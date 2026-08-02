امریکہ کے ریسٹورنٹ میں فائرنگ، کم از کم تین لوگوں کی موت، پولیس نے حملہ آور کو مار گرایا
امریکہ کی ریاست ایڈاہو کے ایک ریسٹورنٹ میں فائرنگ کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ اس گولی باری میں تین افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔
By ANI
Published : August 2, 2026 at 9:22 AM IST
ایڈاہو: امریکہ کے شہر ایڈاہو کے ایک ریسٹورنٹ میں اندھا دھند فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ حملے کی وجوہات کا تاحال پتہ نہیں چل سکا ہے، تاہم اطلاعات ہیں کہ پولیس نے حملہ آور کو مار گرایا ہے۔ اس گولی باری میں کم از کم تین افراد کے مارے جانے کی خبر ہے۔
سی این اے نے مقامی حکام کے حوالے سے بتایا کہ سنیچر کی دوپہر ایڈاہو کے شہر 'ٹوین فالز' میں ایک فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹ پر ہونے والی فائرنگ میں متعدد افراد ہلاک اور کئی دوسرے زخمی ہو گئے۔ شہر کے پبلک انفارمیشن آفیسر جوش پامر نے تصدیق کی کہ مسلح حملہ آور مارا جا چکا ہے، جس کے بعد شہریوں کو محفوظ مقامات پر رہنے کے لیے جاری کردہ تمام ہدایات واپس لے لی گئیں۔ سنیچر کی شام صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ٹوین فالز کے پولیس چیف میتھیو ہکس نے کہا کہ "ہمارا ماننا ہے کہ اب کمیونٹی کے لیے خطرہ ختم ہو چکا ہے۔"
اگرچہ میونسپل حکام نے سرکاری طور پر ہلاک ہونے والوں کی صحیح تعداد کی تصدیق نہیں کی ہے، لیکن سی این ایس کو پہلے فراہم کی گئی تفصیلات سے پتہ چلتا ہے کہ کم از کم تین افراد کی جان چلی گئی ہے، تاہم ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ ہلاک ہونے والوں کے اس ابتدائی اعداد و شمار میں حملہ آور خود شامل ہے یا نہیں۔
I’m monitoring the news out of Twin Falls of an active shooter situation. I urge locals and visitors to obey all directions from law enforcement, avoid the area, and report any suspicious activity immediately. I’m grateful for the swift response of Idaho’s first responders.— Senator Mike Crapo (@MikeCrapo) August 1, 2026
تحقیقاتی ادارے ابھی تک مشتبہ حملہ آور کی شناخت اور حملے کے پیچھے چھپے مقاصد کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پولیس چیف ہکس نے کہا کہ مشتبہ شخص جائے وقوع کے قریب ہی موجود تھا، اور ہم اس کی شناخت اور اس اقدام کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
واقعے کے دوران ریکارڈ کی گئی ویڈیو فوٹیج میں خوفزدہ گاہک اور عملہ کئی گولیاں چلنے کی آواز سن کر پارکنگ لاٹ کی طرف بھاگتے ہوئے دکھائی دیے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو شک ہے کہ اس واقعے میں صرف ایک ہی بندوق بردار شامل تھا، تاہم پامر نے سی این این کو بتایا کہ تفتیش کار اب کچھ ایسے دیگر افراد کا بھی پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں جو شاید اس میں ملوث رہے ہوں۔
تشدد کا یہ واقعہ ایک نو تعمیر شدہ فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹ پر پیش آیا، جسے کھلے ہوئے ابھی صرف ایک ہفتہ ہی ہوا تھا۔ ٹوین فالز کے شمالی حصے میں ایک گنجان تجارتی علاقے میں واقع یہ جگہ ہوٹلوں اور ریٹیل دکانوں سے گھری ہوئی ہے۔
سی این این کے مطابق، یہ واقعہ پورے امریکہ میں عوامی مقامات پر ہونے والی فائرنگ کے اس بڑے سلسلے کا حصہ بن گیا ہے، جس کی وجہ سے عام لوگوں کو روزمرہ کی جگہوں سے جان بچا کر بھاگنا پڑا ہے، جن میں فوڈ فیسٹیول، پریڈ، عبادت گاہیں اور سماجی اجتماعات شامل ہیں۔
فائرنگ کے اس واقعے کے بعد، پولیس نے آس پاس کی سڑکوں اور 'اسنیک ریور کینین' کے اوپر سے گزرنے والے مرکزی راستے، 'پیرین برج' کو کچھ وقت کے لیے بند کر دیا۔ عوام کو غیر تصدیق شدہ خبروں کو نظر انداز کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے، پامر نے کہا کہ "میں لوگوں کو خبردار کرنا چاہوں گا؛ ہم سوشل میڈیا پر بہت سی غلط معلومات دیکھ رہے ہیں، اس لیے محتاط رہیں۔" ہنگامی خدمات کے لیے شکریہ ادا کرتے ہوئے، ایڈاہو کے سینیٹر مائیک کریپو نے ایکس پر لکھا کہ "میں ایڈاہو کی امدادی ٹیموں کے فوری ایکشن کے لیے ان کا شکر گزار ہوں۔"
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