پیرو کے پہاڑی سلسلے اینڈیز میں 6.7 شدت کا زلزلہ، تاحال نقصان کی کوئی اطلاع نہیں
رنگ آف فائر پر واقع پیرو ایک بار پھر شدید زلزلے سے لرز اٹھا، حالیہ مہینوں میں یہ تیسرا بڑا جھٹکا ہے۔
Published : November 21, 2026 at 9:29 AM IST
لیما، پیرو: جمعہ کے روز وسطی پیرو کے پہاڑی سلسلے اینڈیز میں 6.7 شدت کا زلزلہ آیا، تاہم فوری طور پر کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔
امریکی جیولوجیکل سروے (یو ایس جی ایس) کے مطابق زلزلہ مقامی وقت کے مطابق شام سات بج کر نو منٹ پر آیا۔ اس کا مرکز اینڈیز میں جونین سے 34 کلومیٹر شمال میں زمین کی 108 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔
پیرو کے جیو فزیکل انسٹی ٹیوٹ نے تصدیق کی ہے کہ کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ زلزلے کے مرکز کے قریب واقع علاقے کارہوامایو کے میئر عبدل ویگا نے بھی مقامی ٹیلی ویژن اسٹیشن کو بتایا کہ کسی جانی نقصان یا املاک کو نقصان پہنچنے کی کوئی رپورٹ نہیں ہے۔
زلزلے کے جھٹکے پیرو کے دارالحکومت لیما میں بھی محسوس کیے گئے، جس کے باعث خوفزدہ شہری گھروں سے نکل کر سڑکوں پر آ گئے۔
واضح رہے کہ پیرو بحرالکاہل کے گرد آتش فشاں پہاڑوں اور فالٹ لائنز پر مشتمل 40,000 کلومیٹر طویل پٹی "رنگ آف فائر" کے دائرے میں آتا ہے، جہاں دنیا کے بیشتر زلزلے آتے ہیں۔
اس سے قبل اگست میں بھی پیرو کے پہاڑی سلسلے اینڈیز میں 6.7 شدت کے زلزلے سے دو افراد زخمی ہوئے تھے اور متعدد گھروں، صحت کے مراکز اور اسکولوں کو نقصان پہنچا تھا، جب کہ جولائی میں جونین کے علاقے میں 5.5 شدت کے زلزلے کے نتیجے میں چھ افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے تھے۔
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