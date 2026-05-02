ایران میں زوردار دھماکہ، پاسداران انقلاب کے چودہ فوجی ہلاک، بموں کو ناکارہ بنانے کے دوران ہوا دھماکہ
یہ دھماکہ اسرائیل امریکہ ایران جنگ سے بچ جانے والے بموں کو ناکارہ بنانے کے دوران ہوا۔
Published : May 2, 2026 at 9:23 AM IST
تہران: ایرانی میڈیا کے مطابق شمال مغربی ایران میں آرڈیننس کلیئرنس آپریشن کے دوران دھماکے میں ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور (IRGC) کے 14 اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہوگئے۔
سرکاری خبر رساں ایجنسی فارس نے اطلاع دی ہے کہ یہ واقعہ زنجان صوبے میں اس وقت پیش آیا جب خصوصی کلیئرنس مشن کے دوران اچانک ایک بم پھٹ گیا۔ یہ افراد ایک یونٹ کا حصہ تھے جسے علاقے میں بچ جانے والے بموں کو ہٹانے اور اسے ناکارہ بنانے کا کام سونپا گیا تھا، جس کے بارے میں مقامی حکام کا کہنا ہے کہ شہریوں اور زرعی اراضی کے لیے مستقل سیکیورٹی خطرہ ہے۔ فارس نیوز ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ اس علاقے میں تقریباً 1,200 ہیکٹر زرعی اراضی غیر پھٹنے والے بموں کی موجودگی کی وجہ سے خطرے میں ہے۔
قبل ازیں جمعرات کو، اسلامی انقلابی گارڈ کور (IRGC) نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ دنیا کی توانائی کو سنبھالنے کی حکمت عملی سے ایک ٹوٹ پھوٹ کی طرف منتقل ہو گئی ہے، ایران اب اس کے خلاف اتحاد کا مرکز بن گیا ہے۔ آئی آر جی سی نے کہا کہ امریکہ نے چین، روس اور یورپ کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹیگریشن کا منصوبہ شروع کیا تھا۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، آئی آر جی سی نے کہا، "ٹرمپ انتظامیہ نے چین، روس اور یورپ کو کنٹرول کرنے کی ایک بڑی کوشش کے حصے کے طور پر سمندری ناکہ بندی شروع کی، لیکن 20 دنوں کے بعد، وائٹ ہاؤس میں یہ اندازہ بڑھ رہا ہے کہ یہ منصوبہ ناکام ہو گیا ہے اور تہران اس کا مرکز بن گیا ہے۔"
دریں اثنا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ کو (مقامی وقت کے مطابق) ایران کی نئی تجویز پر ناراضگی کا اظہار کیا، جس کا مقصد جاری تنازع کو ختم کرنا ہے، جب کہ اس بارے میں بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا کہ آیا کوئی حتمی معاہدہ طے پا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن میں اس سے خوش نہیں ہوں، اس لیے ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔
انہوں نے اس تجویز کے مخصوص پہلوؤں کی وضاحت نہیں کی جو اسے ناقابل قبول لگے، لیکن تہران کے بالآخر معاہدے پر متفق ہونے کے بارے میں اپنی غیر یقینی صورتحال کا اشارہ دیا۔ وائٹ ہاؤس کے ساؤتھ لان میں بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا، "انہوں نے ترقی کی ہے، لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ کبھی وہاں پہنچ پائیں گے۔"
ٹرمپ نے ایران کی قیادت میں اختلافات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ دراڑ مذاکراتی عمل کو متاثر کر سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا، "قیادت بہت بکھری ہوئی ہے۔ دو یا تین گروپس ہیں، شاید چار، اور یہ ایک بہت ہی بکھری ہوئی قیادت ہے، اور یہ کہہ کر، وہ سب ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ سب گڑبڑ میں ہیں۔"
ان کا یہ تبصرہ ایران کی جانب سے اپنی نئی تجویز پیش کرنے کے بعد سامنے آیا ہے، جس کا مقصد امریکہ کے ساتھ جاری مغربی ایشیائی جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ واشنگٹن کی طرف سے جنگ کے خاتمے کے لیے ایک مسودہ پلان میں کی گئی حالیہ تبدیلیوں کے جواب میں ہے۔