پاکستان کے کوئٹہ میں ریلوے ٹریک پر خوفناک دھماکہ، 24 افراد ہلاک، 50 سے زائد زخمی

یہ ہلاکت خیز دھماکہ بارود سے بھری گاڑی کے باعث ہوا جو سگنل کراس کرتے وقت ٹرین کی ایک بوگی سے ٹکرا گئی۔

By PTI

Published : May 24, 2026 at 8:17 PM IST

کراچی: پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں اتوار کو ریلوے ٹریک پر ایک زور دار دھماکے میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پاکستان کے شورش زدہ جنوب مغربی صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں چمن پھاٹک ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک زور دار دھماکے میں کم از کم 24 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ حکام نے اس حملے کو ٹارگٹڈ آپریشن قرار دیا۔ یہ اس وقت پیش آیا جب ایک ٹرین فوجی اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کو لے کر شہر سے گزر رہی تھی۔

حکام کے مطابق دھماکہ بارود سے بھری گاڑی کے باعث ہوا جو چمن پھاٹک کے مقام پر سگنل کراس کرتے وقت ٹرین کی ایک بوگی سے ٹکرا گئی۔ جیو نیوز کے مطابق دھماکے کی وجہ سے کئی بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں اور کچھ الٹ بھی گئیں۔

ڈان نے اے پی پی کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ دھماکہ اتوار کی صبح آٹھ بجے کے فوراً بعد ہوا جس سے انجن سمیت تین بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں جبکہ دو الٹ گئیں۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ ٹرین جعفر ایکسپریس آئندہ عید کی تعطیلات کے لیے پشاور جا رہی تھی۔

واقعے کے بعد کوئٹہ کے سرکاری اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کردی گئی اور صورت حال سے نمٹنے کے لیے ڈاکٹروں اور طبی عملے کو طلب کر لیا گیا۔ جیو نیوز نے رپورٹ کیا کہ ریلوے حکام نے بتایا کہ پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کو دھماکے کے بعد احتیاطی تدابیر کے طور پر کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر روک دیا گیا۔

پاکستان ریلوے کے مطابق وفاقی وزیر ریلوے نے کوئٹہ دھماکے کی مذمت کی ہے۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ایک پوسٹ میں لکھا گیا کہ "پاکستان ریلوے نے کہا کہ کوئٹہ کینٹ سے آنے والی ٹرین چمن پھاٹک کے قریب دھماکے کی زد میں آگئی، ریسکیو اور ریلیف آپریشنز جاری ہیں۔"

انہوں نے کہا کہ وفاقی وزیر ریل کوئٹہ دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہ واقعہ بزدلانہ دہشت گردی ہے۔ ایسے حملے قوم کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے۔ امدادی کاموں کے لیے ریسکیو ٹرک اور ریلیف ٹرینیں جائے وقوعہ پر روانہ کر دی گئی ہیں۔ جیو نیوز کی رپورٹ کے مطابق وزیر داخلہ کے ترجمان بابر یوسفزئی نے کہا کہ دھماکے کے بعد شہر کے تمام متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔

جب کہ اس وقت مرنے والوں کی تعداد 24 ہے، حکام نے خبردار کیا ہے کہ یہ تعداد بڑھ سکتی ہے کیونکہ تلاش اور بچاؤ کا کام جاری ہے۔ 50 سے زائد افراد ہسپتال میں داخل ہیں جن میں سے کئی کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے اس ہولناک واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ "فتنہ الہند" کے دہشت گرد معصوم شہریوں، خواتین اور بچوں کو نشانہ بنا کر اپنی بربریت کا ثبوت دے رہے ہیں۔

سوشل میڈیا پلیٹ فارم "ایکس" پر بات کرتے ہوئے انہوں نے زور دے کر کہا کہ حملے میں ملوث افراد کو بخشا نہیں جائے گا، اور زور دے کر کہا کہ بلوچستان دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ان کے ماسٹر مائنڈز کا سراغ لگا کر انہیں ختم کرے گا۔ انہوں نے لکھا کہ "میں کوئٹہ میں چمن گیٹ کے قریب دہشت گردی کے واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں، "فتنہ الہند" کے دہشت گرد معصوم شہریوں، خواتین اور بچوں کو نشانہ بنا کر اپنی درندگی کا ثبوت دے رہے ہیں، بے گناہوں کا خون بہانے والوں کو کوئی رعایت نہیں دی جانی چاہیے، دشمن یہ سن لے: بلوچستان میں دہشت گردوں کی کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں ہوگی، ہم ان دہشت گردوں کو ایک ایک کر کے سبھی کو نشانہ بنائیں گے اور یہ لڑائی آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔"

