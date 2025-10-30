ETV Bharat / international

پاکستان میں آئی ای ڈی دھماکے میں کیپٹن سمیت چھ فوجی ہلاک، خیبرپختونخوا میں ہوا دھماکہ

افغانستان کی سرحد سے متصل شورش زدہ قبائلی ضلع کرم کے سلطانی علاقے میں قافلے پر حملہ کیا گیا۔

Many soldiers killed in ied blast in pakistan khyber pakhtunkhwa Urdu News
پاکستان میں آئی ای ڈی دھماکہ (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 30, 2025 at 10:45 AM IST

پشاور، پاکستان: پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبرپختونخوا میں بدھ کو سکیورٹی فورسز کے قافلے کو نشانہ بنانے والے آئی ای ڈی دھماکے میں ایک کیپٹن سمیت چھ فوجی ہلاک ہوگئے۔ فوج کے میڈیا ونگ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز (آئی ایس پی آر) نے یہ معلومات فراہم کیں۔

قافلے پر حملہ افغانستان کی سرحد سے متصل شورش زدہ قبائلی ضلع کرم کے علاقے سلطانی میں کیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں سات عسکریت پسند مارے گئے۔ عسکریت پسندوں نے قافلے پر اس وقت فائرنگ کی جب وہ علاقے سے گزر رہا تھا۔ مقابلے کے دوران ڈوگر کے قریب ایک دیسی ساختہ بم دھماکہ ہوا جس سے بھاری جانی نقصان ہوا۔ دھماکے میں ایک اہلکار اور پانچ فوجی ہلاک ہوگئے۔

کالعدم تحریک طالبان پاکستان

سکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ملزمین کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ پاکستان خصوصاً خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں دہشت گردانہ حملوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یہ حملے زیادہ تر پولیس، قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں اور سکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہ اضافہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے 2022 میں حکومت کے ساتھ جنگ ​​بندی معاہدے کی خلاف ورزی کے بعد سامنے آیا ہے۔

دہشت گردوں کی دراندازی کی دو بڑی کوششیں ناکام

آئی ایس پی آر کے مطابق سکیورٹی فورسز نے اتوار کو افغانستان سے دہشت گردوں کی دراندازی کی دو بڑی کوششیں ناکام بنا دیں۔ شمالی وزیرستان اور کرم کے اضلاع میں الگ الگ کارروائیوں میں چار خودکش حملہ آوروں سمیت پچیس دہشت گرد ہلاک اور اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد کا بڑا ذخیرہ قبضے میں لے لیا گیا۔

