پاکستان میں ایندھن کا بحران: مارکیٹس اور شاپنگ مالس رات آٹھ بجے بند ہو جائیں گے

پاکستان میں ایندھن کا بحران: مارکیٹس اور شاپنگ مالس رات آٹھ بجے بند ہو جائیں گے
Published : April 7, 2026 at 3:30 PM IST
اسلام آباد، پاکستان: پاکستانی حکومت نے ملک کے بیشتر حصوں میں 7 اپریل کو رات 8 بجے سے مارکیٹیں اور شاپنگ مالز جلد بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ حکم مشرق وسطیٰ میں کشیدگی اور دنیا بھر میں ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے توانائی کے تحفظ کے اقدامات کے ایک حصے کے طور پر جاری کیا گیا ہے۔، جیو نیوز نے رپورٹ کیا۔
جیو نیوز نے وزیر اعظم آفس کے ایک سرکاری بیان کے مطابق یہ فیصلہ پیر کو وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پٹرولیم مصنوعات سے متعلق اجلاس میں کیا گیا۔
اس حکم نامے کے مطابق روزمرہ استعمال کی دکانیں، شاپنگ مالز، ڈیپارٹمنٹل اسٹورز اور مارکیٹیں رات 8 بجے بند ہو جائیں گی۔ پنجاب، خیبرپختونخوا، بلوچستان، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر میں۔ تاہم خیبرپختونخوا میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں بازار رات 9 بجے تک کھلے رہ سکتے ہیں۔ حکومت نے مزید اعلان کیا کہ بیکریاں، ریستوراں، تندور، کھانے کی دکانیں اور شادی ہال رات 10 بجے تک بند ہو جائیں گے۔ اس وقت کے بعد نجی گھروں میں شادی کی تقریبات کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔
میڈیکل اسٹورز اور فارمیسی ان پابندیوں سے مستثنیٰ ہیں۔ امدادی اقدام کے طور پر وزیراعظم نے گلگت اور مظفرآباد میں ایک ماہ کے لیے مفت انٹرسٹی پبلک ٹرانسپورٹ کا اعلان بھی کیا۔ یہ اقدامات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب پاکستان مشرق وسطیٰ میں جاری تنازعہ کی وجہ سے تیل اور توانائی کی بڑھتی ہوئی عالمی قیمتوں سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے جس کی وجہ سے سپلائی چین میں خلل پڑا ہے۔
جیو نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق، اس سے قبل، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صوبائی حکومتوں نے بھی توانائی کی بچت کی اسی طرح کی کوششوں کے حصے کے طور پر مارکیٹوں، ریستورانوں اور شادی ہالوں کو جلد بند کرنے کا حکم دیا تھا۔
28 فروری کو ایران پر امریکا اور اسرائیل کے مشترکہ حملے کے بعد شروع ہونے والے تنازعے نے خلیجی خطے میں کشیدگی کو بڑھا دیا ہے۔ جوابی کارروائی میں، ایران نے امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا اور آبنائے ہرمز کے ذریعے جہاز رانی میں خلل ڈالا، جو توانائی کا ایک اہم عالمی راستہ ہے۔
جیو نیوز نے رپورٹ کیا کہ، ان واقعات کے درمیان، پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں زبردست اضافہ دیکھا گیا ہے۔ 6 مارچ کو حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 55 روپے فی لیٹر اضافہ کیا۔ اس کے بعد 2 اپریل کو پٹرول کی قیمت 458.41 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت 520.35 روپے فی لیٹر تک پہنچ گئی۔
تاہم ایک روز بعد وزیراعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم لیوی میں کمی کا اعلان کرتے ہوئے ایک ماہ کے لیے پیٹرول کی قیمت 378 روپے فی لیٹر کردی۔ حکومت نے بڑے پیمانے پر کفایت شعاری کے اقدامات بھی متعارف کروائے ہیں، جن میں چار روزہ کام کا ہفتہ، ایندھن کے الاؤنسز میں کمی، اور سرکاری محکمے کے اخراجات میں 20 فیصد کٹوتی شامل ہے، جس کا مقصد بحران کے معاشی اثرات کو سنبھالنا ہے۔ (ان پٹ اے این آئی)