غزہ میں اجتماعی شادیوں کا اہتمام، تباہ کن جنگ کے بعد نئی زندگی کا جشن
جنوبی غزہ کی خستہ حال عمارتوں کے بیچ فلسطینیوں نے اجتماعی شادی تقریب کا اہتمام کیا، اور جوڑوں نے نئی زندگی کا جشن منایا۔۔۔
Published : December 3, 2025 at 10:48 PM IST
خان یونس، غزہ کی پٹی: ایمان حسن لاوا روایتی فلسطینی پرنٹس میں ملبوس تھیں اور حکمت لاوا نے ایک سوٹ پہنا ہوا تھا۔۔۔دونوں بالکل اسی طرح کے لباس پہنے دوسرے جوڑوں کی قطار میں جنوبی غزہ کی خستہ حال عمارتوں کے پاس ہاتھ ملا کر چل رہے تھے۔
27 سالہ فلسطینی ان 54 جوڑوں میں شامل تھے جنہوں نے منگل کو جنگ سے تباہ حال غزہ میں اجتماعی شادی کی تقریب میں نکاح کیا۔ یہ شادیاں دو سال کی تباہی، موت اور تنازعات کے بعد امید کے ایک نادر لمحے کی نمائندگی کرتی ہیں۔
حکمت لاوا نے کہا کہ "سب کچھ ہونے کے باوجود، ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے، انشاء اللہ، اس جنگ کا خاتمہ ہو گا۔"
شادیاں فلسطینی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہیں جو جنگ کے دوران غزہ میں نایاب ہو گئی ہیں۔ یہ روایت ایک نازک جنگ بندی کے بعد دوبارہ شروع ہونا شروع ہو گئی ہے، یہاں تک کہ اگر شادیاں اس علاقے میں منعقد ہونے والی وسیع تقریبات سے مختلف ہوتی ہیں۔
جیسے ہی ہجوم نے جنوبی شہر خان یونس میں فلسطینی پرچم لہرایا، غزہ میں جاری بحران کی وجہ سے تقریبات مدھم ہو گئیں۔ ایمن اور حکمت لاوا سمیت غزہ کے 20 لاکھ باشندوں میں سے زیادہ تر جنگ سے بے گھر ہو چکے ہیں، شہروں کے تمام علاقے ہموار ہو چکے ہیں اور امداد کی قلت اور تنازعات کے باعث لوگوں کی روزمرہ کی زندگیاں بدستور مشکل بنی ہوئی ہیں۔
دور کے رشتہ دار نوجوان جوڑے جنگ کے دوران قریبی قصبے دیر البلاح میں بھاگ گئے اور خوراک اور رہائش جیسی بنیادی چیزیں تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ نہیں جانتے کہ وہ اپنے اردگرد کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کیسے گزاریں گے۔
حکمت نے کہا، "ہم باقی دنیا کی طرح خوش رہنا چاہتے ہیں۔ میں ایک گھر، نوکری اور سب جیسا ہونے کا خواب دیکھتا تھا لیکن آج، میرا خواب رہنے کے لیے ایک خیمہ تلاش کرنا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "زندگی واپس لوٹ رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے جیسا کہ ہم نے امید کی تھی۔"
اس جشن کی مالی اعانت متحدہ عرب امارات کے تعاون سے ایک انسانی امدادی آپریشن الفریس الشہیم نے کی تھی۔ تقریب کے انعقاد کے علاوہ، تنظیم نے جوڑوں کو اپنی زندگی ایک ساتھ شروع کرنے کے لیے تھوڑی سی رقم اور دیگر سامان کی پیشکش کی۔
فلسطینیوں کے لیے، شادیاں اکثر دنوں تک جاری رہنے والی تقریبات ہوتی ہیں، جنہیں ایک اہم سماجی اور اقتصادی انتخاب کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو بہت سے خاندانوں کے لیے مستقبل کو روشن کرتا ہے۔ ان میں جوڑے اور ان کے پیاروں کی طرف سے عطیہ کردہ تانے بانے کے نمونوں میں بڑے خاندانوں کی طرف سے گلیوں میں خوشی بھرے رقص اور جلوس شامل ہیں اور کھانے کی پلیٹوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں۔
فلسطینی شادیوں کا مطالعہ کرنے والے برنارڈ کالج میں سماجیات کی پروفیسر رندا سیرہان نے کہا کہ شادیاں لچک کی علامت اور فلسطینی روایات کو برقرار رکھنے والے خاندانوں کی نئی نسلوں کا جشن بھی ہوتی ہیں۔
سرحان نے کہا، "ہر نئی شادی کے ساتھ بچے آتے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ یادیں اور نسب ختم نہیں ہونے والے ہیں۔ جوڑے ایک ناممکن صورتحال میں زندگی جاری رکھیں گے۔"
منگل کو، جوڑوں کو لے جانے والی کاروں کا ایک جلوس منہدم عمارتوں کے حصوں سے گزرا۔ حکمت اور ایمن لاوا نے دوسرے جوڑوں کے ساتھ فلسطینی جھنڈے لہرائے۔ ان کے اردگرد موجود خاندان بھیڑ پر موسیقی پر رقص کر رہے تھے۔
ایمن، جو سفید، سرخ اور سبز روایتی لباس میں ملبوس تھی، نے کہا کہ شادی نے برسوں کی تکالیف کے بعد سکون کا ایک چھوٹا سا لمحہ پیش کیا ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ یہ اس کے والد، والدہ اور خاندان کے دیگر افراد کے نقصان سے بھی نشان زد ہے جو جنگ کے دوران مارے گئے تھے۔
"اس طرح کے غم کے بعد خوشی کا تجربہ کرنا مشکل ہے،" اس نے اپنے چہرے پر آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ "انشاء اللہ، ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔"
