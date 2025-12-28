تائیوان میں 7.0 کی شدت کا زلزلہ، عمارتیں لرز اٹھیں، آفٹر شاکس کی وارننگ جاری
تائیوان کے حکام نے آفٹر شاکس کی وارننگ جاری کرتے ہوئے لوگوں سے محتاط رہنے کی اپیل کی ہے۔
Published : December 28, 2025 at 10:04 AM IST
تائی پے: تائیوان میں سنیچر کو دیر گئے شدید زلزلہ آیا۔ تاحال کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ زلزلے کا مرکز سمندر میں تقریباً 73 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ حکام نے آفٹر شاکس سے متعلق خبردار کیا ہے اور لوگوں سے محتاط رہنے کی اپیل کی ہے۔
تائیوان کی رپورٹوں کے مطابق سنیچر کی رات دیر گئے تائیوان میں ریکٹر اسکیل پر 7.0 کی شدت کا زلزلہ آیا۔ جزیرے کے کئی حصوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ تائیوان کی سنٹرل میٹرولوجیکل ایڈمنسٹریشن (CWA) کے مطابق زلزلہ مقامی وقت کے مطابق رات 11 بج کر 5 منٹ پر آیا۔ فوکس تائیوان نے اطلاع دی ہے کہ زلزلے کا مرکز یلان کاؤنٹی سے تقریباً 32 کلومیٹر مشرق میں سمندر میں تقریباً 73 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔
زلزلے کے جھٹکے کئی علاقوں میں محسوس کیے گئے، جن میں تائی پے، نیو تائی پے، تائیچنگ، تاؤ یوان، تائینان، ہوالین، یلان، سنچو، میاؤلی، نانتو، چانگہوا، یونلن، تائیتونگ اور چیائی کے علاوہ کیلونگ، سنچو اور چیائی کے شہروں میں بھی شامل ہیں۔
زلزلے کے بعد فوری طور پر کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، تائیوان میں زلزلے کی شدت 7 تھی، جب کہ یلان کاؤنٹی میں اس کی شدت کو کم کر کے 4 کر دیا گیا۔ تائی پے ٹائمز نے بتایا کہ اسی طرح کے جھٹکے مشرقی، شمالی اور وسطی تائیوان کے بڑے حصوں بشمول تائیوان میں بھی محسوس کیے گئے۔
جنوبی تائیوان میں شدت قدرے کم تھی، کاؤسنگ اور پنگٹونگ کاؤنٹیوں میں تین کی ریڈنگ ریکارڈ کی گئی۔ دور دراز کے علاقوں میں ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ لینچیانگ اور پینگھو کاؤنٹیوں میں شدت کی سطح دو اور کنمین کاؤنٹی میں ایک تھی۔ تقریباً 11:50 بجے ایک پریس کانفرنس میں، سنٹرل میٹرولوجیکل ایڈمنسٹریشن (CWA) نے بتایا کہ تائیوان کی تاریخ میں سات یا اس سے زیادہ شدت کا یہ صرف تیسرا زلزلہ تھا۔
تائی پے ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق، اس سے پہلے کا مہلک زلزلہ ستمبر 1999 میں 7.3 شدت کا اور گذشتہ سال اپریل میں 7.2 شدت کا دوسرا زلزلہ تھا۔ سینٹرل میٹرولوجیکل ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ زلزلہ فلپائن سی پلیٹ اور یوریشین پلیٹ کے درمیان ٹیکٹونک حرکت کی وجہ سے آیا۔
مزید پڑھیں:
جاپان میں چھ اعشاریہ سات کی شدت کا زلزلہ: زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ جاری
افغانستان میں ایک بار پھر زلزلہ، ریکٹر اسکیل پر شدت 4.6 ریکارڈ کی گئی
جاپان میں طاقتور زلزلے کے جھٹکے، شدت 6.7، سونامی کی وارننگ جاری