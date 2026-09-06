نیپال سیلاب میں ایک اور معجزہ: 11ویں دن ایک خاتون اور چینی شہری کو زندہ بچا لیا گیا
چار منزلہ مکان کی اوپری منزل پر خاتون ملبے میں دب گئی تھیں، جب کہ ایک چینی شہری کو سرنگ سے بچایا گیا۔
Published : September 6, 2026 at 10:59 AM IST
کاٹھمانڈو: نیپال میں اچانک آنے والے ہولناک سیلاب کے 11ویں دن سنیچر کو پھر ایک معجزہ ہوا، جب رسووا اور نواکوٹ اضلاع سے دو اور لوگوں، ایک چینی شہری اور ایک نیپالی خاتون کو زندہ بچا لیا گیا۔
نیپالی فوج اور غیر ملکی ماہرین کی مشترکہ امدادی ٹیم نے سنیچر کی دوپہر کو اپر ترشولی-1 ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کی 225 میٹر طویل سرنگ نمبر 4 سے ایک چینی شہری کو زندہ بچا لیا۔ بچائے گئے شخص کی شناخت لوہائتاؤ کے نام سے ہوئی ہے۔ وہ 26 اگست کی صبح بھوٹے کوسی ندی سے چٹانوں، کیچڑ، ریت اور دیگر ملبے کے ساتھ آنے والے ہولناک سیلاب کے پانی میں اس وقت پھنس گیا تھا، جب وہ رسووا ضلع میں ترشولی ندی پر بنے پاور پروجیکٹ کی سرنگ میں موجود تھا۔
نیپالی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل راجا رام بسنیت نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ 'لوہائتاؤ کا ابھی میڈیکل چیک اپ چل رہا ہے، جب کہ مزید سرچ اور ریسکیو آپریشن جاری ہے۔' آفت کے 11ویں دن جیسے ہی امدادی کارکن لوہائتاؤ کو بچا کر سرنگ کے دہانے پر لائے تو زبردست نعرے بازی اور خوشی کا اظہار کیا گیا۔ اتنی دیر تک کیچڑ اور ملبے میں پھنسے رہنے کی وجہ سے وہ چلنے کے قابل نہیں تھے، اس لیے امدادی کارکنوں نے انہیں اپنے کندھوں کا سہارا دیا۔
باہر آ کر انہوں نے تھوڑی دیر آرام کیا اور پینے کے پانی کی بوتل سے گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پیا۔ پھر انہیں جلدی سے ایک ہیلی کاپٹر میں منتقل کیا گیا تاکہ انہیں کاٹھمانڈو کے ایک ملٹری ہاسپٹل پہنچایا جا سکے۔ نیپالی آرمی کے میڈیکل اسٹاف نے فلائٹ کے دوران ان کی صحت کا معائنہ کیا اور نگرانی کی۔
اس سے پہلے دن میں نواکوٹ ضلع کے بدوُر-10 علاقے سے 64 سالہ خاتون چندریکا شریسٹھ کو بچایا گیا۔ آفت آنے کے بعد سے وہ ایک گھر کے اندر ملبے اور کیچڑ میں دبی ہوئی تھیں۔ امدادی کارکنوں نے انہیں کیچڑ میں پھنسا ہوا پایا، ان کا سر کیچڑ سے اوپر تھا۔ انہوں نے بیلچے سے کیچڑ ہٹایا اور انہیں اس گھر کی کھڑکی سے احتیاط کے ساتھ باہر نکالا جس میں وہ 26 اگست کی صبح سے پھنسی ہوئی تھیں۔
پہلے انہیں پانی کے چند گھونٹ دیے گئے اور پھر انسپکٹر سمن بی کے کی ریسکیو ٹیم نے انہیں باہر نکالا۔ انہیں پہلے نواکوٹ میں میتھلی آرمی کیمپ لے جایا گیا اور پھر بہتر طبی امداد کے لیے ایئر لفٹ کر کے کاٹھمانڈو منتقل کر دیا گیا۔
ان دو لوگوں کو بچانے سے پہلے جمعہ کو سنجے ساہ اور کبیر مہارجن کو رسووا ضلع میں اپر ترشولی 3 اے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی ایک سرنگ سے معجزاتی طور پر بچایا گیا تھا۔ دونوں کا ابھی کاٹھمانڈو میں نیپالی آرمی کے شری بیریندر ہاسپٹل میں علاج چل رہا ہے۔
اس دوران نیپال میں آنے والے سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1,331 ہو گئی ہے۔ تقریباً 5,000 لوگ ابھی بھی لاپتہ ہیں، جب کہ اب تک 13,101 لوگوں کو بچایا جا چکا ہے۔ اس آفت میں آنے والی مختلف قسم کی چوٹوں کے باعث 5,900 سے زیادہ لوگوں کا علاج کیا گیا ہے۔
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