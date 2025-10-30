پاکستان میں آئی ای ڈی دھماکے میں کیپٹن سمیت چھ فوجی ہلاک، خیبرپختونخوا میں ہوا دھماکہ
افغانستان کی سرحد سے متصل شورش زدہ قبائلی ضلع کرم کے سلطانی علاقے میں قافلے پر حملہ کیا گیا۔
Published : October 30, 2025 at 10:45 AM IST
پشاور، پاکستان: پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبرپختونخوا میں بدھ کو سکیورٹی فورسز کے قافلے کو نشانہ بنانے والے آئی ای ڈی دھماکے میں ایک کیپٹن سمیت چھ فوجی ہلاک ہوگئے۔ فوج کے میڈیا ونگ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز (آئی ایس پی آر) نے یہ معلومات فراہم کیں۔
قافلے پر حملہ افغانستان کی سرحد سے متصل شورش زدہ قبائلی ضلع کرم کے علاقے سلطانی میں کیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں سات عسکریت پسند مارے گئے۔ عسکریت پسندوں نے قافلے پر اس وقت فائرنگ کی جب وہ علاقے سے گزر رہا تھا۔ مقابلے کے دوران ڈوگر کے قریب ایک دیسی ساختہ بم دھماکہ ہوا جس سے بھاری جانی نقصان ہوا۔ دھماکے میں ایک اہلکار اور پانچ فوجی ہلاک ہوگئے۔
STORY | 6 soldiers killed in IED blast in Pakistan’s Khyber Pakhtunkhwa— Press Trust of India (@PTI_News) October 29, 2025
At least six soldiers, including a Captain, were killed in an IED blast targeting a convoy of the security forces in Pakistan’s northwestern Khyber Pakhtunkhwa province on Wednesday, the Inter Services… pic.twitter.com/oCfsxfUskc
کالعدم تحریک طالبان پاکستان
سکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ملزمین کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ پاکستان خصوصاً خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں دہشت گردانہ حملوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یہ حملے زیادہ تر پولیس، قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں اور سکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہ اضافہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے 2022 میں حکومت کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کے بعد سامنے آیا ہے۔
دہشت گردوں کی دراندازی کی دو بڑی کوششیں ناکام
آئی ایس پی آر کے مطابق سکیورٹی فورسز نے اتوار کو افغانستان سے دہشت گردوں کی دراندازی کی دو بڑی کوششیں ناکام بنا دیں۔ شمالی وزیرستان اور کرم کے اضلاع میں الگ الگ کارروائیوں میں چار خودکش حملہ آوروں سمیت پچیس دہشت گرد ہلاک اور اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد کا بڑا ذخیرہ قبضے میں لے لیا گیا۔