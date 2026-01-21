نیپال میں عام انتخابات سے قبل سیاسی ہلچل، چار سابق وزرائے اعظم میدان میں، جین زیڈ کے تبدیلی مطالبہ کے باوجود پرانی قیادت سرگرم
گزشتہ 15 برسوں میں دیوبا، پرچنڈا اور اولیٰ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر فائز رہے جس سے نوجوان نسل میں شدید ناراضی پیدا ہوئی تھی۔
Published : January 21, 2026 at 3:31 PM IST
کھٹمنڈو: نیپال میں جین زیڈ (Gen Z) نوجوانوں کی قیادت میں ہونے والے احتجاج کو چار ماہ گزرنے کے بعد سیاسی منظرنامہ ایک بار پھر سرگرم ہو گیا ہے۔ 5 مارچ کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے چار سابق وزرائے اعظم نے مختلف حلقوں سے اپنے نامزدگی پرچے داخل کر دیے ہیں، جس سے ملک میں ایک بار پھر پرانی قیادت کی واپسی پر بحث تیز ہو گئی ہے۔
کمیونسٹ پارٹی آف نیپال (یونائیٹڈ مارکسسٹ–لیننسٹ) کے چیئرمین اور معزول وزیر اعظم کے پی شرما اولی جھاپا-5 سے انتخاب لڑ رہے ہیں، جبکہ سابق وزیر اعظم پرچنڈا، کمیونسٹ پارٹی آف نیپال (ماؤسٹ سینٹر) کی جانب سے رکم ایسٹ سے میدان میں اترے ہیں۔
ان کے علاوہ، سابق وزیر اعظم مادھو کمار نیپال (نیپالی کمیونسٹ پارٹی) روتاہٹ-1 اور بابورام بھٹارائی (پرگتی شیل لوکتانترک پارٹی) گورکھا-2 سے انتخابی مقابلہ کر رہے ہیں۔
تاہم، دو دیگر سابق وزرائے اعظم، نیپالی کانگریس کے رہنما شیر بہادر دیوبا اور نیپالی کمیونسٹ پارٹی کے سینئر لیڈر جھالا ناتھ کھنال اس بار انتخابی دوڑ سے باہر ہیں۔ یہ عام انتخابات اس وقت ضروری ہوئے جب گزشتہ سال ستمبر میں نوجوانوں کی قیادت میں ہونے والے پرتشدد احتجاج کے بعد کے پی شرما اولی نے 9 ستمبر کو وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا تھا۔
سینئر صحافی اور ’ارتھک دینک‘ کے مدیر پرلاہد رجال کے مطابق، “گزشتہ 15 برسوں میں دیوبا، پرچنڈا اور اولیٰ باری باری وزارت عظمیٰ کی کرسی پر فائز ہوتے رہے، جس سے نوجوان نسل میں شدید ناراضی پیدا ہوئی۔ جین زیڈ نوجوان قیادت میں تبدیلی چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود آج پھر 70 سال سے زائد عمر کے یہی رہنما انتخابی میدان میں ہیں۔”
واضح رہے کہ اولیٰ کی عمر 74 سال ہے، جبکہ پرچنڈا اور بابورام بھٹارائی 71 سال کے ہیں اور مادھو کمار نیپال کی عمر 72 سال ہے۔
دیوبا کے انتخاب نہ لڑنے کے حوالے سے سیاسی تجزیہ کار دھننجے شرما کا کہنا ہے کہ وہ آٹھویں مرتبہ دادل دھورا سے الیکشن لڑنا چاہتے تھے، لیکن پارٹی کے نئے صدر گگن تھاپا نے جین زیڈ کے جذبات کو مدنظر رکھتے ہوئے انہیں پیچھے ہٹنے پر آمادہ کیا۔
دوسری جانب، سیاست میں نئی قیادت کی جھلک بھی نظر آ رہی ہے۔ ملک کے تین معروف میئرز نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے کر عام انتخابات میں قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان میں سب سے نمایاں کٹھمنڈو میٹروپولیٹن سٹی کے سابق میئر بلندر شاہ ’بالین‘ ہیں، جو جھاپا-5 سے انتخاب لڑ رہے ہیں۔