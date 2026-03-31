زیادہ تر امریکی یہودی ایران کے خلاف جنگ کی مخالفت کرتے ہیں: سروے

800 رجسٹرڈ امریکی-یہودی ووٹرز کا سروے ہوا، 60 فیصد فوجی کارروائی کے مخالف اور 58 فیصد کا خیال ہے کہ اس سے امریکہ کمزور ہوا۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 31, 2026 at 5:10 PM IST

واشنگٹن، امریکہ: جے اسٹریٹ کی طرف سے پیر کو جاری کردہ ایک سروے کے مطابق، زیادہ تر امریکی یہودی ایران کے خلاف امریکی جنگ کی مخالفت کرتے ہیں۔ سروے، جس میں 800 رجسٹرڈ امریکی-یہودی ووٹرز کا سروے کیا گیا، پایا گیا کہ 60 فیصد فوجی کارروائی کی مخالفت کرتے ہیں اور 58 فیصد کا خیال ہے کہ اس سے امریکہ کمزور ہوا ہے۔ "یہ اعداد و شمار ان تمام لوگوں کے لیے ایک انتباہ ہے جو جنگ کا ڈھول پیٹتے ہوئے امریکی یہودی برادری کی جانب سے بات کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں،"

جے اسٹریٹ کے صدر جیریمی بین ایمی نے ایک بیان میں کہا۔ "زیادہ تر امریکی یہودی اس جنگ کو اس کے لیے دیکھتے ہیں: ایک صدر کی لاپرواہی، غیر ضروری غلطی جس کے پاس واضح، قابل حصول ہدف یا باہر نکلنے کی حکمت عملی کا فقدان ہے۔"

روسی وزیر خارجہ نے خلیجی کو کیا خبردار

روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے پیر کے روز خلیجی بادشاہتوں کو خبردار کیا کہ وہ خود کو "دوسرے کی جنگ" میں نہ گھسیٹیں اور مغربی ایشیا میں فوری طور پر دشمنی کو روکنے کا مطالبہ کریں۔ خلیج تعاون کونسل (GCC) کے رکن ممالک کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے، لاوروف نے روس کی "دوستانہ عرب بادشاہتوں کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے غیر متزلزل حمایت" کا اعادہ کیا۔

دوسروں کی جنگ میں کسی کو نہ گھسیٹیں

روسی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے "ان ممالک کو ایک دوسرے کی جنگ میں گھسیٹنے کے ساتھ ساتھ ان کے شہری بنیادی ڈھانچے بشمول توانائی اور دیگر اہم تنصیبات پر حملوں کے ناقابل قبول ہونے پر زور دیا۔"

یہ بھی پڑھیں:

ایران-اسرائیل جنگ لائیو اپڈیٹ: اسرائیل میں ایرانی میزائلوں کا پھر وہی خوف، اسرائیلی شہری ہورہے ہیں فرار

اگر متحدہ عرب امارات جنگ میں کودا تو دبئی اور ابوظہبی تباہ ہو جائیں گے: امریکی ماہر اقتصادیات کا انتباہ

بھارت روانہ ہو رہے ایرانی جہاز پر امریکہ کا حملہ، امدادی سامان لینے دہلی آنے والا تھا طیارہ

ایران کے خلاف جنگ مہینوں میں نہیں، ہفتوں میں ختم ہوگی:::: امریکی وزیر خارجہ روبیو

'میری پسندیدہ چیز ایران کا تیل لینا ہے': ٹرمپ کا خارگ جزیرہ پر قبضہ کرنے کا اشارہ

