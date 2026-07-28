عراق کا اربیل دھماکوں سے لرز اٹھا، امریکی قونصلیٹ سمیت کئی مقامات پر بلاسٹ
اطلاعات کے مطابق اربیل میں کم از کم سات دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں جن میں امریکی قونصل خانے کے قریب علاقہ بھی شامل ہے۔
Published : July 28, 2026 at 9:45 AM IST|
Updated : July 28, 2026 at 9:52 AM IST
اربیل، عراق: شمالی عراق کے شہر اربیل میں منگل کی صبح کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ اس میں امریکی قونصل خانے کے قریب ایک دھماکہ بھی شامل تھا، کیونکہ ایرانی ڈرون نے پورے علاقے میں کئی مقامات کو نشانہ بنایا۔ الجزیرہ نے پولیس ذرائع کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ کم از کم چار ایرانی ڈرونز نے اربیل کے شمال مشرق میں شمالی عراق کے خلفان اور سوران علاقوں میں مقامات کو نشانہ بنایا۔ حملوں کی وجہ سے نشانہ بنائے گئے علاقوں میں اور اس کے آس پاس بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دو ڈرون نشانہ بنائے گئے مقامات کے قریب گر کر تباہ ہوئے۔
الجزیرہ نے عراقی مقامی میڈیا کا حوالہ دیتے ہوئے اطلاع دی ہے کہ اربیل میں کم از کم سات دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں جن میں امریکی قونصل خانے کے قریب علاقہ بھی شامل ہے۔ مشتبہ ایرانی ڈرون حملے کے جواب میں، پولیس ذرائع نے الجزیرہ کو بتایا کہ مبینہ طور پر اربیل پر دس سے زیادہ امریکی جنگی طیارے اور ڈرون پرواز کرتے ہوئے دیکھے گئے۔
امریکی ڈرون کے گرنے کی تصاویر جاری
اس کے علاوہ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے آئی آر آئی بی (IRIB) نے عراقی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے صوبہ الانبار میں امریکی ڈرون کی تباہی کی اطلاع دی جب کہ مقامی میڈیا نے الحدیدہ ڈیم کے قریب امریکی ڈرون کے گرنے کی تصاویر جاری کیں۔
خور مور گیس فیلڈ پر حملہ
ان حملوں کے ساتھ شمالی اور مغربی عراق میں بڑے پیمانے پر فوجی سرگرمیاں بھی ہوئیں۔ آئی آر آئی بی نے اطلاع دی ہے کہ سلیمانیہ میں خور مور گیس فیلڈ پر حملہ کیا گیا۔ یہ حملے ایک ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز کہا تھا کہ اگر جاری سفارتی کوششیں ناکام ہوتی ہیں تو وہ ایران کے خلاف انتہائی سخت فوجی کارروائی دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔
بڑے جوہری معاہدے پر مذاکرات دوبارہ شروع
تاہم، انہوں نے تصدیق کی کہ انہوں نے اسلامی جمہوریہ پر منصوبہ بند حملوں کو روک دیا ہے تاکہ مذاکرات کو ایک اور موقع فراہم کیا جا سکے، ایکسیوس (Axios) کی ایک رپورٹ کے مطابق۔ موجودہ مذاکرات ایک نئے معاہدے تک پہنچنے پر مرکوز ہیں جو آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولے گا اور ایران کے ساتھ ایک بڑے جوہری معاہدے پر مذاکرات دوبارہ شروع کرے گا۔
ایران اور عمان کر رہے مذاکرات کی قیادت
مذاکرات کی قیادت بنیادی طور پر ایران اور عمان کر رہے ہیں، جس میں قطر، پاکستان، مصر اور ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹ کوف اور سینئر مشیر جیرڈ کشنر بھی فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایکسیوس (Axios) سے بات کرتے ہوئے، ٹرمپ نے اشارہ کیا کہ اگرچہ اس وقت سفارت کاری ترجیحی راستہ ہے، لیکن اگر مذاکرات کے نتائج نہ نکلے تو فوجی کارروائی ایک آپشن ہے۔ ٹرمپ نے ایکسیوس (Axios) کو بتایا، "ہم ایران کے ساتھ بہت گہرے مذاکرات کر رہے ہیں۔ اگر وہ کامیاب نہیں ہوئے تو ہم بہت مضبوط فوجی کارروائی کی طرف واپس جائیں گے۔"
منصوبہ بند امریکی حملے کو روکنے کا فیصلہ
جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ سفارت کاری کے لیے کتنا وقت دینے کے لیے تیار ہیں، ٹرمپ نے ایکسیوس (Axios) کو بتایا، "زیادہ وقت نہیں۔ یہ یا تو تیزی سے آگے بڑھے گا یا بالکل نہیں۔" ایکسیوس (Axios) کے مطابق، ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ثالثی کی کوششوں میں شامل ممالک اور متعدد علاقائی حکومتوں کی جانب سے مذاکرات میں ایک اور موقع کی درخواست کرنے کے بعد منصوبہ بند امریکی حملے کو روکنے کا فیصلہ کیا۔