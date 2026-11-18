ممدانی نے ہندو مندروں کو نشانہ بنائے جانے پر تشویش کا اظہار کیا، نفرت کی سیاست کو مسترد کرنے پر زور دیا
میئر نے مذہبی ورثے میں اپنی پرورش کا ذکر کرتے ہوئے کہاکہ انکے خاندان نے انہیں ہندومت کی خوبصورتی اور حکمت کی قدر کرنا سکھایا۔
Published : November 18, 2026 at 1:57 PM IST
نیویارک: نیویارک سٹی کے میئر ظہران ممدانی نے حالیہ مہینوں میں امریکہ کے اندر ہندو مندروں کو نشانہ بنائے جانے اور انتخابی مہمات میں نفرت کے بڑھتے ہوئے رجحان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مختلف برادریوں پر زور دیا ہے کہ وہ تقسیم پیدا کرنے والی سیاست کو مسترد کریں اور امتیاز کے خلاف متحد ہو جائیں۔ منگل کے روز یہاں اپنی میزبانی میں منعقدہ دیوالی کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ممدانی نے کہا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران ہندو مندروں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور انہوں نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ امریکی وفاقی حکومت کے اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز رہنماؤں نے سکھوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔
انہوں نے کہا کہ جو نفرت کبھی معاشرے کے حاشیے تک محدود تھی، وہ اب تیزی سے سیاسی مہمات کے مرکز میں جگہ بنا رہی ہے۔ میئر نے کہاکہ "چاہے واشنگٹن میں خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہو یا دہلی میں، اس تہوار کو مناتے ہوئے ہم سب پر یہ مشترکہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ہر اس سیاست کو مسترد کر دیں جو اس دنیا میں اندھیرا لاتی ہے۔" جن لوگوں کی شناخت اور وابستگی پر سوال اٹھائے گئے ہیں، انہیں مخاطب کرتے ہوئے ممدانی نے کہاکہ "جس کسی سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ واپس اپنے وطن چلا جائے، یا جس کے یہاں کے ہونے پر سوال اٹھایا گیا ہے، میں دو ٹوک الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہی آپ کا گھر ہے۔"
میئر نے، جن کی والدہ پنجابی ہندو اور والد یوگنڈا سے تعلق رکھنے والے گجراتی مسلمان ہیں، متنوع ثقافتی اور مذہبی ورثے میں اپنی پرورش کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خاندان نے انہیں ہندو مت کی خوبصورتی اور حکمت کی قدر کرنا سکھایا۔ انہوں نے کہاکہ "ہمارا مشترکہ ورثہ کبھی کسی ایک زبان، عقیدے یا وابستگی تک محدود نہیں رہا۔ بچپن ہی سے میری والدہ کے خاندان نے مجھے سکھایا کہ ہندو مت میں کتنی خوبصورتی اور دانائی پوشیدہ ہے۔"
ہندو مت کو متعدد دیوتاؤں اور متنوع روایات کا مذہب قرار دیتے ہوئے ممدانی نے اس کی مقدس کتابوں اور اس تصور کا حوالہ دیا کہ سچائی تک پہنچنے کے متعدد راستے ہیں اور ہر انسان میں ایک ہی نور بستا ہے، خواہ وہ مندر، مسجد یا گردوارے میں عبادت کرتا ہو یا کسی مذہب کی پیروی نہ کرتا ہو۔ انہوں نے کہاکہ "یہ بہت سے دیوتاؤں کا مذہب ہے... یہ ایک ایسا مذہب ہے جس کی قدیم ترین مقدس کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ 'ستیہ' (سچائی) تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کے اندر ایک ہی روشنی موجود ہے، چاہے ہم مندر میں عبادت کریں، مسجد میں، گردوارے میں یا کہیں بھی نہ کریں۔"
ممدانی نے رامائن اور مہابھارت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ رزمیہ داستانیں رشتوں، خاندان، فرض اور اخلاقی ذمہ داری کا درس دیتی ہیں۔ انہوں نے کہاکہ "رامائن ہمیں وہ بھائی، بیوی، شوہر اور دوست بننا سکھاتی ہے جس کی ہم آرزو کرتے ہیں۔ جبکہ مہابھارت ہمیں دکھاتی ہے کہ خاندان حقیقت میں کیسے ہوتے ہیں، جہاں بہادر ترین سورما اور دانا ترین دیوتا بھی لغزش کر جاتے ہیں، اور جہاں انسان کے 'دھرم' (فرض) کو اس کی ذاتی وفاداری پر فوقیت حاصل ہونی چاہیے۔"
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ممدانی نے کہا کہ ان روایات کی حکمت مذہبی رسومات سے آگے بڑھ کر دنیا بھر میں انصاف کی تحریکوں پر اثر انداز ہوئی ہے، اور اس ضمن میں انہوں نے مہاتما گاندھی کے نمک مارچ اور مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کے واشنگٹن مارچ کا حوالہ دیا۔ تاہم، انہوں نے کہا کہ اس سال کی دیوالی اس بات کی بھی یاد دہانی کراتی ہے کہ رواداری اور ہمدردی پر مبنی سیاست کی تعمیر کے لیے ابھی بہت کام کرنا باقی ہے۔ اس تقریب کی میزبانی کو "زندگی بھر کا حقیقی اعزاز اور خوش بختی" قرار دیتے ہوئے ممدانی نے یہ بھی کہا کہ انہیں نیویارک سٹی کی تاریخ کا پہلا بھارتی نژاد امریکی میئر ہونے پر فخر ہے۔