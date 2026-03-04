مجتبیٰ حسینی خامنہ ای ہوں گے ایران کے اگلے سپریم لیڈر، اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ، یہاں جانیں کون ہیں مجتبیٰ حسینی خامنہ ای
اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ مجتبیٰ خامنہ ای کو ان کے والد کا جانشین منتخب کیا گیا ہےجس کا باضابطہ اعلان جلد متوقع ہے۔
تہران: آیت اللہ علی خامنہ ای کے بیٹے مجتبیٰ حسینی خامنہ ای ایران کے سپریم لیڈر بن سکتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ مجتبیٰ کو ان کے والد کا جانشین منتخب کیا گیا ہے۔ تاہم ایران کے کسی سرکاری میڈیا نے اس پیش رفت کے بارے میں کوئی اطلاع جاری نہیں کی ہے۔
اطلاعات کے مطابق سینئر اسرائیلی حکام نے Ynet نیوز کو بتایا کہ ماہرین کی اسمبلی بہت جلد مجتبیٰ خامنہ ای کے جانشینی سے متعلق بہت جلد باضابطہ طور پر اعلان کرے گی۔
قبل ازیں نیویارک ٹائمز (این وائی ٹی) نے اطلاع دی تھی کہ 56 سالہ مجتبیٰ ایران کے سپریم لیڈر کے لیے سب سے آگے ہیں۔ مجتبیٰ خامنہ ای علی خامنہ ای کے دوسرے بڑے بیٹے ہیں۔
نیویارک ٹائمز نے رپورٹ کیا کہ ایران میں ماہرین کی اسمبلی نے مجتبیٰ کو نئے سربراہ مملکت کے طور پر منتخب کیا ہے۔ اس کے لیے مبینہ طور پر اسلامی انقلابی گارڈ کور (IRGC) کے شدید دباؤ کا حوالہ دیا جارہا ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مجتبیٰ نے اپنے مرحوم والد کے دفتر کو چلانے میں اہم کردار ادا کیا اور آئی آر جی سی اور قدس فورس کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات ہیں۔
اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ مجتبیٰ ایران میں مظاہرین کے خلاف پرتشدد کریک ڈاؤن کے پیچھے رہے ہیں۔
نومبر 2019 میں، امریکی محکمہ خزانہ نے مجتبیٰ کے خلاف پابندیاں عائد کر دیں تھیں۔ انہیں سرکاری طور پر اس وقت کے سپریم لیڈر کی نمائندگی کرنے سے روک دیا گیا تھا، حالانکہ وہ کبھی بھی کسی سرکاری عہدے پر منتخب یا تعینات نہیں ہوئے تھے۔
امریکی محکمہ خزانہ نے مزید کہا کہ اس وقت کے سپریم لیڈر نے اپنی قیادت کی کچھ ذمہ داریاں مجتبیٰ خامنہ ای کو سونپ دی تھیں، جنہوں نے اسلامی انقلابی گارڈ کور-قدس فورس (IRGC-QF) اور بسیج مزاحمتی فورس (Basij) کے کمانڈر کے ساتھ مل کر اپنے والد کی کو نقصان پہنچانے والی علاقائی طاقتوں کو دبانے کے لیے کام کیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ مجتبیٰ خامنہ ای لندن میں لگژری جائیدادوں کے مالک ہیں اور برطانیہ، سوئٹزرلینڈ اور لیکٹنسٹائن میں بینک اکاؤنٹس کے مالک ہیں۔
دریں اثناء امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ امریکی فوجی آپریشن اس وقت تک نہیں روکا جائے گا جب تک اس کے مقاصد حاصل نہیں ہو جاتے۔ انہوں نے کہا، "ہمارے عسکری مقاصد واضح ہیں، اور ہم ایک انتہائی مشکل اور تاریخی مشن کو پوری قوت، عزم اور ذمہ داری کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ ہم نے ابھی شروعات کی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر، ہم اپنے فوجی مقاصد کو حاصل کر لیں گے۔"
امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری کو ایران کے خلاف زبردست حملہ کیا۔ تہران میں ہونے والے زبردست بم دھماکے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای اور کئی اعلیٰ فوجی رہنما مارے گئے۔
