انسٹی ٹیوٹ فار پولیٹیکل اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے صدر بھی ہیں، نے کہا کہ ایران امریکی فوجی اڈوں اور اُن مقامات و تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے جہاں سے اس کے خلاف حملے کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ جگہیں رہائشی علاقوں کے قریب ہی کیوں نہ ہوں۔
انہوں نے کہا: "ہمارے لیے یہ بقا کی جنگ ہے۔ ایران سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جواب دینے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ایران اور دوسرے ممالک کے درمیان کئی معاملات پر بات چیت ہو رہی تھی۔ "لیکن اگر امریکہ اور اسرائیل دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک کو تباہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایران کو اپنے علاقے میں امریکہ کی موجودگی پر دوبارہ غور کرنا پڑے گا۔"
خطیب زادہ نے کہا کہ ایران کے لیے لفظ ’ریجیم‘ کا استعمال اکثر اسے بدنام کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ "اگر یہ صرف ایک حکومت ہوتی تو اس کے رہنماؤں کے قتل کے بعد نظام ختم ہو جاتا۔ لیکن ایران آج بھی ایک حکومت، ایک معاشرہ اور ایک ملک کے طور پر قائم ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ اب یہ تنازع ایک علاقائی جنگ بن چکا ہے۔ "اسرائیل نے امریکہ کو اس جنگ میں شامل کیا۔ ہم نے کوشش کی کہ یہ تنازعہ مزید نہ پھیلے، لیکن اب یہ بین الاقوامی قانون کے مسئلے کی لڑائی بن گئی ہے۔"
