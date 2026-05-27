رواں سال 17 لاکھ سے زائد فرزندانِ اسلام نے فریضہ حج ادا کیا، سعودی محکمہ شماریات کا بیان
سعودی حکام کے مطابق 165 مختلف ممالک سے 15 لاکھ 46 ہزار 655 حجاج کرام سعودی عرب پہنچے۔
Published : May 27, 2026 at 7:24 AM IST
مکہ: سعودی عرب میں شماریات کی جنرل اتھارٹی نے منگل کو اعلان کیا کہ اس سال یعنی 1447 ہجری کے لیے عازمین حج کی کل تعداد 17 لاکھ 7 ہزار 301 تک پہنچ گئی۔ سعودی حکام کے مطابق اس میں سے 15 لاکھ 46 ہزار 655 حجاج بیرون ملک سے مختلف داخلی راستوں سے سعودی عرب پہنچے جبکہ ان کا تعلق دنیا کے 165 مختلف ممالک سے تھا۔
اعداد و شمار کے مطابق مقامی حجاج کی تعداد ایک لاکھ 60 ہزار 646 رہی جن میں سعودی شہریوں کے ساتھ مملکت میں مقیم غیر ملکی افراد بھی شامل تھے۔
سعودی محکمہ شماریات کے مطابق رواں سال مرد حجاج کی تعداد 8 لاکھ 93 ہزار 396 جبکہ خواتین حجاج کی تعداد 8 لاکھ 13 ہزار 905 ریکارڈ کی گئی۔
حکام نے بتایا کہ بیرون ملک سے آنے والے 14 لاکھ 85 ہزار 729 حجاج فضائی سفر کے ذریعے سعودی عرب پہنچے، جبکہ 54 ہزار 429 افراد زمینی راستے سے اور 6 ہزار 497 حجاج بحری راستے سے مملکت میں داخل ہوئے۔
خلیجی ملکوں سے تعلق رکھنے والی بڑی فضائی کمپنیاں جن کا امارات، قطر، بحرین سے تعلق تھا جنگی صورت حال میں اپنی پروازوں کے متاثر ہونے کے مسئلے سے دو چار ہوئیں مگر سب نے کئی ہفتوں کے اس تعطل کے بعد اپنی سرگرمیوں کو تیزی سے بحال کرنا شروع کر دیا۔ نیز فضائی راستے بھی کھلنا شروع ہو گئے۔
پیچیدگیوں کے باوجود عازمین حج نے بھی اپنے سفر حج کے ارادے میں کوئی کمزوری نہیں دکھائی اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ سعودی عرب پہنچنے کا سلسلہ جاری رکھا۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال 16 لاکھ 73 ہزار 230 افراد نے فریضہ حج ادا کیا تھا۔
