امریکہ میں چالیس سالوں میں سب سے مہلک برفانی تودہ، آٹھ ہلاک اسکائیرز میں چھ خواتین شامل
خاندانوں کا کہنا ہے کہ سفر کا پہلے سے اہتمام کیا گیا تھا اور خواتین برفانی تودے سے حفاظتی آلات سے لیس تھیں۔
Published : February 20, 2026 at 2:23 PM IST
سوڈا اسپرنگس، کیلیفورنیا: امریکہ میں دہائیوں کے مہلک ترین برفانی تودے میں ہلاک ہونے والی چھ خواتین دوستوں کے ایک قریبی گروپ کا حصہ تھیں جو بیک کنٹری اسکائیرز کا تجربہ رکھتی تھیں اور کیلیفورنیا کے سیرا نیواڈا کے بیابانوں کے خطرات کو سمجھتی تھیں، ان کے اہل خانہ نے جمعرات کو بتایا۔ کیلیفورنیا میں برفانی تودہ گرنے سے ہلاک ہونے والی 6 خواتین 8 قریبی دوستوں اور تجربہ کار اسکائیرز میں شامل تھیں۔
حکام نے بدھ کو بتایا کہ کیلیفورنیا میں تاہو جھیل کے قریب برفانی تودے سے آٹھ اسکائیرز کی لاشیں نکال لی گئی ہیں، جب کہ ایک لاپتہ ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق، خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ امریکہ میں 40 سال سے زائد عرصے میں سب سے مہلک برفانی تودہ ہے۔
گائیڈ سمیت چار دیگر کو بچا لیا گیا
خبر کے مطابق منگل کو برفانی تودہ گرنے کے بعد دو دوستوں کو زندہ نکال لیا گیا اور ایک گائیڈ سمیت چار دیگر کے ساتھ بچا لیا گیا۔ کل آٹھ افراد مارے گئے۔ ایک اور شخص لاپتہ ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مر گیا ہے۔ اہل خانہ نے ایک ترجمان کے ذریعے جاری کردہ ایک بیان میں کہا، "ہم الفاظ سے باہر تباہی کا شکار ہیں۔" "اس وقت ہماری توجہ اس ناقابل یقین سانحے کے ذریعے اپنے بچوں کی مدد کرنا اور ان غیر معمولی خواتین کی زندگیوں کو عزت دینا ہے۔ وہ سب مائیں، بیویاں اور دوست تھیں، جن کا تعلق باہر کی محبت سے ہے۔"
ریسکیو آپریشن باڈی ریکوری میں تبدیل
نیواڈا کاؤنٹی کے شیرف شینن مون نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ آپریشن کو ریسکیو سے باڈی ریکوری میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل 1981 میں واشنگٹن میں ماؤنٹ رینیئر پر برفانی تودہ گرنے سے 11 کوہ پیماؤں کی موت ہو گئی تھی۔ مون نے پریس کانفرنس میں کہا کہ حکام نے اہل خانہ کو مطلع کیا ہے کہ ریسکیو آپریشن کو باڈی ریکوری میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔
ایک ٹریک پر تھے 15 اسکیئرز
حکام کے مطابق یہ حادثہ منگل کی صبح اس وقت پیش آیا جب شمالی کیلیفورنیا کے سیرا نیواڈا کے علاقے کیسل چوٹی میں 15 اسکائیرز برفانی تودے میں دب گئے۔ منگل کی صبح برفانی تودہ گرنے کے بعد سے ریسکیو ٹیموں کو لاپتہ اسکائیرز کی تلاش میں انتہائی مشکل حالات کا سامنا ہے۔ یہ ٹیم شمالی کیلیفورنیا کے سیرا نیواڈا میں تین دن کے ٹریک پر تھی۔
موسم سب سے بڑا بن گیا چیلنج
نیواڈا کاؤنٹی شیرف کے دفتر کے ترجمان ایشلے کواڈروس نے بتایا کہ جن دو افراد کو کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد بچا لیا گیا، انہیں علاج کے لیے اسپتال لے جایا گیا۔ شدید برف باری اور برفانی تودے کے خطرے نے طاہو جھیل کے شمال مغرب میں کیسل چوٹی کے قریب پہاڑوں میں امدادی کارروائیوں کو سست کر دیا۔
اطلاعات کے مطابق مغربی ساحل پر گزشتہ چند دنوں سے شدید برفانی طوفان برپا ہے۔ شدید برف باری اور تیز ہواؤں نے بچاؤ کی کوششوں میں نمایاں رکاوٹ ڈالی۔ سیرا برفانی تودے کے مرکز نے بدھ کو خبردار کیا کہ برفانی تودے کا خطرہ زیادہ ہے اور اس علاقے میں سفر کرنے کے خلاف مشورہ دیا گیا ہے۔ مرکز نے کہا کہ حالیہ دنوں میں کئی فٹ برف باری اور تیز ہواؤں نے برف کے ٹکڑوں کو غیر مستحکم اور غیر متوقع بنا دیا ہے اور مزید برف باری کا اندیشہ ہے۔
پہاڑی جھونپڑیوں میں ٹھہرے ہوئے تھے اسکیئر
اطلاعات کے مطابق، اسکائیرز تین روزہ بیک کنٹری اسکیئنگ ٹرپ پر تھے اور فروگ لیک کے قریب پہاڑی جھونپڑیوں میں قیام پذیر تھے۔ اس علاقے میں ہر سال اوسطاً 35 فٹ برف پڑتی ہے۔ یہ علاقہ ڈونر سمٹ کے قریب ہے جو تاریخی طور پر انتہائی دور دراز اور خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ درحقیقت، ڈونر سمٹ کے قریب کا علاقہ مغربی نصف کرہ کے برفانی مقامات میں سے ایک ہے اور چند سال پہلے تک اسے عوام کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔