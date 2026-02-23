میکسیکو کی فوج کی بڑی کارروائی، بدنام زمانہ منشیات کا اسمگلر ایل مینچو ہلاک، بڑے پیمانے پر پھیلی افراتفری، تشدد اور آتش زنی
میکسیکو میں امریکی سفارت خانے نے ایکس پر کہا: یہ آپریشن میکسیکو کے خصوصی دستوں نے دو طرفہ تعاون کے فریم ورک کے اندر کیا۔
Published : February 23, 2026 at 11:29 AM IST
میکسیکو کا بدنام زمانہ منشیات کا اسمگلر ایل مینچو مارا گیا
میکسیکو کی فوج نے اتوار کو نیمیسیو روبن اوسیگویرا سروینٹس کو ہلاک کر دیا، جسے "ایل مینچو" کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو جلیسکو نیو جنریشن کارٹیل کے رہنما ہیں۔ اس نے میکسیکو کے سب سے طاقتور کارٹیل کو ختم کرنے اور حکومت کی تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی کو نشان زد کیا، جس نے ٹرمپ انتظامیہ کو اپنی کوششوں کا ثبوت دیا۔ محکمۂ دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اوسکیرا کرونٹیس (Oseguera Cervantes) اتوار کو جلیسکو کے علاقے تاپالپا میں گرفتاری کی کارروائی کے دوران زخمی ہوا تھا۔ Tapalpa گواڈالاجارا کے جنوب مغرب میں تقریباً دو گھنٹے میں واقع ہے۔ میکسیکو سٹی جاتے ہوئے اس کی موت ہو گئی۔ ریاست ایک ایسے کارٹیل کا گڑھ ہے جو بڑی مقدار میں فینٹینیل اور دیگر منشیات امریکہ میں سمگل کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔
چار افراد موقع پر ہلاک
آپریشن کے دوران فوجیوں پر فائرنگ کی گئی اور چار افراد موقع پر ہی مارے گئے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اوسکیرا کرونٹیس (Oseguera Cervantes) سمیت تین دیگر زخمی ہوئے اور بعد میں ان کی موت ہو گئی۔ دو دیگر کو گرفتار کیا گیا اور بکتر بند گاڑیاں، راکٹ لانچر اور دیگر ہتھیار ضبط کر لیے گئے۔ مسلح افواج کے تین اہلکار زخمی ہوئے ہیں جن کا علاج جاری ہے۔ میکسیکو میں امریکی سفارت خانے نے ایکس پر کہا کہ یہ آپریشن میکسیکو کے خصوصی دستوں نے دو طرفہ تعاون کے فریم ورک کے اندر کیا، امریکی حکام نے اضافی انٹیلی جنس فراہم کی۔
سڑکوں کی ناکہ بندی اور جلتی گاڑیاں
جلیسکو اور دیگر ریاستوں میں ایک طاقتور منشیات کے اسمگلر کے تصادم کے بعد جلتی گاڑیوں کے ساتھ سڑکوں پر کئی گھنٹوں تک ناکہ بندی جاری رہی۔ ڈرگ کارٹل اکثر فوجی کارروائیوں کو روکنے کے لیے ایسے حربے استعمال کرتے ہیں۔ جلیسکو کے تمام اسکول پیر کو بند کیے گئے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے کہ سیاحتی شہر پورٹو والارٹا پر دھوئیں کے بادل اٹھ رہے ہیں، لوگ ریاست کے دارالحکومت کے ہوائی اڈے سے خوف و ہراس میں بھاگ رہے ہیں۔ اتوار کی سہ پہر، ایئر کینیڈا نے موجودہ سکیورٹی صورتحال کی وجہ سے پورٹو والارٹا کے لیے اپنی پروازیں معطل کرنے کا اعلان کیا اور مسافروں کو ہوائی اڈے پر نہ جانے کا مشورہ دیا۔
گلیوں میں آگ لگ گئی، افراتفری مچ گئی
ریاست کے دارالحکومت گواڈالاجارا میں جلتی گاڑیوں نے سڑکیں بند کر دیں۔ میکسیکو کا دوسرا سب سے بڑا شہر اس موسم گرما میں فٹ بال ورلڈ کپ کے میچوں کی میزبانی کرنے والا ہے۔ امریکی محکمۂ خارجہ نے ریاست جلیسکو، تاماولیپاس، میکوکین، گوریرو اور نیوو لیون میں امریکی شہریوں کو جاری حفاظتی کارروائیوں کی وجہ سے انخلا کے لیے خبردار کیا۔ میکسیکو میں کینیڈا کے سفارت خانے نے پورٹو والارٹا میں اپنے شہریوں کو خبردار کیا کہ وہ گھر کے اندر رہیں اور جلیسکو میں عوامی رابطہ کم سے کم کریں۔ جلیسکو کے گورنر پابلو لیمس نے رہائشیوں کو گھر کے اندر رہنے اور عوامی نقل و حمل کو معطل کرنے کی ہدایت کی۔
امریکہ نے 15 ملین ڈالر کے انعام کی پیشکش کی تھی
امریکی محکمۂ خارجہ نے ایل مینچو کی گرفتاری کا باعث ملنے والی معلومات کے لیے 15 ملین ڈالر تک کے انعام کی پیشکش کی تھی۔ جلیسکو نیو جنریشن کارٹیل، جسے سی جے این جی (CJNG) کہا جاتا ہے، میکسیکو کی سب سے طاقتور اور تیزی سے بڑھتی ہوئی مجرمانہ تنظیموں میں سے ایک ہے اور اس کی تشکیل 2009 میں ہوئی تھی۔
ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے کارٹیل غیر ملکی دہشت گرد تنظیم
فروری میں، ٹرمپ انتظامیہ نے کارٹیل کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ میکسیکو کی صدر کلاڈیا شین بام نے اپنے پیشرو کی طرح پچھلی حکومتوں کی "کنگ پن" حکمت عملی پر تنقید کی ہے، جو کارٹیل لیڈروں کو ختم کرنے کے بعد تشدد کا باعث بنی۔ اگرچہ وہ میکسیکو میں مقبول ہیں، لیکن سکیورٹی ایک مستقل تشویش ہے اور ایک سال قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے وہ منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف کارروائی کے لیے شدید دباؤ میں ہیں۔ اتوار کو، شین بام نے میکسیکو کی سکیورٹی فورسز کی تعریف کی اور ایکس (X) پر ایک پوسٹ میں پرسکون رہنے کی اپیل کی۔