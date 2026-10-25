مسلم ورلڈ لیگ نے مکہ اور مدینہ پر حوثیوں کے میزائل حملے کی مذمت کی
سعودی سول ڈیفنس نےاطلاع دی کہ ہفتے کے روز دونوں خطوں کی طرف داغے گئے دو بیلسٹک میزائلوں کو فضا میں ہی مار گرایا گیا۔
Published : October 25, 2026 at 7:30 PM IST
دبئی: مسلم ورلڈ لیگ نے اتوار کے روز سعودی عرب کے مکہ اور مدینہ کے علاقوں کو نشانہ بنانے والے حوثی میزائل حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ مسلمانوں کے بڑے مذہبی مقامات کے تقدس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔
سعودی سول ڈیفنس نے اطلاع دی ہے کہ ہفتے کے روز دونوں خطوں کی طرف داغے گئے دو بیلسٹک میزائلوں کو فضا میں ہی مار گرایا گیا۔ ان کا ملبہ مکہ میں وادی المغاماس، جدہ میں النزہ علاقہ، طائف میں وادی جلیل اور ربیع میں مستورا مرکز میں گرا۔
حکام کا کہنا تھا کہ ایسے واقعات کی صورت میں طے شدہ طریقہ کار پر عمل کیا گیا، لیکن انہوں نے ہلاکتوں کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کیں۔ تاہم حوثی باغیوں نے مکہ اور مدینہ کو نشانہ بنانے کی تردید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انھوں نے تیل کے بنیادی ڈھانچے اور فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔
مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل محمد بن عبدالکریم العیسیٰ نے ایک بیان میں ان حملوں کو دو ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات کے خلاف خطرناک اشتعال انگیزی قرار دیا۔ لیگ نے کہا کہ یہ حملے دین اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ غداری ہے، اور سعودی عرب کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا، جو حملوں کو روکنے اور مذہبی مقامات اور شہریوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔
مسلم ورلڈ لیگ ایک بین الاقوامی اسلامی تنظیم ہے جس کا صدر دفتر مکہ میں ہے۔ 1962 میں قائم ہونے والی، تنظیم کا مشن اسلام کی تعلیمات کو عام کرنا اور لوگوں کے درمیان دوستی اور افہام و تفہیم کو فروغ دینا ہے۔
سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان حالیہ ہفتوں میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ حوثی باغیوں نے سعودی ہوائی اڈوں، تیل کے انفراسٹرکچر اور فوجی اڈوں پر حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔ سعودی حکام نے مملکت کو نشانہ بنانے والے میزائلوں اور ڈرونوں کو مار گرانے کی اطلاع دی ہے۔
تازہ ترین پیش رفت یمن کے بحیرہ احمر کے ساحل اور تزویراتی باب المندب آبنائے پر وسیع کشیدگی کے درمیان سامنے آئی ہے۔
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