امریکی ریاست ٹیکساس میں فائرنگ سے بھارتی نژاد طالب علم سمیت چار افراد ہلاک
امریکی ریاست ٹیکساس میں فائرنگ میں ہلاک ہونے والے چار افراد میں بھارتی نژاد امریکی طالبہ سویتا شان بھی شامل ہے۔
Published : March 3, 2026 at 12:29 PM IST
ہیوسٹن، ٹیکساس: آسٹن، ٹیکساس میں فائرنگ کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک ہوگئے۔ مرنے والوں میں 21 سالہ بھارتی نژاد امریکی طالبہ سویتا شان بھی شامل ہے۔ امریکی حکام اس فائرنگ کی ممکنہ دہشت گردی کی کارروائی کے طور پر تحقیقات کر رہے ہیں۔ ایف بی آئی کی جوائنٹ ٹیررازم ٹاسک فورس کی سربراہی میں وفاقی حکام حملے کے ممکنہ بین الاقوامی یا نظریاتی روابط کی تحقیقات کر رہے ہیں۔
اطلاعات کے مطابق فائرنگ کا واقعہ اتوار کی رات تقریباً 1:59 بجے (مقامی وقت) بفورڈ کے ایک بیئر گارڈن میں پیش آیا۔ پولیس نے حملہ آور کو موقع پر ہی ہلاک کر دیا۔ مشتبہ شخص کی شناخت 53 سالہ نڈیا گا ڈیاگنے کے نام سے ہوئی ہے، جو سینیگال کا شہری ہے جس نے پہلے شہریت حاصل کی تھی۔
تفتیشی حکام نے بتایا کہ جائے وقوعہ سے اور مشتبہ شخص کے گھر سے برآمد ہونے والی اشیاء میں ایک ایرانی جھنڈا اور ریڈیکل تحریر شامل تھی، جس سے حکام کو بنیاد پرست دہشت گردی کے امکان کی تحقیقات کرنے پر آمادہ کیا گیا۔
عینی شاہدین نے پولیس کو بتایا کہ مشتبہ شخص نے پہلے ایک SUV ایس یو وی سے فائرنگ کی اور پھر رائفل کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلا۔ آسٹن پولیس نے کہا کہ ابتدائی ہنگامی کال کے تقریباً ایک منٹ کے اندر افسران نے بندوق بردار کو ہلاک کر دیا۔ واقعے میں ملزم سمیت چار افراد ہلاک ہو گئے۔ چودہ دیگر جن میں سے بہت سے طلباء زخمی ہوئے، جن میں سے کم از کم تین کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔
زخمیوں میں سے ایک، یونیورسٹی آف ٹیکساس کے 21 سالہ طالب علم، کرن بھکتا نے بتایا کہ وہ دوستوں کے ساتھ گھوم رہا تھا جب گولی ان کے سر میں لگی۔
آسٹن پولیس چیف لیزا ڈیوس نے پیر کی سہ پہر (مقامی) ایک نیوز کانفرنس میں فائرنگ کے مقام پر ہلاک ہونے والے دو افراد کی شناخت کی تصدیق کی - رائڈر ہیرنگٹن (19) اور شان۔
آسٹن کی رہائشی سویتا شان آسٹن کی یونیورسٹی آف ٹیکساس کی طالبہ تھیں۔ اس کا کورس ورک کچھ مہینوں میں ختم ہونے والا تھا۔ یونیورسٹی کے حکام نے اسے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم اور اکنامکس کا مطالعہ کرنے والی ایک بہترین طالب علم رہنما قرار دیا۔
ٹیکساس میں بھارتی نژاد امریکی کمیونٹی نے شہر آسٹن میں اتوار کے اجتماعی فائرنگ میں شان کی موت پر غم کا اظہار کیا ہے۔
نیویارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق، آسٹن میں یونیورسٹی آف ٹیکساس کے ترجمان نے تصدیق کی کہ شان اسکول کا طالب علم تھا اور اسکول کے ریکارڈ کے مطابق اس کا قانونی کنیت شانموگا سندرم ہے۔ شان اکیڈمی آف لبرل آرٹس اینڈ سائنسز سے فارغ ہوا تھا۔
اس قتل نے آسٹن میں مقیم بھارتی تارکین وطن، خاص طور پر شہر کے سلیکون ہلز کوریڈور میں رہنے والے طلباء اور ٹیکنالوجی کے پیشہ ور افراد میں غم کی لہر دوڑائی ہے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں اور ایران کے جوابی حملوں نے پورے ملک میں سیکورٹی خدشات کو بڑھا دیا ہے۔