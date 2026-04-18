پھر ہوگی جنگ، حملوں کا آغاز! ٹرمپ نے ایران سے جنگ بندی میں توسیع پر غیر یقینی صورتحال کا دیا اشارہ

پھر ہوگی جنگ، حملوں کا آغاز! ٹرمپ نے ایران سے جنگ بندی میں توسیع پر غیر یقینی صورتحال کا دیا اشارہ
ٹرمپ نے کہا کہ فیصلہ اس بات پر منحصر ہوگا کہ آیا جنگ بندی کی آخری تاریخ سے پہلے کوئی معاہدہ طے پا سکتا ہے۔
Published : April 18, 2026 at 11:33 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے (مقامی وقت کے مطابق) جمعہ کو اشارہ دیا کہ وہ ایران کے ساتھ جاری جنگ بندی میں توسیع نہیں کر سکتے۔ اس سے یہ امکان پیدا ہو گیا ہے کہ اگر مغربی ایشیا میں جنگ کو مکمل طور پر روکنے کے لیے اسلامی جمہوریہ کے ساتھ معاہدہ نہ ہو سکا تو خطے میں فوجی کارروائی دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔
ایئر فورس ون میں سوار صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ فیصلہ اس بات پر منحصر ہوگا کہ آیا جنگ بندی کی آخری تاریخ سے پہلے کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر جنگ بندی کا معاہدہ نہ ہوسکا تب بھی ایرانی بندرگاہوں کی امریکی بحری ناکہ بندی جاری رہے گی۔
دوبارہ بمباری شروع کرنی پڑے گی
امریکی صدر نے کہا کہ میں شاید اس میں توسیع نہ کروں لیکن ناکہ بندی جاری رہے گی تاہم اگر میں نے اس میں توسیع نہیں کی تو ناکہ بندی برقرار رہے گی اور بدقسمتی سے ہمیں دوبارہ بمباری شروع کرنی پڑے گی۔
جنگ نہیں روکی جا سکتی
ٹرمپ اس سوال کا جواب دے رہے تھے کہ آیا بدھ، 22 اپریل تک کوئی معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں جنگ بندی میں توسیع کی جائے گی، کیونکہ موجودہ دو ہفتے کی جنگ بندی اسی دن ختم ہونے والی ہے۔ یہ تبصرے امریکہ کے سخت موقف کی عکاسی کرتے ہیں، ٹرمپ نے واضح کیا کہ ناکہ بندی جاری رہے گی، لیکن جنگ نہیں روکی جا سکتی۔
دریں اثنا، سی این این نے مذاکرات سے واقف ایرانی حکام کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ ایک معاہدے تک پہنچنے کے لیے ایران اور امریکی مذاکرات کاروں کے درمیان مذاکرات کا ایک نیا دور پیر کو اسلام آباد میں متوقع ہے۔
پیر کو اسلام آباد میں مذاکرات، اتوار کو وفد کی آمد متوقع
سی این این کے مطابق وفد کی اتوار کو پاکستانی دارالحکومت آمد متوقع ہے۔ اس دورے کا مقصد فریقین کے درمیان ممکنہ حل کے لیے زمین تیار کرنا ہے، کیونکہ گزشتہ ہوئے مذاکرات کوئی نتیجہ برآمد نہیں کر سکے۔
اسلام آباد میں 11 سے 12 اپریل تک ہونے والے امن مذاکرات، امریکہ اور ایران کے درمیان ایک ماہ سے زائد عرصے سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے ایک تاریخی، لیکن بے نتیجہ، سفارتی کوشش تھی۔ پاکستان کی ثالثی میں ہونے والی یہ بات چیت 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد دونوں ممالک کے درمیان پہلی اعلیٰ سطحی، آمنے سامنے بات چیت تھی۔