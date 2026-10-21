فرانس میں تشدد کے لیے مسلمان تارکینِ وطن ذمہ دار نہیں، فرانسیسی صدر نے ٹرمپ اور دیگر کے دعووں کو 'مضحکہ خیز' قرار دے دیا
میکرون نے کہا کہ فرانس پر تارکینِ وطن اور اسلام پسندوں کے گروہوں کے قبضہ کرنے کا دعویٰ سراسر جھوٹ ہے۔
Published : October 21, 2026 at 8:40 PM IST
پیرس: فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے بدھ کے روز کہا کہ امریکی رہنماؤں سمیت دیگر غیر ملکی رہنما فرانس کی کشیدہ سماجی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
فرانس میں زندگی گزارنے کے بڑھتے ہوئے اخراجات کے خلاف ہونے والے مظاہروں کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر ہنگامے اور لوٹ مار کے واقعات پیش آئے ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس تشدد کو اپنے سیاسی حامیوں کو متحرک کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ انہوں نے بغیر کوئی ثبوت پیش کیے یہ دعویٰ کیا کہ ان ہنگاموں کے ذمہ دار مسلمان تارکینِ وطن ہیں، اور میکرون سے کہا کہ، "اپنی سرحدیں بند کریں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، صورتحال پر قابو پائیں!"
اس کے جواب میں میکرون نے نشاندہی کی کہ گزشتہ ہفتے کے آخر میں پیرس اور فرانس کے دیگر شہروں میں ہونے والے لوٹ مار کے واقعات کو، "بیرونی ممالک میں توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے۔"
انہوں نے کہا، "نتیجتاً، بہت سے لوگوں نے، جن میں غیر ملکی رہنما بھی شامل ہیں، ایسے تبصرے کیے ہیں جو نہ صرف ناقابلِ قبول ہیں بلکہ مکمل طور پر مضحکہ خیز بھی ہیں۔"
جب ایک صحافی نے پوچھا کہ کیا ان کا اشارہ ٹرمپ کی طرف ہے، تو میکرون نے جواب دیا: "دیگر لوگوں کے ساتھ ساتھ، ان کی طرف بھی۔"
میکرون نے مزید کہا کہ "مصنوعی ذہانت (اے آئی) کے ذریعے تیار کردہ ایسی تصاویر سامنے آئی ہیں جن میں ایسے مناظر دکھائے گئے ہیں جو درحقیقت فرانس میں کبھی پیش ہی نہیں آئے۔ کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فرانس پر تارکینِ وطن اور اسلام پسندوں کے گروہوں نے قبضہ کر لیا ہے، جو کہ سراسر جھوٹ ہے۔"
میکرون نے یہ واضح نہیں کیا کہ وہ اے آئی سے تیار کردہ کن تصاویر کی بات کر رہے ہیں، اور نہ ہی یہ بتایا کہ انہوں نے کیسے تعین کیا کہ وہ جعلی ہیں۔ فرانسیسی وزیر خارجہ جین نوئل باروٹ نے کہا کہ ان کا دفتر متعلقہ ممالک کو ضروری وضاحتیں فراہم کر سکتا ہے، "تاکہ انہیں سوشل میڈیا پر غلط معلومات پھیلانے یا بے بنیاد دعوے کرنے سے روکا جا سکے۔"
ایک وقت تھا جب میکرون اور ٹرمپ کے درمیان اچھے تعلقات تھے، لیکن اب ٹرمپ اکثر اپنی عوامی تقاریر میں فرانسیسی صدر کا مذاق اڑاتے ہیں۔
میکرون نے کہا، "سچ تو یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت ہمارے ملک کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ ہمارے ملک سے محبت نہیں کرتے۔ ایسے لوگ مجھے واقعی پریشان کرتے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا، "جب میں ایسے رہنماؤں کو دیکھتا ہوں، چاہے وہ ہمارے اپنے خطے سے ہوں یا بحرِ اوقیانوس کے پار سے جو انتخابی مہموں میں مصروف ہیں، اور جو کبھی کبھی بغیر سوچے سمجھے مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ مواد کو دہراتے ہیں یا فرانس کے واقعات کے بارے میں کچھ گروہوں کی طرف سے پھیلائے گئے بیانیوں کو آگے بڑھاتے ہیں، تو درحقیقت وہ ہمارے ملک کو اپنی سیاسی مہم جوئی کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔"
میکرون نے یہ ریمارکس قطر میں دیے۔ وہ خلیجی عرب ممالک کے دورے پر تھے۔ اس دوران انہوں نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ ماہانہ اضافی ایک لاکھ میٹرک ٹن ڈیزل کی فراہمی کا معاہدہ کیا، جبکہ بحرین سے بھی مزید ایک لاکھ ٹن ڈیزل ملنے کی توقع ہے۔
میکرون کے دفتر کے مطابق، مشرقِ وسطیٰ کے اس دورے کا مقصد توانائی کے بحران اور توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے نمٹنا، نیز تیل، گیس، ڈیزل اور جیٹ فیول کی فراہمی کو یقینی بنانا تھا۔
ایلیسی (فرانسیسی صدارتی دفتر) نے اشارہ دیا کہ سعودی عرب سمیت مختلف مقامات سے ماہانہ تقریباً دو لاکھ 95 ہزار ٹن اضافی ڈیزل حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ مقدار فرانس کی کل ماہانہ ڈیزل کی کھپت کے 10 فیصد سے بھی زیادہ ہے۔
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