بنگلہ دیش میں آتشزدگی کے دوران دھواں بھر جانے سے مدرسے کے 79 طلباء بیمار، 4 کی حالت تشویشناک
علاج کے لیے ہسپتال پہنچنے والے طلباء نے بتایا کہ آگ لگنے سے دوسری منزل پر موجود لائبریری مکمل طور پر جل گئی ہے۔
Published : November 10, 2026 at 4:07 PM IST
ڈھاکہ: منگل کے روز بنگلہ دیش کے ایک مدرسے میں آگ لگنے کے بعد دھواں سانس کے ذریعے اندر جانے سے کم از کم 79 طلباء بیمار ہو گئے، جن میں سے چار کی حالت تشویشناک ہے۔ نیوز پورٹل 'بی ڈی نیوز 24 ڈاٹ کام' نے فائر سروس ڈیپارٹمنٹ کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ یہ آگ دارالحکومت ڈھاکہ سے تقریباً 16 کلومیٹر دور نارائن گنج میں واقع 'جامعہ اشرفیہ مدرسہ' میں لگی۔
ریزیڈنٹ فزیشن ڈاکٹر سلطان محمود شکدر نے بتایا کہ طلباء کو ڈھاکا میں ’نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف برن اینڈ پلاسٹک سرجری‘ لے جایا گیا، جہاں 63 طلباء کو داخل کر لیا گیا یا ہنگامی نگرانی میں رکھا گیا، جبکہ 16 طلباء کو ابتدائی طبی امداد ملنے کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا۔
انہوں نے بتایا کہ 14 سے 22 سال کی عمر کے چار طلباء انتہائی نگہداشت کے یونٹ (آئی سی یو) میں زیرِ علاج ہیں، جن میں سے ایک کو مکینیکل وینٹی لیشن کے ذریعے لائف سپورٹ پر رکھا گیا ہے۔ ہسپتال کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں شیکدر نے کہا کہ کسی بھی طالب علم کے جسم پر جلنے کے ظاہری نشانات تو نہیں ہیں، تاہم زہریلا دھواں سانس کے ذریعے اندر جانے کی وجہ سے ان سب کو مختلف شدت کے تنفسی (سانس سے متعلق) نقصانات پہنچے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ طلباء کی حالت کا جائزہ لینے کے لیے ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا ہے، اور ڈاکٹروں کو تشویشناک حالت میں مبتلا ان طلباء کی جانچ کے لیے کم از کم 72 گھنٹے درکار ہوں گے۔ اخبار 'ڈھاکہ ٹریبیون' نے فائر سروس کے ڈیوٹی آفیسر شاہجہاں کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ آگ پانچ منزلہ مدرسے کی عمارت کی دوسری منزل پر بجلی کے شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔
عمارت میں دھواں تیزی سے پھیل گیا، جس سے وہاں موجود طلباء میں افراتفری مچ گئی۔ حکام کے مطابق، جب طلباء باہر نکلنے کے لیے تیزی سے بھاگے تو دھوئیں کے باعث کئی طلباء کو سانس کی نالیوں میں تکلیف یا چوٹیں آئیں۔ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ علاج کے لیے ہسپتال پہنچنے والے طلباء نے بتایا کہ آگ لگنے سے دوسری منزل پر موجود لائبریری مکمل طور پر جل گئی ہے۔