انڈونیشیا کے ساحل کے قریب 7.7 شدت کا زلزلہ، کم از کم 38 افراد ہلاک، عمارتیں منہدم
شدید زلزلے کے بعد حکام نے سونامی کی وارننگ جاری کرتے ہوئے ساحلی علاقوں میں رہنے والوں کو بلند مقامات پر منتقلی کی ہدایت کی۔
Published : August 15, 2026 at 8:09 PM IST
ماومیرے : انڈونیشیا کے ساحل کے قریب ہفتہ کی صبح آنے والے شدید 7.7 شدت کے زلزلے نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ زلزلے کے نتیجے میں کم از کم 38 افراد ہلاک ہوگئے جبکہ متعدد عمارتیں اور مکانات منہدم ہوگئے۔ ایک درجن سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے۔
شدید زلزلے کے بعد حکام نے سونامی کی وارننگ جاری کرتے ہوئے ساحلی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو بلند مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کی، تاہم بعد میں انڈونیشیا کی موسمیات، موسمیاتی علوم اور جیو فزکس ایجنسی نے بتایا کہ سمندر کی سطح میں کوئی ایسی نمایاں تبدیلی ریکارڈ نہیں کی گئی جو ساحلی آبادیوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہو۔ اس کے بعد سونامی کی وارننگ واپس لے لی گئی۔
امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلہ مقامی وقت کے مطابق صبح 5 بجکر 58 منٹ پر انڈونیشیا کے فلوریس خطے میں آیا۔ زلزلے کی گہرائی تقریباً 10 کلومیٹر تھی جبکہ مرکز مشرقی نوسا ٹینگارا صوبے کے شہر اینڈے سے تقریباً 68 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع تھا۔ ابتدائی زلزلے کے بعد کئی آفٹر شاکس بھی محسوس کیے گئے۔
قومی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کے سربراہ سوہاریانتو کے مطابق امدادی کارکن اب تک کم از کم 38 لاشیں برآمد کرچکے ہیں۔ زیادہ تر ہلاکتیں سیکا، منگراائی اور مشرقی منگراائی کے شدید متاثرہ علاقوں میں ہوئی ہیں۔ ان کے مطابق منگراائی کے علاقے ریوک میں لینڈ سلائیڈنگ کے ملبے سے 16 لاشیں برآمد کی گئی ہیں۔ کم از کم 13 زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا، جن میں دو افراد کی حالت تشویش ناک بتائی گئی ہے۔
امدادی کارروائیوں اور رسد کی فراہمی کے لیے تین ہیلی کاپٹر اور ایک ریسکیو جہاز بھی تعینات کیا گیا ہے۔ ضرورت پڑنے پر ان کے ذریعے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا گیا ہے۔ حکام کے مطابق نگی کیو ریجنسی میں تقریباً 2 ہزار دیہاتی زلزلے کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل کر عارضی پناہ گاہوں میں منتقل ہوگئے۔ مشرقی نوسا ٹینگارا پولیس کے سربراہ رودی دارموکو نے بتایا کہ زلزلے سے متعدد عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا اور کئی عمارتیں منہدم ہوگئیں۔
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انہوں نے کہا کہ کئی شہروں اور دیہات میں بجلی کی فراہمی متاثر ہونے سے مواصلاتی نظام بھی متاثر ہوا ہے، جس کے باعث نقصانات اور جانی نقصان سے متعلق اطلاعات جمع کرنے اور امدادی کارروائیوں میں مشکلات پیش آرہی ہیں۔ زلزلے کے نتیجے میں اینڈے ریجنسی میں لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، جس کے باعث ٹرانس فلوریس ہائی وے بھی متاثر ہوگئی۔