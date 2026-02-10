ماریشس کے وزیر اعظم نے پی ایم مودی سے کی بات، اے آئی سمٹ میں تعاون پر کیا تبادلۂ خیال

ماریشس کے وزیر اعظم نے پی ایم مودی سے کی بات، اے آئی سمٹ میں تعاون پر کیا تبادلۂ خیال
ماریشس کے PM نے پی ایم مودی کو فون کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان بڑے پیمانے پر تعاون میں پیش رفت پر تبادلۂ خیال کیا۔
Published : February 10, 2026 at 10:34 AM IST
نئی دہلی: ماریشس کے وزیر اعظم نوین رامگولم نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ان کی مثبت بات چیت کی تعریف کی اور کہا کہ وہ اگلے ہفتے ہندوستان میں اے آئی امپیکٹ سمٹ میں ہندوستان-ماریشس تعاون کو مزید گہرا کرنے کی امید کرتے ہیں۔
رامگولم نے کئی شعبوں میں اسٹریٹجک تعاون کو مضبوط بنانے میں ہندوستان کے ساتھ ماریشس کی حمایت کا ذکر کیا۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ اس اچھے تبادلے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ۔
ماریشس اور ہندوستان ترقی، اختراعات اور نئی ٹیکنالوجیز میں اسٹریٹجک تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے مضبوطی سے منسلک ہیں۔ میں اگلے ہفتے ہندوستان میں AI امپیکٹ سمٹ میں اس تعاون کو مزید گہرا کرنے کا منتظر ہوں۔' وزیر اعظم نریندر مودی کو پیر کو ماریشس کے وزیر اعظم کا فون آیا، جس کے دوران دونوں رہنماؤں نے دونوں ممالک کے درمیان وسیع پیمانے پر تعاون میں پیش رفت پر تبادلۂ خیال کیا۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، پی ایم مودی نے ماریشس کے وزیر اعظم کا اگلے ہفتے AI امپیکٹ سمٹ کے لیے ہندوستان میں خیرمقدم کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دونوں ممالک کے درمیان خصوصی، تاریخی اور عوام پر مبنی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔
'میرے دوست، وزیر اعظم ڈاکٹر نوین چندر رامگولم کا فون موصول کرکے خوشی ہوئی۔' ہم نے گزشتہ سال وارانسی میں اپنی یادگار میٹنگ کے بعد سے ہندوستان اور ماریشس کے درمیان وسیع پیمانے پر تعاون میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اپنی پوسٹ میں، وزیر اعظم نے کہا، 'ہم نے خصوصی، تاریخی اور عوام پر مبنی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا جو ہمارے دونوں ممالک کو جوڑتے ہیں۔'
ہندوستان اور ماریشس بحر ہند کے علاقے میں امن اور استحکام کے مشترکہ اہداف کو حاصل کرنے کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ میں اگلے ہفتے AI امپیکٹ سمٹ کے لیے ہندوستان میں ان کا استقبال کرنے کا منتظر ہوں۔' پچھلے سال ستمبر میں، ہندوستان نے ماریشس کو US$680 ملین سے زیادہ کا ایک بڑا خصوصی اقتصادی پیکج فراہم کیا اور ماریشس کے وزیر اعظم رام گولام کے دورہ ہندوستان کے دوران مختلف شعبوں میں مفاہمت کی سات یادداشتوں پر دستخط کئے۔
دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ، علاقائی اور عالمی امور پر بھی تفصیلی بات چیت کی، جن میں سائنس اور ٹیکنالوجی، سمندری سائنس، پبلک ایڈمنسٹریشن، توانائی، چھوٹے ترقیاتی منصوبوں، ہائیڈرولوجی اور خلا میں تعاون شامل ہے۔