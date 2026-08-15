ورجینیا اسٹیٹ یونیورسٹی میں فائرنگ، 5 افراد زخمی، متعدد حملہ آوروں کی تلاش
پولیس کے مطابق جب اہلکار موقع پر پہنچے تو کیمپس کے ہاسٹلوں کے باہر پانچ افراد کو گولی لگنے سے زخمی حالت میں پایا۔
Published : August 15, 2026 at 10:46 PM IST
ورجینیا : امریکہ کی ورجینیا اسٹیٹ یونیورسٹی میں ہفتہ کی صبح متعدد مشتبہ حملہ آوروں کی جانب سے فائرنگ کے واقعے میں پانچ افراد زخمی ہوگئے، جس کے بعد یونیورسٹی کیمپس میں لاک ڈاؤن نافذ کردیا گیا۔ فائرنگ یونیورسٹی کے کواڈ اینیکسیز کے قریب ہوئی۔ کیمپس پولیس اور چیسٹر فیلڈ کاؤنٹی پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کردی ہیں۔
کاؤنٹی پولیس کے مطابق جب اہلکار موقع پر پہنچے تو انہوں نے کیمپس کے ہاسٹلوں کے باہر پانچ افراد کو گولی لگنے سے زخمی حالت میں پایا۔ تمام زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق ابتدائی طور پر ایک زخمی کی حالت انتہائی تشویش ناک قرار دی گئی تھی، تاہم بعد میں اس کی حالت کو تشویش ناک قرار دیا گیا۔ دیگر چار زخمیوں کو جان لیوا نوعیت کے زخم نہیں آئے۔
ورجینیا اسٹیٹ یونیورسٹی نے اپنے بیان میں کہا کہ فائرنگ کے واقعے میں متعدد مشتبہ افراد ملوث ہیں۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے طلبا، اساتذہ اور دیگر افراد سے فوری طور پر متاثرہ علاقے سے دور رہنے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہدایات پر عمل کرنے کی اپیل کی۔ یونیورسٹی کے مطابق کیمپس پولیس اور چیسٹر فیلڈ کاؤنٹی پولیس مشترکہ طور پر واقعے کی تحقیقات کررہی ہیں۔
ہفتہ کی صبح یونیورسٹی کیمپس اور اس کے اطراف بڑی تعداد میں قانون نافذ کرنے والے اہلکار تعینات رہے۔ بیورو آف الکحل، ٹوبیکو، فائر آرمز اینڈ ایکسپلوسوز اور ہینوور کاؤنٹی شیرف کے دفتر کے اہلکار بھی امداد کے لیے پہنچے۔ ورجینیا اسٹیٹ پولیس نے اس معاملے پر سوالات کا جواب مقامی پولیس سے حاصل کرنے کو کہا، کیونکہ مقامی پولیس ہی اس واقعے کی تحقیقات کی قیادت کررہی ہے۔
حکام اور یونیورسٹی انتظامیہ نے کہا کہ واقعے سے متعلق مزید معلومات بعد میں فراہم کی جائیں گی۔ ورجینیا اسٹیٹ یونیورسٹی ایک تاریخی طور پر سیاہ فام طلبا کی یونیورسٹی ہے جو ایٹرک، ورجینیا میں واقع ہے اور ریاستی دارالحکومت رچمنڈ سے تقریباً 24 میل جنوب میں واقع ہے۔ یونیورسٹی میں تقریباً 5,700 طلبا زیرِ تعلیم ہیں۔ یہ سیاہ فام امریکیوں کے لیے ریاست کی جانب سے مکمل طور پر مالی اعانت حاصل کرنے والا پہلا چار سالہ کالج تھا اور اس وقت بھی اس میں زیادہ تر طلبہ انڈر گریجویٹ سطح پر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔
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فائرنگ کا واقعہ یونیورسٹی میں نئے تعلیمی سال کے آغاز سے کچھ ہی پہلے پیش آیا۔ یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے مطابق طلبہ کے لیے رہائشی ہال تقریباً ایک ہفتہ قبل کھول دیے گئے تھے، جبکہ کلاسز پیر سے شروع ہونے والی تھیں۔ بہت سے نئے طلبا یونیورسٹی کے نئے طلبا کے لیے منعقد کیے جانے والے ”نیو ٹروجنز ایکسپیرینس“ پروگرام میں بھی حال ہی میں شرکت کرچکے تھے۔ فائرنگ کے بعد کیمپس میں سکیورٹی بڑھا دی گئی ہے اور پولیس کی جانب سے مشتبہ افراد کی تلاش اور واقعے کے محرکات کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔