امن مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی، گیند اب ایران کے پالے میں: جے ڈی وینس
امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ "چیزیں صحیح ہوئی ہیں اور ہم (مذاکرات میں) کافی پیش رفت کی ہے۔
Published : April 14, 2026 at 9:48 AM IST
واشنگٹن: امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ اسلام آباد میں امن مذاکرات کے دوران امریکہ نے ایران تنازع کے خاتمے کی سمت میں کافی آگے بڑھا ہے اور اب بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے اگلا قدم تہران کو اٹھانا ہوگا۔
پچھلے ہفتے کے اختتام پر اسلام آباد میں امریکہ اور ایران 21 گھنٹے کی میراتھن بات چیت کے دوران کسی معاہدے تک پہنچنے میں ناکام رہے، جس میں واشنگٹن بضد رہا کہ تہران جوہری افزودہ کا اپنا حق ترک کر دے۔ وینس نے فاکس نیوز کو بتایا کہ "میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ چیزیں غلط ہوئیں۔ بلکہ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ چیزیں ٹھیک ہوئیں۔ ہم نے کافی پیش رفت کی ہے۔"
وینس نے کہا کہ "وہ ہماری طرف بڑھے، اس لیے مجھے لگتا ہے اور ہم کہیں گے کہ ہمیں کچھ اچھے اشارے ملے ہیں، لیکن وہ کافی آگے نہیں بڑھے۔" امریکی نائب صدر نے ایرانی وفد کے ساتھ مذاکرات کے لیے خصوصی ایلچی سٹیو وٹ کوف اور جیرڈ کشنر پر مشتمل وفد کی قیادت کی۔ وہیں ایرانی وفد میں پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالب اور وزیر خارجہ عباس عراقچی شامل تھے۔
وینس نے زور دے کر کہا کہ اگر ایران کے جوہری عزائم پر امریکہ کی "سرخ لکیریں" پوری ہوتی ہیں تو یہ دونوں ممالک کے لیے بہت اچھا معاہدہ ہو سکتا ہے۔ وینس نے کہا، "چاہے ہم مزید بات چیت کریں، چاہے ہم بالآخر کسی معاہدے تک پہنچ جائیں، میں واقعی میں سمجھتا ہوں کہ گیند ایران کے کورٹ میں ہے، کیونکہ ہم نے بہت کچھ داؤ پر لگا دیا ہے۔"
نائب صدر نے کہا کہ پاکستان امن مذاکرات بالآخر اس لیے ختم ہوئے کہ ایرانی مذاکرات کار کسی معاہدے کو حتمی شکل دینے میں ناکام رہے اور کہا کہ مذاکرات سے پتہ چلا کہ تہران میں فیصلہ سازی کا اختیار کس کے پاس ہے۔
انہوں نے وضاحت کی کہ "ہم نے جو کچھ سیکھا وہ یہ ہے کہ وہ، میرے خیال میں جو ٹیم وہاں تھی، وہ کوئی معاہدہ نہیں کر سکی۔ اسے واپس تہران جانا تھا، یا تو سپریم لیڈر یا کسی اور کے پاس، اصل میں انہیں ان شرائط کے لیے منظوری حاصل کرنا تھی جو ہم نے طے کی تھیں۔''
وانس نے زور دے کر کہا کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے 100 فیصد متفق ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ انہوں نے سوال کیا کہ "میں امریکی صدر سے سو فیصد متفق ہوں کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونا چاہیے... اگر وہ پوری دنیا پر اقتصادی دہشت گردی کرنے پر آمادہ ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اگر ان کے پاس جوہری بم ہوتا تو انہیں کیا لیوریج (فائدہ/اثر و رسوخ) ملتا؟"
وینس نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے جب امریکی اور ایرانی حکومتیں اتنی اعلیٰ سطح پر ملاقات کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "تو یہ، میرے خیال میں، ایک مثبت چیز ہے۔ اور ایک بار پھر، ہم نے بات چیت میں کچھ پیش رفت کی ہے۔" وانس نے کہا کہ توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں "تکلیف دہ" ہیں لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گی۔
انہوں نے کہا کہ "ہم جانتے ہیں کہ امریکی عوام تکلیف میں ہیں۔ اسی لیے ہم توانائی کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے اتنی جلدی بات چیت کر رہے ہیں۔ ہم اس پر کام جاری رکھیں گے۔"
