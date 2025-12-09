جاپان میں 7.5 شدت کے زلزلے کے بعد سونامی، دو فٹ اونچی لہریں، 23 افراد زخمی
Published : December 9, 2025 at 7:26 AM IST
ٹوکیو: پیر کو شمالی جاپان میں 7.5 شدت کا ایک طاقتور زلزلہ آیا، جس سے 23 افراد زخمی ہو گئے۔ زلزلے کے شدید جھٹکوں کے نتیجے میں بحر الکاہل کے ساحلی علاقوں میں سونامی نے جنم لیا۔ حکام نے ممکنہ آفٹر شاکس اور بڑے زلزلے کے بڑھتے ہوئے خطرے سے خبردار کیا ہے۔
جاپانی حکومت اب بھی سونامی اور دیر شام آئے زلزلے سے ہونے والے نقصانات کا اندازہ لگا رہی تھی، جو تقریباً 11:15 بجے آیا۔ آموری کے ساحل سے تقریباً 80 کلومیٹر بحرالکاہل میں آیا۔
ایک اسٹور کے مالک نوبو یاماڈا نے نشریاتی ادارے این ایچ کے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ "میں نے کبھی اتنی بڑی ہلچل کا تجربہ نہیں کیا۔" انہوں نے کہا کہ "خوش قسمتی سے" ان کے علاقے میں بجلی کی لائنیں اب بھی کام کر رہی ہیں۔
جاپان کی موسمیاتی ایجنسی نے کہا کہ آموری کے بالکل جنوب میں کوجی بندرگاہ میں 70 سینٹی میٹر (2 فٹ، 4 انچ) تک کی سونامی کی لہریں اٹھیں اور 50 سینٹی میٹر تک سونامی کی لہریں اس علاقے دیگر ساحلوں سے ٹکرئی۔
فائر اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی نے بتایا کہ زلزلے کے شدید جھٹکوں کے نتیجے میں 23 افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ این ایچ کے نے رپورٹ کیا کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ گرنے والی چیزوں سے زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہاچینوہے کے ایک ہوٹل میں متعدد افراد زخمی ہوئے اور توہوکو میں ایک شخص کو اس وقت معمولی چوٹ آئی جب اس کی کار ایک گڑھے میں گر گئی۔
موسمیاتی ایجنسی نے زلزلے کی شدت 7.5 بتائی ہے، جو اس کے پہلے کے 7.6 کے تخمینہ سے کم ہے۔ ایجنسی نے کچھ علاقوں میں 3 میٹر (10 فٹ) تک سونامی کے ممکنہ اضافے کے لیے الرٹ جاری کیا اور بعد میں ایک اور ایڈوائزری میں اسے کم کر دیا گیا۔
چیف کیبنٹ سکریٹری منورو کیہارا نے رہائشیوں پر زور دیا کہ وہ اونچی جگہ پر جائیں یا جب تک صورت حال محفوظ نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 800 گھر بجلی سے محروم ہو گئے ہیں، نیز علاقے کے کچھ حصوں میں بلٹ ٹرین اور کچھ مقامی ریلوے لائنیں معطل ہیں۔
جاپان کے وزیر دفاع شنجیرو کوئزومی نے ایک بیان میں کہا کہ زلزلے کے بعد تقریباً 480 رہائشی ہچینوہ ایئر بیس پر پناہ لئے ہوئے تھے، اور نقصان کا اندازہ لگانے کے لیے 18 دفاعی ہیلی کاپٹروں کو متحرک کیا گیا۔ این ایچ کے نے رپورٹ کیا کہ ہوکائیڈو کے نیو چٹوز ہوائی اڈے پر تقریباً 200 مسافر رات بھر پھنسے رہے۔
محکمہ موسمیات نے آنے والے دنوں میں آفٹر شاکس کے بارے میں الرٹ جاری کی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جاپان کے شمال مشرقی ساحل کے ساتھ ٹوکیو کے مشرق میں واقع چیبا سے ہوکائیڈو تک 8 درجے کے زلزلے اور ممکنہ سونامی کے خطرے میں اضافہ ہوا ہے۔ ایجنسی نے علاقے کی 182 میونسپلٹی کے رہائشیوں پر زور دیا کہ وہ آنے والے ہفتے میں ہنگامی حالات کے لیے تیار رہیں۔
وزیر اعظم سنائے تاکائیچی نے ایک مختصر تبصرے میں کہا کہ حکومت نے فوری طور پر نقصان کی حد کا اندازہ لگانے کے لیے ایک ہنگامی ٹاسک فورس قائم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کی زندگیوں کو اولین ترجیح دے رہے ہیں اور ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔
بعد میں انہوں نے علاقے کے رہائشیوں پر زور دیا کہ وہ مقامی بلدیات کی تازہ ترین اپڈیٹ پر توجہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ "براہ کرم تیار رہیں تاکہ جیسے ہی آپ کو زلزلہ محسوس ہو آپ فوری طور پر وہاں سے نکل سکیں۔" موسمیاتی ایجنسی نے بتایا کہ زلزلہ ہچینوہے کے شمال مشرق میں سطح سمندر سے تقریباً 50 کلومیٹر نیچے آیا۔
یہ جاپانی ساحل کے بالکل شمال میں تھا جہاں 2011 میں 9.0 شدت کے زلزلے اور سونامی کا سامنا کرنا پڑا جس میں تقریباً 20,000 افراد ہلاک اور فوکوشیما ڈائیچی جوہری پاور پلانٹ تباہ ہو گیا۔
