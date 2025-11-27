ہانگ کانگ آتشزدگی میں مرنے والوں کی تعداد 55 ہو گئی، درجنوں لوگ زخمی، تین گرفتار
آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہوسکی ہے۔ حکام نے بتایا کہ یہ آگ ایک عمارت کے بیرونی حصے سے شروع ہوئی۔
Published : November 27, 2025 at 7:29 AM IST
ہانگ کانگ: ہانگ کانگ میں دہائیوں کی سب سے مہلک آگ رات بھر بھڑکتی رہی، جس سے کم از کم 55 افراد ہلاک اور 279 لاپتہ ہو گئے جب کہ امدادی کارکن اب بھی رہائشیوں کو بلند و بالا اپارٹمنٹ کی عمارتوں سے صبح تک ریسکیو کر رہے ہیں۔
پولیس نے اس خوفناک آتشزدگی معاملے میں تین افراد کو گرفتار کیا ہے۔ یہ آگ بدھ کی دوپہر تائی پو ضلع کے وانگ فوک کورٹ نام کے ہاؤسنگ کمپلیکس میں شروع ہوئی، جو کہ نیو ٹیریٹریز کے ایک مضافاتی علاقے ہے۔ مقامی وقت کے مطابق جمعرات کی صبح تک بھی آگ پر قابو پانے کی کوششیں اور ریسکیو آپریشن جاری ہے۔
وانگ فوک کورٹ کمپلیکس کے آٹھ میں سے سات ٹاورز میں آگ پھیلنے کے بعد سیکڑوں رہائشیوں کو وہاں سے نکال لیا گیا ہے۔
حکام نے بتایا کہ 55 ہلاکتوں میں سے چالیس کو جائے وقوعہ پر ہی مردہ قرار دیا گیا۔ کم از کم 62 دیگر لوگ زخمی ہوئے، بہت سے لوگ جلنے سے زخمی ہو گئے ہیں جب کہ دیگر کئی لوگوں کو سانس لینے میں دقت پیش آ رہی ہے۔
پولیس نے مزید کہا کہ انہیں ایک غیر متاثرہ ٹاور کی لفٹ کے قریب ہر منزل پر کھڑکیوں کے باہر - انتہائی آتش گیر مواد بھی ملا ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ایک تعمیراتی کمپنی نے رکھا تھا۔
پولیس کے ایک سینئر سپرنٹنڈنٹ ایلین چنگ نے کہا، "ہمارے پاس یہ ماننے کی وجہ ہے کہ تعمیراتی کمپنی کے انچارجوں نے انتہائی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔" گرفتار کیے گئے تین افراد میں فرم کے ڈائریکٹر اور انجینئرنگ کنسلٹنٹ شامل ہیں جن کی عمریں 52 سے 68 سال ہیں۔
فائر سروسز ڈیپارٹمنٹ کے مطابق، چار عمارتوں میں لگی آگ جمعرات کی صبح تک کسی حد تک "قابو میں آ رہی ہے"۔ تاہم ریسکیو آپریشن اب بھی جاری ہے۔
ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ ہاؤسنگ کمپلیکس آٹھ عمارتوں پر مشتمل ہے جس میں تقریباً 2,000 اپارٹمنٹس ہیں۔ ان میں تقریباً 4,800 افراد رہائش پذیر ہیں۔ سینکڑوں لوگوں کو عارضی پناہ گاہوں میں منتقل کیا گیا ہے۔
بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں اور گاڑھے دھوئیں نے عمارتوں کے پورے سلسلے کو اپنی زد میں لے لیا۔ یہ آگ بانس کے سہاروں اور تعمیراتی جالیوں کی وجہ سے بہت تیزی سے پھیل گئی جو تائی پو ڈسٹرکٹ میں ہاؤسنگ کمپلیکس کے بیرونی حصے میں لگے ہیں۔ آگ کے پھیلنے کے بعد اپارٹمنٹس کی کھڑکیوں سے روشن شعلے اور دھواں نکلتے دیکھے گئے۔ ایک دوسرے سے متصل کھڑی عمارتوں کا جلتا ہوا منظر کافی خوفناک تھا۔
حکام نے بتایا کہ سینکڑوں فائر فائٹرز، پولیس افسران اور پیرا میڈیکس تعینات کیے گئے ہیں۔ فائر فائٹرز نے سیڑھی والے ٹرکوں کی مدد سے اونچائی سے پانی کی بوچھار کر کے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ حکام کا کہنا ہے کہ جائے وقوع پر فائر فائٹرز کے لیے حالات بہت مشکل ہیں۔
فائر سروسز (آپریشنز) کے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیرک آرمسٹرانگ چان نے کہا، "متاثرہ عمارتوں کا ملبہ اور بانس کے سہارے نیچے گر رہے ہیں۔" "متعلقہ عمارتوں کے اندر درجہ حرارت بہت زیادہ ہے۔ ہمارے لیے عمارت میں داخل ہونا، آگ بجھانا اور بچاؤ کی کارروائیوں کے لیے اوپر جانا مشکل ہے۔"
فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکا کہ آگ کس وجہ سے لگی۔ حکام نے بتایا کہ یہ ایک عمارت کے بیرونی بانسوں کے سہارے سے شروع ہوئی اور بعد میں عمارت کے اندر اور آس پاس عمارتوں تک پھیل گئی، ممکنہ طور پر ہوا کی وجہ سے بھی آگ کو پھیلنے مین مدد ملی۔ محکمہ نے کہا کہ انہیں متاثرین کی طرف سے مدد کی "متعدد" کالیں موصول ہوئیں اور بدھ کی رات تک کچھ رہائشی پھنسے رہے۔
فائر فائٹرز نے 128 فائر ٹرک اور 57 ایمبولینسیں جائے وقوع پر تعینات کیں۔ فائر سروسز ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر اینڈی یونگ نے بتایا کہ مرنے والوں میں ایک فائر فائٹر بھی شامل ہے اور ایک دوسرے کا گرمی اور تھکن کے باعث علاج کیا جا رہا ہے۔
سرکاری نشریاتی ادارے سی سی ٹی وی کے مطابق، چینی رہنما شی جن پنگ نے بدھ کے روز ہلاک ہونے والے فائر فائٹر سے تعزیت کا اظہار کیا اور متاثرین کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے جانی و مالی نقصانات کو کم کرنے کے لیے تمام کوششوں پر زور دیا۔
تائی پو ہانگ کانگ کے شمالی حصے میں اور مین لینڈ چینی شہر شینزین کی سرحد سے متصل نیو ٹیریٹریز کا ایک مضافاتی علاقہ ہے۔ ہانگ کانگ میں تعمیراتی اور تزئین و آرائش کے منصوبوں میں بانس کے سہاروں کا استعمال عام نظر آتا ہے، حالانکہ حکومت نے اس سال کے شروع میں کہا تھا کہ وہ حفاظتی خدشات کی وجہ سے عوامی منصوبوں کے لیے بانسوں کا بند کرنا شروع کر دے گی۔
ہانگ کانگ میں لگنے والی آگ حالیہ برسوں میں سب سے زیادہ ہلاکت خیز ہے۔ اس سے قبل نومبر 1996 میں، کولون میں ایک تجارتی عمارت میں لگنے والی آگ میں 41 افراد ہلاک ہو گئے جو لگ بھگ 20 گھنٹے تک جاری رہی۔
