مراکش: فاطمہ الزہراء المنصوری ملک کی پہلی خاتون وزیراعظم نامزد
نئی نامزد وزیراعظم کا کہنا ہے کہ "کام آج سے شروع ہوتا ہے، ہم پہلے اپنی پارٹی کے اندرونی مشاورتی عمل کا آغاز کریں گے۔
Published : September 30, 2026 at 3:07 PM IST
رباط: شاہی ایوان (رائل کیبنٹ) نے اعلان کیا ہے کہ مراکش کے بادشاہ نے منگل کے روز مراکش شہر کی میئر فاطمہ الزہراء المنصوری کو ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم نامزد کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ ان کی پارٹی کی جانب سے گزشتہ ہفتے کے پارلیمانی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد سامنے آیا ہے۔ ان کی میانہ رو راست فکر کی حامل 'پام' پارٹی (آتھینٹیسٹی اینڈ ماڈرنٹی پارٹی) نے ایوانِ نمائندگان کی 395 میں سے 97 نشستیں حاصل کر کے انتخابات میں برتری حاصل کی، جو کہ دوسرے نمبر پر آنے والی پارٹی سے 31 نشستیں زیادہ ہے۔
تاہم، ان انتخابات میں گزشتہ دو دہائیوں کے مقابلے میں سب سے کم ووٹنگ دیکھنے میں آئی۔ شاہی ایوان کے مطابق شاہ محمد ششم نے اب 50 سالہ المنصوری، جو سابقہ حکومت میں وزیرِ ہاؤسنگ بھی رہ چکی ہیں، کو "نئی حکومت بنانے" کی ذمہ داری سونپ دی ہے۔ اس تقرری کے فوراً بعد ایک ٹیلی ویژن خطاب میں فاطمہ الزہراء المنصوری نے اپنی نامزدگی کو "حقیقی معنوں میں تاریخی" قرار دیا۔ انہوں نے کہاکہ "ہمارے ملک کی تاریخ میں پہلی بار کوئی خاتون حکومت کی قیادت کرنے کی ذمہ داری سنبھال رہی ہے۔ یہ نہ صرف میرے لیے بلکہ مراکش کی تمام خواتین کے لیے باعثِ فخر ہے۔"
واضح اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے 'پام' پارٹی کو دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت بنانا ہوگی، اگرچہ اہم پالیسیوں پر حتمی اختیارات بادشاہِ وقت کے پاس ہی رہتے ہیں۔ نئی نامزد وزیراعظم کا کہنا تھا کہ "کام آج سے شروع ہوتا ہے۔ ہم پہلے اپنی پارٹی کے اندرونی مشاورتی عمل کا آغاز کریں گے جس کے بعد تمام سیاسی گروہوں کے ساتھ بات چیت کی جائے گی۔" المنصوری نے 2008 میں 'پام' پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی، جس سال اسے موجودہ شاہی مشیر فواد علی الحمہ نے ملک کی اسلام پسند تحریک کے مقابلے کے لیے قائم کیا تھا۔ وہ مراکش شہر کی میئر بننے والی پہلی خاتون بھی تھیں، انہوں نے 2009 میں یہ عہدہ جیتا، چھ سال بعد ہار گئیں اور پھر 2021 میں دوبارہ کامیابی حاصل کی۔
المنصوری کی کابینہ کو بے روزگاری اور ادویات و اشیائے خوردونوش کی گرانی (اخراجاتِ زندگی) سمیت کئی اہم اور عاجلانہ مسائل سے نمٹنا ہوگا، ساتھ ہی مسلسل بڑھتے ہوئے سماجی تفاوت کو بھی حل کرنا ہوگا جو خاص طور پر نوجوانوں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ پارلیمانی انتخابات اس واقعہ کے چند ہفتے بعد ہوئے ہیں جب بنیادی طور پر نوجوان مراکشی تارکینِ وطن کی بڑی تعداد نے ہسپانوی علاقہ سیوٹا میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی، جس سے نوجوانوں کی معاشی اور سماجی مایوسی کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ انتخابات سے ایک سال قبل 'جنریشن زیڈ' کی ایک احتجاجی تحریک نے صحت اور تعلیم کی بہتر سہولیات کے مطالبے کے لیے سڑکوں کا رخ کیا تھا۔
انہوں نے کہاکہ "ہم اس بات سے مکمل طور پر واقف ہیں کہ یہ دور انتہائی اہم ہوگا اور مراکشی عوام، بالخصوص نوجوانوں کی ہم سے بہت سی توقعات وابستہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا پروگرام شہریوں کے خدشات اور مسائل کے ٹھوس اور واقعی حل فراہم کرے گا۔" ان کی پارٹی نے اپنی پانچ سالہ مدت میں سالانہ اوسطاً 5 فیصد معاشی شرحِ نمو، 2 فیصد افراطِ زر (مہنگائی) اور کم از کم 10 لاکھ نئی ملازمتیں پیدا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ انتخابات میں پام پارٹی کے بعد 'نیشنل ریلی آف انڈیپنڈنٹس' دوسرے نمبر پر رہی، جو سبکدوش ہونے والی مخلوط حکومت کی قیادت کر رہی تھی اور اس نے 66 نشستیں حاصل کیں۔
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دائیں بازو کی 'استقلال پارٹی' 65 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہی، جبکہ اسلام پسند اپوزیشن 'جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی' نے 54 نشستیں حاصل کیں۔ پی جے ڈی نے 2021 میں محض 13 نشستیں حاصل کرنے کے بعد اس بار نمایاں بہتری دکھائی ہے، اس کی انتخابی مہم کا بنیادی مرکز کرپشن کے خلاف جنگ تھا۔ پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عبد الاله بن کیران نے اس نتیجے کو "فتح" قرار دیا لیکن بغیر کسی ٹھوس تفصیل کے پام پارٹی کو "دھاندلی زدہ" قرار دیتے ہوئے اس کی قیادت میں بننے والے کسی بھی اتحاد میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔