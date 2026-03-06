مجتبیٰ خامنہ ای کون ہیں: ایران کے حکمرانی نظام میں ایک بااثر شخصیت
علی خامنہ ای کے بیٹے ایران میں اقتدار کا جانشین ہو سکتے ہیں حالانکہ یہ فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے۔
Published : March 6, 2026 at 4:58 PM IST
باتھرسٹ، آسٹریلیا: ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی ماہ رمضان میں موت نے ملک کے جانشین کے بارے میں قیاس آرائیوں کو جنم دیا ہے۔ خامنہ ای کے جانشین کے لیے سب سے نمایاں نام ان کے بیٹے، مجتبی خامنہ ای کا ہے، جو طویل عرصے سے ایران کی حکمران اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک بااثر شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔
مجتبیٰ خامنہ ای، ایک عالم دین جو اپنے زیادہ تر سیاسی کیریئر کے لیے کوئی رسمی سرکاری عہدہ نہیں رکھتے تھے، مجتبی علی خامنہ ای سپریم لیڈر کے دفتر میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ انہیں اکثر اقتدار کے گلیاروں میں ایک بااثر پاور بروکر اور گیٹ کیپر کے طور پر دیکھا گیا ہے۔
انہوں نے مبینہ طور پر 17 سال کی عمر میں ایران-عراق جنگ میں مختصر طور پر حصہ لیا تھا۔ تاہم، 1990 کی دہائی کے آخر میں، جب ان کے والد، علی خامنہ ای نے سپریم لیڈر کے طور پر اپنی پوزیشن مستحکم کر لی تھی، انہوں نے بڑے پیمانے پر عوامی شناخت حاصل کی۔
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی شناخت دو اہم پہلوؤں سے جڑی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے، ایران کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ، خاص طور پر اسلامی انقلابی گارڈ کور (آئی آر جی سی) اور اس سے منسلک بنیاد پرست نیٹ ورکس سے ان کے قریبی تعلقات۔ دوسرا ان کی اصلاحی سیاست کی شدید مخالفت اور مغربی ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات۔
ناقدین اسے 2009 کے متنازع صدارتی انتخابات کے بعد ہونے والے مظاہروں کو دبانے سے بھی جوڑتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے پر اثر و رسوخ برقرار رکھا ہے، جس سے اسے ملک کے انفارمیشن سسٹم پر بالواسطہ کنٹرول اور حکومتی گفتگو کا ایک حصہ مل گیا۔
2019 میں اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے مجتبیٰ خامنہ ای پر یہ الزام عائد کرتے ہوئے پابندیاں عائد کی تھیں کہ وہ کوئی باضابطہ حکومتی عہدہ نہ رکھنے کے باوجود سپریم لیڈر کی جانب سے ایک بااثر کردار ادا کر رہے تھے۔
ایران کے آئین کے مطابق ملک کے سپریم لیڈر کا انتخاب ماہرین کی اسمبلی کے ذریعے کیا جاتا ہے، جو 88 رکنی مذہبی ادارہ ہے۔ یہ ادارہ ممکنہ امیدواروں کی مذہبی، سیاسی اور قائدانہ اہلیت کا جائزہ لیتا ہے۔ تاہم، تجزیہ کار نوٹ کرتے ہیں کہ عملی طور پر اس عمل کو مکمل طور پر آزاد نہیں سمجھا جاتا اور حکمران اسٹیبلشمنٹ خاصا اثر و رسوخ استعمال کرتی ہے۔
مجتبیٰ خامنہ ای کو نسبتاً درمیانے درجے کا عالم سمجھا جاتا ہے اور انہیں صرف 2022 میں آیت اللہ کے لقب سے سرفراز کیا گیا تھا، جو سپریم لیڈر بننے کے لیے ضروری تھا۔ اس کی وجہ سے بہت سے تجزیہ کاروں نے انہیں اس علامت سے تعبیر کیا کہ انہیں علی خامنہ ای کے جانشین کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے۔
اگرچہ 1979 کے ایرانی انقلاب کا بنیادی خیال موروثی حکمرانی کی مخالفت کرنا تھا، لیکن بہت سے ایرانی اپنے والد کے بعد بیٹے کو سپریم لیڈر کے طور پر اس اصول کے خلاف سمجھتے ہیں۔ بہر حال، آئین کے تحت ماہرین کی اسمبلی ہی حتمی اختیار رکھتی ہے۔
مزید پڑھیں: ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کون ہیں
ماہرین کا خیال ہے کہ مجتبیٰ خامنہ ای کے سپریم لیڈر بننے سے ایران کی پالیسیوں میں کوئی بڑی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی قیادت میں ملکی سیاست پر سیکورٹی اداروں بالخصوص آئی آر جی سی کا اثر و رسوخ مزید مضبوط ہو سکتا ہے۔
تجزیہ کاروں کے مطابق اس طرح کا منظر نامہ ملکی مظاہروں پر سخت موقف کا باعث بن سکتا ہے، جبکہ مغربی ممالک کے ساتھ خارجہ پالیسی کی مصروفیات بنیادی طور پر منصوبہ بند ضروریات کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ مجموعی طور پر، ان کی قیادت میں ایران کی پالیسی حکمت عملی کے لحاظ سے عملی طور پر برقرار رہ سکتی ہے۔