پاکستانی زیر قبضہ کشمیر میں طبی خدمات پر سوال، وزیر صحت کے 18 رکنی عملے پر JKJAACکا اعتراض
JKJAAC نے سرکاری اخراجات اور اسپتالوں میں ادویات سمیت بنیادی سہولیات کی کمی پر سوال اٹھایا ہے۔
By ANI
Published : September 12, 2026 at 2:42 PM IST
مظفرآباد: پاکستانی زیر قبضہ کشمیر میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی (JKJAAC) نے ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی کے ذاتی عملے اور پروٹوکول پر سرکاری وسائل خرچ کرنے پر سوال اٹھایا ہے، جبکہ خطے میں بنیادی طبی سہولیات کی مبینہ کمی کی نشاندہی بھی کی ہے۔
عوامی ایکشن کمیٹی نے سماجی رابطہ گاہ ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا کہ ہیلتھ منسٹر کی خدمت کے لیے 18 رکنی سرکاری عملہ تعینات کیا گیا ہے۔ کمیٹی کی جانب سے دی گئی فہرست کے مطابق وزیر کے ذاتی عملے میں تین ڈرائیور، چار نائب قاصد، ایک میڈیا ایڈوائزر، چار فوکل پرسن، دو پبلک ریلیشنز افسر (PROs)، ایک پرائیویٹ سیکریٹری، ایک پرسنل اسسٹنٹ، ایک اسٹینوگرافر اور ایک گن مین شامل ہیں۔ JKJAAC نے کہا ہے کہ "ان سرکاری ملازمین کی تنخواہیں، مراعات اور دیگر اخراجات بالآخر عوامی پیسے سے ادا کیے جاتے ہیں!"
کمیٹی نے وزیر کے ذاتی عملے کی تعداد کا موازنہ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں طبی مراکز کی صورتحال سے کیا۔ JKJAAC کے مطابق "پرائمری ہیلتھ سینٹرز، تحصیل اسپتالوں اور ضلعی اسپتالوں کی حالت عوام کے سامنے ہے۔ بعض مراکز میں مبینہ طور پر ادویات کی کمی ہے، جبکہ کچھ جگہوں پر ضروری سہولیات بھی موجود نہیں ہیں۔"
کمیٹی نے مزید الزام عائد کیا ہے کہ مقامی سطح پر مناسب طبی سہولیات نہ ہونے کے باعث معمولی علاج کے لیے بھی مریضوں کو راولپنڈی اور اسلام آباد ریفر کیا جاتا ہے۔
حکومت کی جانب سے وسائل خرچ کرنے کی ترجیحات پر سوال اٹھاتے ہوئے JKJAAC نے پوچھا کہ "ریاست کے محدود وسائل عوام کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے پر خرچ ہونے چاہئیں یا وزرا کے پروٹوکول اور ذاتی عملے پر؟"
کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ اس معاملے کو صرف ایک وزیر تک محدود نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر دوسرے وزرا کے پاس بھی اسی طرح بڑی تعداد میں ذاتی عملہ ہے اور انہیں بھی ایسی ہی مراعات حاصل ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجموعی طور پر حکومتی نظام کیسے چلایا جا رہا ہے۔ JKJAAC نے اپنی ایکس پوسٹ میں کہا: "اسپتال میں عوام کو دوا ملے یا نہ ملے، وزیر کے اردگرد 18 لوگ ضرور موجود ہیں۔" کمیٹی نے اس بیان کے ذریعے سرکاری عہدیداروں کو حاصل وسائل اور عام مریضوں کو دستیاب سہولیات کے درمیان فرق پر سوال اٹھایا۔
ایکشن کمیٹی نے کہا ہے کہ یہ معاملہ اس طرز حکمرانی کی عکاسی کرتا ہے جس کے خلاف جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی گزشتہ تین سال سے احتجاج کر رہی ہے۔
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