انڈونیشیا میں مادورا جزیرے کے قریب بحری جہاز میں آگ لگنے سے 41 لاپتہ ہو گئے
فوری طور پر آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہوسکی ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔
Published : August 2, 2026 at 7:56 PM IST
جاوا (انڈونیشیا): انڈونیشیا کے جزیرے مادورا کے قریب ایک مسافر جہاز میں آگ لگ گئی۔اس حادثے میں 40 سے زائد افراد لاپتہ ہیں اور پانچ سے زائد ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ انڈونیشین ریسکیو ایجنسی کے مطابق جہاز میں 271 مسافر اور عملہ سوار تھا۔ 225 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ دیگر کی تلاش جاری ہے۔
نیشنل سرچ اینڈ ریسکیو ایجنسی کی جانب سے جاری کی گئی فوٹیج میں فیری کے ایک طرف سے سیاہ دھواں اٹھتا اور پوری کشتی میں پھیلتا ہوا دکھایا گیا۔ دریں اثنا، سوشل میڈیا اور پیغام رسانی گروپس پر گردش کرنے والی ویڈیوز میں خوفزدہ مسافروں (جن میں سے زیادہ تر لائف جیکٹس پہنے ہوئے تھے) ڈیک اور اوپری ڈیک پر لپٹے ہوئے، بچاؤ کا انتظار کر رہے تھے۔ جلتے ہوئے برتن سے نکلنے والے نارنجی رنگ کے شعلوں اور سیاہ دھوئیں کے درمیان کچھ کو سمندر میں کودتے بھی دیکھا گیا۔
ایک بیان میں بسرناس نے کہا کہ فیری آپریٹرپی ٹی اٹوسم لیمپنگ پیلائرن نے واقعے کے تقریباً ایک گھنٹے بعد سورابایا سرچ اینڈ ریسکیو آفس کو مطلع کیا۔ بیان کے مطابق، کمپنی کو فیری کے کپتان سے اطلاع ملی کہ بحری جہاز میں مادورا جزیرے کے شمالی سرے کے قریب آگ لگ گئی ہے، لیکن بعد میں اس کا رابطہ منقطع ہو گیا۔
فوری طور پر آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہوسکی ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔ ایک تلاش اور بچاؤ ٹیم نے سورابایا سے ایک ریسکیو جہاز روانہ کیا، حالانکہ حکام کا اندازہ ہے کہ اسے جائے وقوعہ تک پہنچنے میں تقریباً چھ گھنٹے لگیں گے۔
سومینپ ریسکیو سینٹر سے ایک کشتی جائے وقوعہ کی جانب روانہ کی گئی تاہم بعد میں خراب موسم اور اونچی لہروں کی وجہ سے ساحل پر واپس آگئی۔ انڈونیشیا کی بحریہ نے بھی مدد کے لیے ایک جنگی جہاز تعینات کیا۔
160 میٹر (525 فٹ) لمبی اور 25 میٹر (82 فٹ) چوڑی فیری سورابایا-مکاسر کے راستے سے گزرتی ہے، جس میں عام طور پر تقریباً 40 گھنٹے لگتے ہیں، اور یہ بنیادی طور پر جاوا اور سولاویسی کے درمیان گھریلو مسافروں اور کارگو ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔
انڈونیشیا 17,000 سے زیادہ جزائر کا ایک جزیرہ نما ہے جہاں کشتیاں سفر کا ایک عام طریقہ ہے۔ آفات باقاعدگی سے آتی ہیں، اکثر حفاظتی اقدامات کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔