امریکہ و ایران نے بڑھایا حملوں کا دائرہ، اسرائیل کا جنگ دوبارہ شروع کرنے پر اصرار، آر پار کی لڑائی روکنے کی کوششیں تیز
کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر ایرانی حملوں اور آبنائے ہرمز میں کشیدگی بڑھنے کے بعد مکمل جنگ کے خطرات میں اضافہ ہوا ہے۔
Published : November 19, 2026 at 9:40 AM IST
قاہرہ: اسرائیلی وزیرِ اعظم بنیامین نیتن یاہو کی جانب سے ایران کے خلاف مشترکہ فضائی مہم شروع کرنے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ پر بڑھتے ہوئے دباؤ کے پیشِ نظر مشرقِ وسطیٰ میں امریکی اتحادیوں نے مکمل جنگ کے دوبارہ آغاز کو روکنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔
اس معاملے سے باخبر چار علاقائی حکام نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ خلیجِ فارس کے ممالک کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ترکیہ کے حکومتی اور سکیورٹی حکام خطے میں نئی جنگ ٹالنے کے لیے بھرپور سفارت کاری میں مصروف ہیں، جس میں اعلیٰ امریکی حکام کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے بھی شامل ہیں۔
یہ سفارتی دباؤ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران نے بدھ کے روز اپنے خلیجی پڑوسی ممالک پر حملوں کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے کویت میں ایک امریکی فضائی اڈے کو نشانہ بنایا اور بحرین پر بھی کئی حملے کیے۔ بظاہر یہ کارروائیاں ایک روز قبل کیے گئے امریکی حملے کا بدلہ معلوم ہوتی ہیں۔
نئی جنگ مزید تباہ کن ہوگی؛ اتحادیوں کو خدشہ
حکام کے مطابق اس سفارتی دباؤ کا مقصد نیتن یاہو کی ان کوششوں کو ناکام بنانا ہے جن کے ذریعے اسرائیلی عبوری وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ امریکہ ایران کے خلاف دوبارہ جنگ شروع کرے یا اسرائیل کو ایران کی جوہری تنصیبات اور میزائل صلاحیتوں پر فضائی حملوں کی اجازت دے۔ حکام کا مزید کہنا ہے کہ خطے میں امریکی اتحادیوں کو اس بات پر تشویش ہے کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ رومن گوفمین کا حالیہ دورہِ امریکہ صدر ٹرمپ کی سوچ کو جنگ دوبارہ شروع کرنے کے حق میں مائل کر سکتا ہے۔
دو علاقائی حکام کے مطابق، نیتن یاہو کے قریبی سمجھے جانے والے رومن گوفمین نے امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف سے ملاقات کے لیے میامی جانے سے قبل واشنگٹن میں سی آئی اے کے ڈائریکٹر جان ریٹکلف سے ملاقات کی۔
موساد کے سربراہ کا یہ دورہِ امریکہ قطر کے وزیرِ اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمٰن بن جاسم الثانی کی گزشتہ ہفتے وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ہونے والی ملاقات کے بعد سامنے آیا ہے، جس کا مقصد امریکہ اور ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانا تھا۔
صورت حال سے باخبر ایک شخصیت نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ موساد کے سربراہ کا دورہِ امریکہ معمول کا حصہ تھا اور اس دوران ریٹکلف کے ساتھ ایران اور فوجی امداد کے معاملے سمیت وسیع تر موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
سی آئی اے کا اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے انکار
ایک امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران پر ٹرمپ انتظامیہ کی معاشی دباؤ کی مہم اس حد تک مؤثر ثابت ہوئی ہے کہ صدر ٹرمپ کو دوبارہ بڑی فوجی کارروائیاں شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اس عہدیدار نے مزید کہا کہ امریکہ اپنے خلیجی اتحادیوں کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے اور اس کے پاس یہ یقینی بنانے کے لیے دیگر آپشنز موجود ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔
دوسری جانب، ایران کے عرب پڑوسی ممالک کو یہ تشویش لاحق ہوتی جا رہی ہے کہ لڑائی کا کوئی بھی نیا دور پہلے سے کہیں زیادہ تباہ کن ثابت ہوگا۔
علاقائی حکام کا ماننا ہے کہ ایران اور اس کے اتحادی جوابی کارروائی کرتے ہوئے نہ صرف امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے بلکہ دیگر اہم بنیادی ڈھانچوں پر بھی حملے کریں گے۔ ان میں تیل کی تنصیبات، بجلی گھر، سمندری پانی کو صاف کرنے والے (ڈی سیلینیشن) پلانٹس اور زیرِ سمندر بچھائی گئی وہ کیبلز شامل ہیں جو خطے اور باقی دنیا کے درمیان مالیاتی لین دین اور مواصلاتی رابطوں کے لیے ناگزیر ہیں۔
حکام کو یہ تشویش بھی لاحق ہے کہ حملوں کا نیا دور شروع ہونے سے یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغی آبنائے باب المندب سے گزرنے والی جہاز رانی میں خلل ڈالنا شروع کر دیں گے۔ یہ ایک انتہائی اہم بحری گزرگاہ ہے جو بحیرہِ احمر کو خلیجِ عدن سے ملاتی ہے۔
امریکہ اور ایران کے درمیان ایک بار پھر حملوں کا تبادلہ
آج صبح سویرے ہونے والے یہ حملے منگل کے روز آبنائے ہرمز میں واقع جزیرہ قشم پر پاسدارانِ انقلاب کے میزائل لانچنگ اڈے پر امریکی لڑاکا طیارے کی بمباری کے بعد سامنے آئے ہیں۔ بظاہر امریکہ نے یہ فضائی حملہ منگل کی صبح بحرین میں ایک امریکی ریڈار تنصیب پر ہونے والے ایرانی حملے کے ردعمل میں کیا گیا تھا۔
ایران کا کہنا ہے کہ اس کے حالیہ حملے—جن میں اتوار اور جمعہ کو بحرین میں دیگر امریکی تنصیبات کو نشانہ بنانا بھی شامل ہے—امریکی ڈرون نگرانی کی کارروائیوں اور ایرانی مواصلاتی ٹاورز پر حملے کا جواب تھے۔
جوابی حملوں کا یہ سلسلہ ایک ایسے وقت میں چل رہا ہے جب امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ (سینٹ کام) کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر نے بدھ کے روز تل ابیب میں اسرائیلی فوج کے سربراہ ایال زمیر اور موساد کے سربراہ رومن گوفمین سے ملاقات کی ہے۔
ناکہ بندی سے تہران پر دباؤ میں اضافہ
امریکی بحری ناکہ بندی کی وجہ سے ایرانی معیشت کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے اور امریکی فوجی حفاظت میں آبنائے ہرمز سے کچھ آئل ٹینکرز کی آمدورفت بحال ہو رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان حالات میں ایران کے حالیہ حملے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ تہران شاید اس جمود کی صورتحال سے تنگ آ رہا ہے۔
تھنک ٹینک 'انٹرنیشنل کرائسس گروپ' کے سینیئر ایران تجزیہ کار حمید رضا عزیزی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر لکھا کہ "اگرچہ دونوں فریقوں میں سے کسی کا بھی کسی بڑے تصادم میں داخل ہونے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن متعدد محاذوں پر فوجی واقعات کا تسلسل کشیدگی اور خطرے کو بڑھا دیتا ہے جس کا آغاز میں کسی بھی فریق نے ارادہ نہیں کیا تھا۔"
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آئندہ اقدامات کے حوالے سے ملے جلے پیغامات دیے ہیں۔ ایک طرف انہوں نے کہا ہے کہ نئے حملوں کا امکان انتہائی کم ہے، لیکن دوسری طرف حال ہی میں یہ بھی کہا کہ امریکی فوج "مکمل طور پر تیار" ہے۔
آبنائے ہرمز میں ٹینکروں پر حملے جاری
اگرچہ امریکی فوجی تحفظ نے خلیج سے تیل کی ترسیل بحال کرنے میں مدد دی ہے، لیکن ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے ٹینکرز پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گذشتہ روز پاسداران نے انقلاب نے تین ٹینکروں کے 'بارودی سرنگوں سے ٹکرانے' کا دعویٰ کیا۔
متحدہ عرب امارات کی سرکاری تیل کمپنی 'ایڈنوک' نے بدھ کے روز بتایا کہ منگل کو آبنائے ہرمز میں ہونے والے ایک حملے کے بعد اس کے ٹینکر کے عملے کا ایک رکن لاپتہ ہے، جب کہ 11 دیگر زخمی ہوئے ہیں جنہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔
اسرائیل کے انسٹی ٹیوٹ فار نیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز کے محقق اور اسرائیلی فوج و انٹیلی جنس سروسز میں ایران کے سابق ماہر ڈینی سیٹرینووچ نے خلیجی خطے میں جہاز رانی اور امریکی تنصیبات پر ایران کے حملوں کو ایک "تیزی سے واضح ہوتا ہوا سلسلہ" قرار دیا۔
انہوں نے 'ایکس' پر اپنے ایک تجزیے میں لکھا کہ "ایسا لگتا ہے کہ ایران سوچے سمجھے اور نپے تلے انداز میں کشیدگی بڑھانے کی حکمتِ عملی پر عمل پیرا ہے۔ اس کا مقصد لازمی طور پر مکمل جنگ چھیڑنا نہیں ہے، بلکہ اس ناکہ بندی کو برقرار رکھنے کی فوجی، معاشی اور سیاسی قیمت میں بتدریج اضافہ کرنا ہے۔"
ایران کی جانب سے امریکی اڈوں پر حملوں کا دوبارہ آغاز
واضح رہے کہ 28 فروری کو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران پر حملہ کر کے جنگ شروع کرنے کے بعد، ایران نے پڑوسی خلیجی ممالک میں موجود امریکی تنصیبات اور مفادات کے ساتھ ساتھ توانائی کے بنیادی ڈھانچے اور دیگر اہداف پر باقاعدگی سے حملے کیے۔
ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق، بدھ کی صبح سویرے کویت میں واقع علی السالم فضائی اڈے پر کیے گئے حملے میں ایرانی فوج نے فضائی دفاعی نظام اور ڈرون و میزائل لانچ کرنے والے پلیٹ فارمز کو نشانہ بنایا۔
کویت کی فوج نے کہا کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے ڈرون حملوں کو فضا میں ہی ناکام بنا دیا اور فوری طور پر کسی نقصان کی اطلاع نہیں دی گئی۔ کویتی وزارتِ خارجہ نے بار بار ہونے والے ایرانی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں "مجرمانہ" قرار دیا اور کہا کہ ان سے ملک کی سلامتی اور استحکام کو خطرہ لاحق ہے۔
خبر رساں ادارے 'ایسوسی ایٹڈ پریس' (اے پی) کے ایک تجزیے کے مطابق، ایران کی جانب سے اس فضائی اڈے کو کم از کم 30 بار نشانہ بنایا جا چکا ہے، جس کے نتیجے میں طیاروں کے کم از کم 15 ہینگرز، متعدد گودام اور رہائشی علاقے کے قریب واقع 10 عمارتیں تباہ یا متاثر ہوئی ہیں۔
دوسری جانب، بحرین کی فوج نے بدھ کے روز کہا کہ اس نے ایران کی طرف سے کیے جانے والے متعدد حملوں کو ناکام بنا دیا ہے، تاہم کسی جانی یا مالی نقصان کے بارے میں کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔
یمن میں حوثیوں کے ساتھ تنازع مہینوں تک چلنے کا امکان
معاملے سے باخبر ایک سفارت کار کے مطابق، سعودی حکام نے اتحادیوں کو بریفنگ دی ہے کہ حوثیوں کے ساتھ جاری تنازع مزید چھ ماہ تک برقرار رہ سکتا ہے۔
سفارت کار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر مزید بتایا کہ سعودی مملکت سفارتی مذاکرات میں یہ مؤقف اختیار کر رہی ہے کہ یمن میں بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کی بحالی کے لیے کام کرنے والے فوجی اتحاد کو باغی گروپ کے ساتھ قابلِ اعتبار مذاکرات شروع کرنے سے پہلے حوثیوں کو مزید پیچھے دھکیلنا ہوگا۔
حوثیوں کا دارالحکومت صنعاء سمیت یمن کے ایک بڑے حصے پر کنٹرول ہے اور موجودہ کشیدگی کے دوران انہوں نے بحیرہِ احمر کے ساحل کے ساتھ مزید علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ، انہوں نے ریاض کے کنگ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے اور توانائی کی تنصیبات سمیت سعودی بنیادی ڈھانچے کو میزائل اور ڈرون حملوں کا نشانہ بنا کر مملکت کو شدید تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے۔
سفارت کار کے مطابق، سعودی عرب اتحادیوں کے سامنے مسلسل یہ دلیل پیش کر رہا ہے کہ امریکی فوجی مدد جنگ کا رخ سعودی قیادت میں قائم اتحاد کے حق میں موڑنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ تاہم، اب تک صدر ٹرمپ نے حوثیوں پر امریکی حملوں کے لیے اپنے اتحادی کے اس دباؤ کو قبول نہیں کیا ہے۔
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