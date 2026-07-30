سلمان رشدی پر چاقو حملہ معاملہ: ملزم ہادی مطر دہشت گردی کے مقدمے میں قصوروار قرار
جیوری نے ہادی مطر کو الاقوامی دہشت گردی کی کارروائی سمیت تمام الزامات میں قصوروار قرار دیا۔
Published : July 30, 2026 at 12:10 PM IST
میویل: سال 2022 میں متنازع مصنف سلمان رشدی پر ہوئے چاقو حملے کے مقدمے میں ملزم ہادی مطر کو دہشت گردی کے الزامات کے تحت قصوروار ٹھہرایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ سلمان رشدی کو ان کے انتہائی متنازع ناول "دی سیٹانک ورسز" (شیطانی آیات) کی وجہ سے دہائیوں پرانے قتل کے فتوؤں اور دھمکیوں کا سامنا ہے۔
صرف چند گھنٹوں کی غور و خوض کے بعد، جیوری نے ہادی مطر کو بین الاقوامی دہشت گردی کی کارروائی میں ملوث ہونے سمیت تمام الزامات میں قصوروار قرار دے دیا۔ خیال رہے کہ رشدی سال 2022 میں ایک ایمفی تھیٹر کے اسٹیج پر مصنفین کی حفاظت پر بات کرنے ہی والے تھے، اسی دوران ان پر 15 بار وار کیے گئے۔ اس حملے میں وہ شدید زخمی ہو گئے اور ان کی دائیں آنکھ کی بینائی چلی گئی۔
پراسیکیوٹرز (سرکاری وکیلوں) نے دعویٰ کیا کہ مطر اس حملے کے لیے ایران کے مرحوم سپریم لیڈر آیت اللہ روح اللہ خمینی کی سال 1989 کی اس اپیل سے متاثر تھے جس میں انہوں نے "دی سیٹانک ورسز" کی وجہ سے رشدی کو قتل کرنے کا فتویٰ دیا تھا۔
قومی سلامتی کے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل جان آئزنبرگ نے فیصلے کے بعد ایک بیان میں کہا کہ "ایک پرامن تقریب کے دوران رشدی پر ہوا وحشیانہ حملہ ایرانی دہشت گردی کی عالمی رسائی کی ایک خوفناک یاد دہانی ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ "انصاف ہو گیا ہے۔" وہیں ایران کی حکومت نے اس حملے میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے۔
'حکومت کے پاس کی ذہنی کیفیت کا کوئی ثبوت نہیں'
فیصلے کے بعد اس پر تبصرے کے لیے مطر کے وکلاء اور رشدی کے اسسٹنٹ کو پیغامات بھیجے گئے۔ مقدمے کی سماعت کے دوران، دفاعی وکیل نیتھنیل بارون نے کہا کہ حکومت کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مطر کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔
مقدمے کے دوران مطر نے خود گواہی دینے سے انکار کر دیا۔ رشدی نے گواہی دیتے ہوئے جیوری ارکان کو بتایا کہ "میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے عزائم یا اس کا مقصد کیا تھا، لیکن زخم میرے پورے جسم پر پھیلے ہوئے تھے۔"
28 سالہ مطر، اس چاقو حملے میں اقدامِ قتل کے جرم میں پہلے ہی نیویارک اسٹیٹ کی جیل میں 25 سال کی سزا کاٹ رہا ہے۔ اس کی وفاقی سزا کا تعین 3 نومبر کے لیے کیا گیا ہے، جہاں اسے ممکنہ طور پر عمر قید کا سامنا ہو سکتا ہے۔
رشدی کو اپنے آبائی ملک بھارت کے بارے میں لکھے گئے سال 1981 کے ناول "مڈ نائٹس چلڈرن" پر برطانیہ کے باوقار بکر پرائز سے نوازا جا چکا ہے۔ اس کے بعد سال 1988 میں ان کی انتہائی متنازع کتاب "دی سیٹانک ورسز" (شیطانی آیات) شائع ہوئی، جس کے بعد سے وہ عالمی سطح پر مسلسل تنازعات میں گھرے رہے۔
مسلم دنیا میں اس کتاب پر شدید احتجاج شروع ہو گیا۔ آنے والے برسوں کے دوران، اس کتاب پر ہونے والے فسادات میں کم از کم 45 افراد ہلاک ہوئے جب کہ ایک جاپانی مترجم کو چاقو مار کر قتل کر دیا گیا، نیز ایک اطالوی مترجم اور نارویجن پبلشر پر بھی حملے کیے گئے۔
رشدی، جو ایک مسلم خاندان میں پیدا ہوئے تھے، اس کتاب پر تنازعات کھڑے ہونے کے بعد وہ کئی برسوں تک روپوش رہے، اور سال 1998 میں ایران کی حکومت کی جانب سے خمینی کے فتوے سے خود کو الگ کر لینے کے بعد آہستہ آہستہ منظرِ عام پر آئے۔
پراسیکیوٹرز: مطر کے پیغامات سے ظاہر ہوا کہ وہ رشدی کو نشانہ بنا رہا تھا
عدالت میں پیش کی جانے والی دستاویزات کے مطابق، مطر نے سال 2021 اور 2022 میں میسجنگ ایپس پر اپنے رابطوں کے ساتھ اس فتوے کا ذکر کیا تھا۔ ان پیغامات سے ظاہر ہوا کہ مطر غصے میں تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ رشدی نے اسلام پر حملہ کیا ہے اور، زندہ بچ کر، دوسروں کو بھی اس اسلام کی توہین کرنے کی شہہ دی ہے۔ پیغامات سے پتہ چلا کہ مطر نے اسی نوعیت کے 2006 کے ایک تبصرے کا حوالہ دیا تھا جو حزب اللہ کے مرحوم رہنما حسن نصر اللہ نے کیا تھا۔
امریکہ میں پیدا ہونے والے مطر کے پاس لبنان کی شہریت بھی ہے، جہاں حزب اللہ ایک مضبوط مسلح تنظیم کے طور پر سرگرم ہے۔ پراسیکیوٹرز نے کہا کہ مطر کے نیو جرسی کے بیڈ روم اور اس کے کمپیوٹر سے ملنے والی تصاویر سے حزب اللہ کے لیے اس کی حمایت ظاہر ہوتی ہے، جسے امریکہ نے ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے۔
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