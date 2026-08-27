تبت میں مٹی کے تودے گرنے سے تین افراد ہلاک، 550 سے زائد افراد لاپتہ
نیپال میں سیلاب سے سینکڑوں افراد کے لاپتہ ہونے کے بعد تبت میں 588 افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ہے۔
Published : August 27, 2026 at 10:06 AM IST
بیجنگ: جمعرات کو چین کی سرکاری میڈیا کی رپورٹس کے مطابق نیپال سے متصل چین کے تبت کے خود مختار علاقے کے سرحدی علاقے میں بڑے پیمانے پر مٹی کے تودے گرنے سے 588 افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ہے۔
سرکاری خبر رساں ایجنسی ژنہوا نے جمعرات کو ہلاکتوں کی تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ اب تک دو مقامی دیہاتیوں کو بچا لیا گیا ہے۔
چین کی ژنہوا نیوز ایجنسی نے جمعرات کو اطلاع دی ہے کہ تبت میں ایک گلیشیئر گرنے سے مٹی کے تودے کھسکنے سے تین افراد ہلاک ہو گئے۔ چین کے سرکاری نشریاتی ادارے سی سی ٹی وی نے اطلاع دی ہے کہ 588 لاپتہ افراد میں سے 260 غیر ملکی تھے۔
بدھ کو چینی صدر شی جن پنگ نے حکم دیا کہ تبت میں چین-نیپال سرحد کے قریب دیہاتوں اور قصبوں کو متاثر کرنے والے تباہ کن سیلاب کے بعد لاپتہ ہونے والوں کی تلاش اور انہیں بچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔
دوسری جانب، نیپال پولیس کے مطابق نیپال-چین سرحد پر اچانک بڑے سیلاب کے نتیجے میں کم از کم 162 افراد ہلاک ہوے ہیں۔
ہمالیہ کے پہاڑیوں میں کھڑی ڈھلوانوں اور سرسبز وادیاں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا بہت زیادہ خطرہ پیدا کرتی ہیں۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے شدید موسمی واقعات جیسے کہ شدید مانسون اور گلیشیئرز کا پگھلنا معمول بن گیا ہے۔
تبت میں اسی طرح کا سیلاب گزشتہ اگست میں آیا تھا۔ اس واقعے میں نو افراد ہلاک اور نیپال اور چین کو ملانے والا پل سمیت اہم بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا تھا۔
خطے کی کھڑی وادیاں اقتصادی لائف لائنز اور سفری راستوں کا کام کرتی ہیں، پھر بھی آفات کے دوران یہ خطرناک ہو جاتی ہیں۔
نیپال کے شدید متاثرہ ضلع نواکوٹ سے حاصل ہونے والی تصاویر میں سیلاب کے بعد عمارتوں کی بالائی منزلیں مٹی میں ڈھکی ہوئی نظر آرہی ہیں۔ درختوں کی شاخوں اور بجلی کی تاروں سے ملبہ لٹکا ہوا ہے، گاڑیاں ملبے میں دب گئی ہیں۔ سیلاب کے باعث بعض علاقوں میں سفری نظام درہم برہم ہوگیا۔
نیپالی حکام نے اطلاع دی تھی کہ 341 غیر ملکیوں سمیت 750 افراد لاپتہ ہیں۔ ٹورازم بورڈ کے ترجمان سنیل شرما نے بتایا کہ لاپتہ ہونے والوں میں ہندوستان سے تعلق رکھنے والے 133 افراد بھی شامل ہیں جو تبت کے پہاڑ کیلاش کی یاترا پر تھے جو کہ ہندوؤں کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ انہوں نے بتایا کہ امریکا سے 47، آسٹریلیا سے 34، برطانیہ سے 33 اور کینیڈا سے 24 افراد بھی لاپتہ ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ وہ متاثرہ امریکیوں سے آگاہ ہے۔
آسٹریلوی وزیر خارجہ پینی وونگ نے جمعرات کو صحافیوں کو بتایا کہ کم از کم 34 آسٹریلوی شہری لاپتہ ہیں۔
انہوں نے کہا کہ نیپالی حکومت نے ابھی تک امداد کی درخواست نہیں کی ہے لیکن آسٹریلیا نیپال، اقوام متحدہ، ریڈ کراس اور دیگر تنظیموں کے ساتھ انسانی امداد کے حوالے سے کام کر رہا ہے۔
امریکی جیولوجیکل سروے (یو ایس جی ایس) نے بدھ کی صبح کھٹمنڈو سے تقریباً 66 کلومیٹر (41 میل) شمال میں سرحد کے قریب ابتدائی طور پر 4.4 شدت کے زلزلے کی اطلاع دی۔ بعد میں، یو ایس جی ایس نے اپ ڈیٹ کرتے ہوئے کہا کہ ریکارڈ شدہ زلزلہ کا واقعہ دراصل 5.2 شدت کا گلیشیئر گرنا تھا، جس کی وجہ سے ملبہ نیچے کی طرف بہہ گیا اور اس کا تباہ کن اثر پڑا۔ کھٹمنڈو میں قائم 'انٹرنیشنل سینٹر فار انٹیگریٹڈ ماؤنٹین ڈیولپمنٹ' کے موسمیاتی ماہرین نے بتایا کہ بدھ کو آنے والا سیلاب ممکنہ طور پر گلیشیئر سے متعلق برفانی تودے کی وجہ سے آیا تھا۔
ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ کئی جنوبی ایشیائی ممالک پر پھیلا ہوا ہے اور دنیا کی بہت سی بلند ترین چوٹیوں اور باقی گلیشیئرز کا گھر ہے۔
کھٹمنڈو میں محققین نے اس سال کے شروع میں پایا ہے کہ ہندو کش ہمالیائی علاقے میں گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں، سنہ 2000 کے بعد سے برف کے گرنے کی شرح دوگنی ہو گئی ہے۔
(پی ٹی آئی اور اے پی مشمولات کے ساتھ)
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