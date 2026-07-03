ٹرمپ اسرائیل میں اپنے پالتو جانوروں کو خاموش کریں، یہاں جانیں ایرانی وزیر خارجہ نے ایسا کیوں کہا؟
دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر اپنے والد علی خامنہ کے جنازہ میں سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے شرکت نہیں کریں گے۔
By ANI
Published : July 3, 2026 at 7:12 AM IST|
Updated : July 3, 2026 at 8:18 AM IST
تہران: ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای سیکورٹی خدشات کے باعث اپنے والد سابق سپریم لیڈر علی خامنہ ای کی آخری رسومات میں شرکت نہیں کریں گے۔ ہندوستان میں موجودہ سپریم لیڈر کے نمائندے آیت اللہ حکیم الٰہی نے یہ جانکاری دی۔
الٰہی نے اس فیصلے کو اسرائیلی دھمکیوں اور سیکیورٹی کے خطرات سے منسوب کیا جو جنازے میں عوام کی حاضری کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔
اس سے قبل بدھ کے روز، ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے امریکہ کو ایک سخت انتباہ جاری کیا، جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل میں "اپنے پالتو جانوروں کو خاموش کریں"۔ عراقچی کا سخت بیان اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کی اس دھمکی کے بعد آیا ہے جب کاٹز نے نے کہا کہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہ ای کو "موت کے لیے نشان زد کیا گیا ہے"۔
The terms of the Islamabad MoU are crystal clear and public for all to see.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 1, 2026
POTUS has committed the U.S. to muzzling its pets in Tel Aviv. If they ignore their master, Iran will school them.
Any threat against our People and Leadership will receive Immediate Powerful Response. pic.twitter.com/VrKa259gYd
ایکس پر ایک پوسٹ میں، عراقچی نے کہا کہ امریکہ نے مغربی ایشیا میں دشمنی کے خاتمے کے لیے طے پانے والے 14 نکاتی مفاہمت کی یادداشت (ایم او یو) کی شرائط کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو روکتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ایران کی قیادت کے خلاف کسی بھی خطرے کا فوری جواب دیا جائے گا۔
عراقچی نے کاٹز کی رپورٹ کا متن شیئر کرتے ہوئے کہا کہ، "اسلام آباد ایم او یو کی شرائط عوام کے لیے سب کے لیے واضح ہیں۔ پوٹس نے امریکہ سے تل ابیب میں اپنے پالتو جانوروں کو کنٹرول کرنے کا عہد کیا ہے۔ اگر وہ اپنے مالک کو نظر انداز کرتے ہیں تو ایران انھیں سبق سکھائے گا۔ ہمارے عوام اور قیادت کے خلاف کسی بھی خطرے کا فوری طور پر بھرپور جواب دیا جائے گا۔"
ان کا یہ تبصرہ اس وقت سامنے آیا جب پیر کو اسرائیلی وزیر دفاع کاٹز نے مبینہ طور پر ایران کے سپریم لیڈر خامنہ ای کو قتل کرنے کی بات کہی ہے۔
کاٹز نے ایرانیوں کو "اچھے سوداگر" بھی کہا، مذاکرات کے دوران رعایتیں حاصل کرنے کی کوشش کو یاد دلایا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ اسرائیل ایران کو جوہری ہتھیار تیار کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔
کاٹز نے کہا، "اگر وہ ایک معاہدے کے ذریعے ایسا کرتے ہیں، تو بہتر ہے۔"
اس سے قبل یکم جولائی کو، قطر اور پاکستان نے دوحہ میں امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں کیں، جس میں 14 نکاتی مفاہمت کی یادداشت (ایم او یو) سے متعلق امور پر "مثبت پیش رفت" کی اطلاع سامنے آئی۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، قطر کے وزیر اعظم کے مشیر اور وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان، ماجد الانصاری نے کہا کہ فریقین نے آنے والے عرصے میں بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے، اور اگلی میٹنگ جلد از جلد سابق ایرانی سپریم لیڈر کے جنازے کے بعد طے کی جائے گی۔
ایرانی حکام چار جولائی سے نو جولائی تک ایران اور عراق کے مختلف مقامات پر سابق سپریم لیڈر علی خامنہ ای کی آخری رسومات کا انعقاد کر رہے ہیں۔ خامنہ ای 28 فروری کو ایران کے ساتھ امریکہ اسرائیل جنگ کے پہلے دن ایک فضائی حملے میں مارے گئے تھے۔
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