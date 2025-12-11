امریکہ کے بعد، میکسیکو نے ہندوستان پر پچاس فیصد تک ٹیرف کا کیا اعلان، دوسرے ایشیائی ممالک بھی متاثر
میکسیکو نے چین اور بھارت سمیت کئی ایشیائی ممالک سے درآمدات پر نئے محصولات عائد کیے ہیں۔
Published : December 11, 2025 at 5:02 PM IST
میکسیکو سٹی/نئی دہلی: میکسیکو نے کئی ایشیائی ممالک سے درآمدات پر نئے محصولات عائد کر دیے ہیں۔ یہ اس کے دیرینہ فری ٹریڈ اپروچ سے تیزی سے نکلنے کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس اقدام نے ہندوستان کو ان اہم برآمد کنندگان میں شامل کر دیا ہے جو براہ راست متاثر ہوں گے۔
ایک بڑی پالیسی تبدیلی میں، میکسیکو کی سینیٹ نے ایک نئے ٹیرف سسٹم کی منظوری دے دی ہے۔ اس سے 1,400 سے زائد مصنوعات پر ڈیوٹی بڑھ جائے گی، جن میں سے کچھ 50 فیصد تک ٹیرف کے تابع ہوں گی۔ یہ مصنوعات ان ممالک سے درآمد کی جاتی ہیں جن کا میکسیکو کے ساتھ باقاعدہ تجارتی معاہدہ نہیں ہے۔
چین کے سخت اعتراضات کو بالائے طاق رکھا
رپورٹس کے مطابق نشانہ بننے والے ممالک کی فہرست میں چین، بھارت، جنوبی کوریا، تھائی لینڈ اور انڈونیشیا شامل ہیں۔ میکسیکو کی سینیٹ کے ایوان بالا نے گھریلو صنعتی اداروں کی مخالفت اور چین کے سخت اعتراضات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بل کو 76 ووٹوں کے فرق سے منظور کیا۔ ایوان زیریں نے پہلے ہی اس اقدام کی منظوری دے دی تھی۔
فیصلے کا اطلاق اگلے سال سے ہوگا
قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس فیصلے کا اطلاق اگلے سال سے شروع ہونے والے اور 2026 تک آٹوموبائلز اور پارٹس، ٹیکسٹائل، کپڑے، پلاسٹک، دھاتوں اور جوتے سمیت صنعتی اشیا اور اشیائے خوردونوش کی ایک رینج پر ہوگا۔ جب کہ کچھ اشیاء پر زیادہ سے زیادہ 50 فیصد ڈیوٹی عائد ہوگی، زیادہ تر مصنوعات پر 35 فیصد بریکٹ میں آنے کی توقع ہے۔
یہ ہندوستان کے لیے کیوں ضروری ہے؟
ہندوستان، جس نے لاطینی امریکہ کو ٹیکسٹائل، آٹو پرزے اور انجینئرنگ کے سامان کی برآمدات بڑھانے کی کوشش کی ہے، اب میکسیکن مارکیٹ میں داخل ہونے میں اہم مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ میکسیکن مارکیٹ خطے کی دوسری سب سے بڑی معیشت ہے اور شمالی امریکہ کا کلیدی گیٹ وے ہے۔ ہندوستانی برآمد کنندگان نے طویل عرصے سے میکسیکو کو امریکہ تک پہنچنے کے لیے ایک قدم کے طور پر استعمال کیا ہے کیونکہ اس کی شمالی امریکہ کی سپلائی چین آپس میں جڑی ہوئی ہے۔
ٹیرف میں اضافہ اس فائدے میں خلل ڈالنے کا خطرہ ہے۔ رپورٹس کے مطابق میکسیکو کے کئی درآمدات پر منحصر مینوفیکچررز نے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ بھارت اور دیگر ایشیائی ممالک سے آنے والی اشیا پر زیادہ ڈیوٹی پیداواری لاگت اور ایندھن کی افراط زر میں اضافہ کرے گی۔
بھارت پر اثرات
ہندوستانی برآمد کنندگان کے لیے، ٹیرف کی تبدیلیوں سے ٹیکسٹائل، چمڑے کے سامان، آٹو پارٹس اور اسٹیل جیسی صنعتوں میں مسابقت کم ہوسکتی ہے۔ یہ کمپنیوں کو میکسیکو کے ذریعے سپلائی چین روٹنگ پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اس سے میکسیکو کے ذریعے شمالی امریکہ کی ویلیو چین میں کام کرنے یا سپلائی کرنے والی ہندوستانی فرموں کے لیے زمینی لاگت بڑھ سکتی ہے۔ ہندوستان کی وزارت تجارت نے ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔
واشنگٹن کے سخت موقف کے ساتھ صف بندی کا اشارہ
خیال کیا جاتا ہے کہ صدر کلاڈیا شین بام کی حکومت چینی سامان پر واشنگٹن کے سخت موقف کے ساتھ صف بندی کا اشارہ دے رہی ہے۔ امید ہے کہ اس سے میکسیکو کو اسٹیل اور ایلومینیم جیسی برآمدات پر امریکی ٹیرف کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ اگرچہ شین بام نے اس بات کی تردید کی کہ محصولات امریکی مطالبات سے منسلک ہیں، بلومبرگ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نئی ڈیوٹی کا ڈھانچہ بڑی حد تک امریکی تجارتی کارروائی کی عکاسی کرتا ہے۔
مالیاتی خسارے کو کم کرنے کے لیے رقم کی ضرورت
اس ہفتے منظور ہونے والا ورژن پہلے کی تجویز سے ہلکا ہے، جس میں تقریباً 1,400 ٹیرف لائنوں پر سخت ڈیوٹی لگانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ قانون سازوں نے اب ان زمروں میں سے تقریباً دو تہائی پر ٹیرف کی شدت کو کم کر دیا ہے۔ اس کے باوجود، میکسیکو کی وزارت خزانہ کو توقع ہے کہ نئے محصولات سے اگلے سال تقریباً 52 بلین پیسو (19,000₹ کروڑ) اضافی آمدنی حاصل ہوگی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اسے اپنے مالیاتی خسارے کو کم کرنے کے لیے اس رقم کی ضرورت ہے۔
مزید تبدیلیاں آگے ہیں
یہ قانون میکسیکو کی وزارت اقتصادیات کو اپنی مرضی سے غیر ایف ٹی اے ممالک پر ٹیرف تبدیل کرنے کا مکمل اختیار دیتا ہے، جس سے USMCA کے جائزے سے پہلے تیزی سے تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں۔ اس نئی لچک کا مطلب ہندوستانی برآمد کنندگان کے لیے ڈیوٹی کے ڈھانچے میں مزید اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے۔ امریکہ اور کینیڈا دونوں چینی سپلائی چین روٹنگ پر سخت جانچ پڑتال کے ساتھ، میکسیکو کا یہ اقدام شمالی امریکہ میں تحفظ پسندی کی طرف ایک بڑی تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے۔