یو اے ای کی بڑی آئل ریفائنری بند، سعودی آرامکو نے جنگ کو عالمی تیل کے لیے تباہ کن قرار دیا
ڈرون حملے کے بعد UAEکی بڑی ریفائنری احتیاطاً بند کر دی گئی،جبکہ آبنائے ہرمز بھی بند ہے جس سے عالمی معیشت متاثر ہو رہی ہے۔
By AFP
Published : March 11, 2026 at 3:29 PM IST
ریاض: متحدہ عرب امارات میں دنیا کی بڑی آئل ریفائنریوں میں سے ایک کے نزدیک ڈرون حملے کے بعد ریفائنری کو احتیاطی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اسی دوران سعودی آئل کمپنی 'آرامکو' نے خبردار کیا ہے کہ جاری جنگ، تیل کی عالمی منڈی پر تباہ کن اثرات مرتب کر سکتا ہے۔
آرامکو کے سی ای او اور صدر امین ایچ ناصر نے خبردار کیا ہے کہ یہ جنگ تیل کی منڈیوں کے لیے "تباہ کن نتائج" پیدا کر سکتا ہے۔ انہوں نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی اپیل بھی کی، کیونکہ عام طور پر دنیا کی تقریباً 20 فیصد تیل سپلائی اسی راستے سے گزرتی ہے، لیکن موجودہ جنگ کے باعث یہ راستہ بند ہے۔
ماہرین کے مطابق ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تہران خلیجی ممالک کی بڑی ریفائنریوں کو غیر فعال کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آبنائے ہرمز پر اپنا دباؤ بڑھا رہا ہے تاکہ عالمی معیشت کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے۔
ابوظہبی میڈیا آفس نے منگل کو بتایا کہ ابوظہبی کی ریاست میں واقع رویس انڈسٹریل سٹی میں ایک ڈرون حملے کے بعد آگ لگ گئی۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایک سورس نے بتایا کہ "رویس ریفائنری کو احتیاط کے طور پر بند کر دیا گیا ہے۔" سورس نے یا حکام نے یہ نہیں بتایا کہ آیا ریفائنری خود حملے کی زد میں آئی یا نہیں۔ سرکاری آئل کمپنی ادنوک (ADNOC) کے مطابق رویس کی یہ تنصیب دنیا کی چوتھی بڑی سنگل سائٹ ریفائنری ہے۔
مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ نے اب توانائی کی سپلائی کو شدید متاثر کر دیا ہے۔ ایران نے خلیج بھر میں توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، جن میں آرامکو کی بڑی راس تنورا تنصیب بھی شامل ہے جہاں کچھ آپریشن روک دیے گئے۔
خلیج کے ساحل پر قائم یہ بڑا کمپلیکس مشرق وسطیٰ کی بڑی ریفائنریوں میں سے ایک ہے اور سعودی توانائی کے شعبے کا اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ حملوں کے دوران سعودی تیل کے کئی میدانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ رویس صنعتی کمپلیکس میں کام کرنے والے ایک ڈرائیور نے خبر رساں ادارے اے ایف پی کو بتایا کہ وہ ان ملازمین کو لینے آیا تھا جنہیں جگہ خالی کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔
انہں نے کہا: "جب ہم نکلنے ہی والے تھے تو ہم نے کمپلیکس سے دوبارہ آگ کے شعلے اٹھتے دیکھے اور زور دار دھماکوں جیسی آوازیں سنیں۔"
چین ری ایکشن
ناصر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس خلل نے صرف شپنگ اور انشورنس کو متاثر کیا بلکہ اس کا اثر ہوا بازی، زراعت، آٹو موبائل اور کئی دیگر صنعتوں پر بھی پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا:"جتنا زیادہ یہ خلل جاری رہے گا اتنا ہی عالمی تیل منڈی کے لیے تباہ کن ہوگا اور عالمی معیشت پر اس کے اثرات بھی زیادہ سنگین ہوں گے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے حملوں کا سب سے زیادہ اثر تیل سے مالا مال خلیجی ممالک پر پڑا ہے۔ یہ حملے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے جواب میں کیے جا رہے ہیں جن سے مشرق وسطیٰ میں جنگ شروع ہوئی۔
ایران نے امریکی تنصیبات کے ساتھ ساتھ توانائی کی سہولیات اور ہوائی اڈے جیسے انفراسٹرکچر شامل ہیں۔ ناصر نے کہا: "ہم نے پہلے بھی رکاوٹوں کا سامنا کیا ہے، لیکن یہ بحران خطے کی تیل اور گیس صنعت کے لیے اب تک کا سب سے بڑا بحران ہے۔"
انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں جہازوں کے گزر کا دوبارہ شروع ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ادھر، تیل کی سپلائی میں خلل کے خدشات کے باعث تیل کی قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ دیکھا گیا۔ پیر کو قیمتیں 30 فیصد تک بڑھ گئیں، لیکن بعد میں اس وقت نیچے آ گئیں جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ "جنگ جلد ختم ہو سکتی ہے۔"
عرب خلیجی ریاستوں کے انسٹی ٹیوٹ کے اسکالر رابرٹ موگیلنکی نے کہا: "خلیجی توانائی کا شعبہ کئی سمتوں سے دباؤ کا شکار ہے۔" انہوں نے کہا کہ توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، آبنائے ہرمز کے ذریعے برآمدات متاثر ہیں اور ذخیرہ کرنے کی گنجائش بھی تیزی سے بھر رہی ہے۔
خطرناک مثال
ایرانی حملوں کے باعث دنیا کے بڑے مائع قدرتی گیس پیدا کرنے والے اداروں میں شامل سرکاری کمپنی قطر انرجی کو گزشتہ ہفتے پیداوار روکنا پڑی اور اس نے فورس میجور کا اعلان کیا۔ کویت کے توانائی پیدا کرنے والوں نے بھی اسی طرح کے اعلانات کیے، جس کا مطلب ہے کہ ان کے کنٹرول سے باہر حالات کی وجہ سے وہ برآمدی اہداف پورے نہیں کر سکتے۔
ناصر یہ بات اس وقت کر رہے تھے جب آرامکو نے 2025 کے مالی نتائج جاری کیے، جن کے مطابق کمپنی کی خالص آمدنی میں 12.1 فیصد کمی آئی ہے۔ زیادہ سپلائی، امریکی ٹیرف اور دیگر معاشی دباؤ اس کی وجہ بتائے گئے ہیں۔
سعودی کمپنی، جس نے 2019 میں ریکارڈ ابتدائی شیئر فروخت (IPO) کی تھی، نے پہلی بار 3 ارب ڈالر تک کے شیئر بائی بیک پروگرام کا اعلان بھی کیا جو 18 ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ گزشتہ سال تیل پیدا کرنے والے اتحاد اوپیک پلس (OPEC+) نے پیداوار بڑھائی جس سے تیل کی قیمتوں پر دباؤ پڑا۔ اس اتحاد میں سعودی عرب اہم رکن ہے۔
قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے منگل کو خبردار کیا کہ توانائی تنصیبات پر حملے "دونوں طرف سے ایک خطرناک مثال قائم کر رہے ہیں جس کے اثرات پوری دنیا میں محسوس ہوں گے۔"
رات گئے قطر کی وزارت دفاع نے بتایا کہ اس نے میزائلوں کی ایک کھیپ کو روک لیا، جبکہ اے ایف پی کے صحافیوں نے دوحہ میں دھماکوں کی آوازیں سنی۔ صحافیوں کے مطابق بحرین کے دارالحکومت منامہ کے قریب بھی دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ اسی دوران یو اے ای نے بھی کہا کہ وہ ایران کی جانب سے آنے والے میزائل اور ڈرون خطرات کا جواب دے رہا ہے۔
بحرین نے کہا کہ اس نے جنگ شروع ہونے کے بعد سے 106 میزائل اور 176 ڈرون مار گرائے ہیں، جبکہ کویت کے مطابق اس نے 237 میزائل اور 445 ڈرون کو اب تک تباہ کیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: