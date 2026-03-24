کولمبیا میں فوجی طیارہ گر کر تباہ، 120 فوجی تھے سوار
کولمبیا کے وزیر دفاع نے بتایا کہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب طیارہ فوجیوں کو لے کر ٹیک آف کر رہا تھا۔
Published : March 24, 2026 at 7:01 AM IST
بگوٹا: پیر کو کولمبیا میں ایک ہرکیولس سی-130 طیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس میں 120 فوجی سوار تھے۔ کولمبیا کی وزارت دفاع نے پیر کو جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ لاک ہیڈ مارٹن کا ہرکولیس سی-130 طیارہ ملک کے جنوب میں گر کر تباہ ہو گیا۔ مقامی آؤٹ لیٹ بلیو ریڈیو نے اطلاع دی ہے کہ طیارے میں 120 فوجی سوار تھے۔
کولمبیا کے وزیر دفاع پیڈرو سانچیز نے کہا کہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب طیارہ پیرو کی سرحد پر کولمبیا کے جنوبی ایمیزون علاقے میں پورٹو لیگیزامو سے پرواز کر رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ’متاثرین کی صحیح تعداد اور حادثے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہوسکی ہے۔
بلیو ریڈیو نے حکام کے حوالے سے بتایا کہ طیارے میں 120 فوجی سوار تھے، اور یہ حادثہ ایک شہری مرکز سے صرف تین کلومیٹر (2 میل) کے فاصلے پر پیش آیا۔
کولمبیا کے صدر گستاو پیٹرو نے ایک ایکس پوسٹ میں کہا کہ "امید کرتا ہوں کہ اس خوفناک حادثے میں کوئی ہلاکت نہیں ہوئی ہو۔" پوسٹ میں انہوں نے فوج کو جدید بنانے کے اپنے منصوبے میں تاخیر پر بیوروکریٹک رکاوٹوں پر تنقید کی۔
انہوں نے کہا، "میں مزید تاخیر کی اجازت نہیں دوں گا، ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں۔ اگر سول یا ملٹری انتظامی حکام اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کرتے تو انہیں ہٹا دیا جائے۔"
ہرکولیس سی-130 طیارے پہلی بار 1950 کی دہائی میں متعارف کرائے گئے تھے، اور کولمبیا نے اپنے پہلے ماڈل 1960 کی دہائی کے آخر میں خریدے تھے۔ حال ہی میں کولمبیا نے امریکہ سے بھیجے گئے نئے ماڈلز کے ساتھ کچھ پرانے سی-130s کو تبدیل کیا ہے۔
