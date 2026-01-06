مادورو اور ان کی اہلیہ نے امریکہ پر 'اغوا' کا الزام لگایا، عدالت کی پہلی سماعت میں کی قصوروار نہ ہونے کی درخواست
مادورو نے نیویارک کی عدالت میں کہا، وہ بے قصور ہیں۔ وہ ان الزامات کے قصوروار نہیں ہیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔
Published : January 6, 2026 at 9:36 AM IST
نیویارک: نیو یارک میں عدالت میں اپنی پہلی پیشی کے دوران، وینزویلا کے سابق صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ سیلیا فلورس نے تمام الزامات کو قبول نہیں کیا اور امریکی حکومت پر الزام لگایا کہ اس نے انہیں ان کے ملک سے اغوا کیا ہے۔ سی این این کے مطابق، پیر کو (مقامی وقت)، مادورو اور فلورس دونوں نے اپنے خلاف منشیات کی اسمگلنگ اور اسلحے کی اسمگلنگ کے الزامات سے انکار کیا اور فی الحال اپنی حراست کو چیلنج نہیں کیا۔
یہ پیشی ایک تاریخی لمحہ اور ایک طویل قانونی جنگ کا آغاز ہے، کیونکہ ان کا دفاع ان کی فوجی گرفتاری کے قانونی جواز کو چیلنج کرنے کا امکان ہے۔ مادورو کی گرفتاری کے لیے فوجی آپریشن کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم انچارج ہیں۔
مادورو نے کھڑے ہو کر ہسپانوی زبان میں شناخت کی تصدیق کی
دریں اثنا، ٹرمپ انتظامیہ نے عندیہ دیا ہے کہ وہ عبوری قیادت میں وینزویلا میں ہونے والی پیشرفت پر گہری نظر رکھے گی۔ تاہم سی این این کے مطابق مادورو کے دیرینہ نائب صدر ڈیلسی روڈریگوز نے پیر کو قائم مقام صدر کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ جب مادورو کو اپنی شناخت کی تصدیق کرنے کے لیے کہا گیا تو مادورو نے کھڑے ہو کر ہسپانوی زبان میں بات کی، ان کے الفاظ کا انگریزی میں ترجمہ کیا گیا۔
قصوروار نہیں ہوں ،میں ایک اچھا آدمی ہوں
انہوں نے عدالت کو بتایا کہ انہیں "کاراکس، وینزویلا میں میرے گھر پر پکڑا گیا تھا" اور جب جج ایلون ہیلرسٹین نے انہیں بیچ میں ٹوکنے کی کوشش کی تو انہوں نے جواب دیا، "میں اب بھی اپنے ملک کا صدر ہوں۔" دوسری بار الزامات کا جواب دیتے ہوئے مادورو نے کہا، "میں بے قصور ہوں۔ یہاں جو کچھ بیان کیا گیا ہے میں اس کا قصوروار نہیں ہوں۔ میں ایک اچھا آدمی ہوں۔"
معصوم نہیں، لیکن مکمل طور پر بے قصور
سی این این کے مطابق یہ واضح نہیں ہے کہ کمرۂ عدالت میں ان کا کتنا بیان بلند آواز میں پڑھا گیا۔ جج ہیلرسٹین نے کہا کہ مادورو کو بعد کی تاریخ میں اپنی گرفتاری اور ان پر عائد الزامات کے بارے میں تفصیل سے بات کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ مادورو کے وکیل نے تصدیق کی کہ انہوں نے چاروں الزامات میں قصوروار نہ ہونے کی استدعا کی ہے۔ مادورو کی اہلیہ سیلیا فلورس نے بھی قصوروار نہ ہونے کی استدعا کرتے ہوئے ہسپانوی زبان میں جج کو بتایا، "ہم معصوم نہیں، لیکن مکمل طور پر بے قصور ہیں۔"
جب ان سے ان کی شناخت کی تصدیق کے لیے پوچھا گیا تو اس نے ایک مترجم کے ذریعے کہا، ’’میں وینزویلا کی خاتون اول ہوں۔ وہ اپنے ماتھے اور دائیں کنپٹی پر پٹیاں باندھ کر عدالت میں پیش ہوئیں اور انہیں دفاعی میز پر بیٹھنے کے لیے مدد کی ضرورت تھی۔
فلورس کی پسلیوں میں فریکچر یا شدید زخم کا امکان
ان کے وکیل نے کہا کہ انہیں "سنگین زخموں" کے لیے طبی معائنے اور ممکنہ علاج کی ضرورت ہوگی، جسے انہوں نے اپنے "اغوا" کے نتیجے میں بیان کیا۔ اٹارنی مارک ڈونیلی نے کہا کہ فلورس کی پسلیوں میں فریکچر یا کم از کم شدید زخم ہو سکتے ہیں۔ مادورو کے وکیل بیری پولاک نے بھی عدالت کو بتایا کہ وینزویلا کے رہنما کے صحت اور طبی مسائل ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
سی این این نے اطلاع دی ہے کہ پولاک نے کہا کہ وہ الزامات اور مادورو کی گرفتاری دونوں کو چیلنج کرتے ہوئے متعدد تحریکیں دائر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ انہوں نے اسے ہفتے کی صبح امریکی کارکنوں کے ذریعے "فوجی اغوا" قرار دیا۔ انہوں نے یہ بھی دلیل دی کہ مادورو کو ایک خودمختار قوم کے رہنما کی حیثیت سے ان کے عہدے سے وابستہ خصوصی حقوق اور استثنیٰ حاصل ہے۔
زیر حراست غیر ملکی شہری قونصلر رسائی کے حقدار
سی این این کے مطابق، مادورو اور فلورس دونوں نے وینزویلا کے قونصل خانے کے نمائندے سے "ملاقات" کی درخواست کی۔ امریکی قانون کے تحت، زیر حراست غیر ملکی شہری قونصلر رسائی کے حقدار ہیں، حالانکہ یہ واضح نہیں ہے کہ اس درخواست کو کس طرح دیکھا جائے گا۔ پیر کی سماعت کے دوران، ان کے وکلاء نے فوری رہائی کی درخواست نہیں کی لیکن عندیہ دیا کہ باضابطہ ضمانت کی درخواست بعد میں جمع کرائی جائے گی۔ سی این اے سی کی رپورٹ کے مطابق کیس کی اگلی سماعت 17 مارچ کو مقرر کی گئی ہے۔