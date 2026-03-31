زیادہ تر امریکی یہودی ایران کے خلاف جنگ کی مخالفت کرتے ہیں: سروے
800 رجسٹرڈ امریکی-یہودی ووٹرز کا سروے ہوا، 60 فیصد فوجی کارروائی کے مخالف اور 58 فیصد کا خیال ہے کہ اس سے امریکہ کمزور ہوا۔
Published : March 31, 2026 at 5:10 PM IST
واشنگٹن، امریکہ: جے اسٹریٹ کی طرف سے پیر کو جاری کردہ ایک سروے کے مطابق، زیادہ تر امریکی یہودی ایران کے خلاف امریکی جنگ کی مخالفت کرتے ہیں۔ سروے، جس میں 800 رجسٹرڈ امریکی-یہودی ووٹرز کا سروے کیا گیا، پایا گیا کہ 60 فیصد فوجی کارروائی کی مخالفت کرتے ہیں اور 58 فیصد کا خیال ہے کہ اس سے امریکہ کمزور ہوا ہے۔ "یہ اعداد و شمار ان تمام لوگوں کے لیے ایک انتباہ ہے جو جنگ کا ڈھول پیٹتے ہوئے امریکی یہودی برادری کی جانب سے بات کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں،"
جے اسٹریٹ کے صدر جیریمی بین ایمی نے ایک بیان میں کہا۔ "زیادہ تر امریکی یہودی اس جنگ کو اس کے لیے دیکھتے ہیں: ایک صدر کی لاپرواہی، غیر ضروری غلطی جس کے پاس واضح، قابل حصول ہدف یا باہر نکلنے کی حکمت عملی کا فقدان ہے۔"
📈 NEW POLL: A clear majority of American Jews oppose the war with Iran.— J Street (@jstreetdotorg) March 30, 2026
• 60% oppose U.S. military action
• 77% say Trump has no clear plan
• 63% prefer diplomacy over war
• 70% oppose unconditional aid to Israel
روسی وزیر خارجہ نے خلیجی کو کیا خبردار
روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے پیر کے روز خلیجی بادشاہتوں کو خبردار کیا کہ وہ خود کو "دوسرے کی جنگ" میں نہ گھسیٹیں اور مغربی ایشیا میں فوری طور پر دشمنی کو روکنے کا مطالبہ کریں۔ خلیج تعاون کونسل (GCC) کے رکن ممالک کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے، لاوروف نے روس کی "دوستانہ عرب بادشاہتوں کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے غیر متزلزل حمایت" کا اعادہ کیا۔
Russia's Lavrov Cautions Against Drawing Gulf Monarchies Into Alien War https://t.co/qh9WoqWnTP— ETV Bharat (@ETVBharatEng) March 31, 2026
دوسروں کی جنگ میں کسی کو نہ گھسیٹیں
روسی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے "ان ممالک کو ایک دوسرے کی جنگ میں گھسیٹنے کے ساتھ ساتھ ان کے شہری بنیادی ڈھانچے بشمول توانائی اور دیگر اہم تنصیبات پر حملوں کے ناقابل قبول ہونے پر زور دیا۔"