ترکی میں 6.1 شدت کا زلزلہ، تین عمارتیں منہدم، 22 افراد زخمی
پیر کے روز مغربی ترکی میں 6.1 شدت کا زلزلہ آیا، جس سے خوف و ہراس سے بھاگ دوڑ کے بیچ 22 افراد زخمی ہوگئے۔
Published : October 28, 2025 at 7:44 AM IST
انقرہ: پیر کے روز مغربی ترکی میں ایک زوردار زلزلہ آیا، جس کے نتیجے میں کم از کم تین عمارتیں گر گئیں جو گذشتہ زلزلے میں متاثر ہوئی تھیں۔ فوری طور پر جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔
ڈیزاسٹر اینڈ ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی، اے ایف اے ڈی کے مطابق، 6.1 شدت کے زلزلے کا مرکز صوبہ بالیکسر کے سندرگی قصبے میں تھا۔ یہ مقامی وقت کے مطابق رات 10:48 بجے 5.99 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا۔
زلزلے کے بعد کئی آفٹر شاکس بھی محسوس کیے گئے۔ اس کے جھٹکے استنبول، برسا، مانیسا اور ازمیر میں بھی محسوس کیے گئے۔ وزیر داخلہ علی یرلیکایا نے بتایا کہ سندرگی میں کم از کم تین غیر رہائشی عمارتیں اور ایک دو منزلہ دکان منہدم ہوگئی۔ منہدم ہونے والی عمارتوں کو پچھلے زلزلے میں نقصان پہنچا تھا۔
بالی سیر کے گورنر اسماعیل استا اوگلو کے مطابق، خوف و ہراس سے گرنے کی وجہ سے کل 22 افراد زخمی ہوئے۔ یہ واقعات زلزلوں کے جسمانی اور نفسیاتی اثرات کی وجہ سے واقع ہوئے۔
سندرگی کے ضلع منتظم ڈوگوکان کویونکو نے سرکاری انادولو ایجنسی کو بتایا کہ "ابھی تک، ہم نے کسی جانی نقصان کی نشاندہی نہیں کی ہے، لیکن ہم اپنی تشخیص جاری رکھے ہوئے ہیں۔"
ایک مقامی ٹیلی ویژن نے رپورٹ کیا کہ بہت سے لوگ اپنے گھروں میں واپس جانے سے بہت خوفزدہ نظر آئے اور باہر ہی ٹھہرے رہے۔ استا اوگلو نے کہا کہ واپس جانے سے ہچکچاتے لوگوں کو پناہ دینے کے لیے مساجد، اسکول اور کھیلوں کے ہال کھلے رکھے جا رہے ہیں۔
سندرگی میں اگست میں بھی 6.1 کی شدت کا زلزلہ آیا تھا، جس میں ایک شخص ہلاک اور درجنوں دیگر افراد زخمی ہوئے تھے۔ اس کے بعد سے بالیکیسر کے ارد گرد کے علاقے میں چھوٹے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ قابل ذکر ہے کہ ترکی بڑی فالٹ لائنوں پر واقع ہے اور وہاں زلزلے اکثر آتے رہتے ہیں۔
سنہ 2023 میں ترکی میں 7.8 شدت کے زلزلے سے 53,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوگئے اور 11 جنوبی اور جنوب مشرقی صوبوں میں لاکھوں عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اس زلزلے میں ہمسایہ ملک شام کے شمالی علاقوں میں مزید 6000 افراد ہلاک ہوگئے تھے۔
