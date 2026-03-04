ایران جنگ: فرانس کا جوہری طاقت سے چلنے والے طیارہ بردار جہاز کو بحیرہ روم میں تعینات کرنے کا اعلان
میکرون نے قبرص میں برطانوی فضائی اڈے پر حملے کے بعد فرانس کے طیارہ بردار جہاز کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔
Published : March 4, 2026 at 9:01 AM IST
پیرس: فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے منگل کے روز فرانس کے جوہری طاقت سے چلنے والے طیارہ بردار بحری جہاز کو بحیرہ بالٹک سے بحیرہ روم میں جانے کا حکم دیا تاکہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے دوران اتحادیوں کے اثاثوں کی حفاظت کی جا سکے۔
فرانسیسی ٹی وی پر ایک ریکارڈ شدہ تقریر میں میکرون نے کہا کہ چارلس ڈی گال کیریئر کو فریگیٹس اور اس کے ایئر ونگ کے ساتھ لے جایا جائے گا۔ میکرون نے مزید کہا کہ مشرق وسطیٰ میں گذشتہ چند گھنٹوں کے دوران متعدد رافیل جنگی طیارے، فضائی دفاعی نظام اور فضائی ریڈار سسٹم تعینات کیے گئے ہیں۔ میکرون نے کہا کہ "ہم ان کوششوں کو ضرورت کے مطابق جاری رکھیں گے۔"
فرانس، برطانیہ اور جرمنی نے پہلے کہا تھا کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر گذشتہ ہفتے کے آخر میں شروع ہونے والے حملوں میں ملوث نہیں ہوں گے، لیکن وہ ایران کی میزائل اور ڈرون فائر کرنے کی صلاحیت کو تباہ کرنے کے لیے دفاعی کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔
تاہم، میکرون نے کہا کہ فرانسیسی افواج نے اپنے اتحادیوں کی فضائی حدود کا ہر حال میں دفاع کرے گی اور جو یہ جانتے ہیں کہ وہ ہم پر بھروسہ کر سکتے ہیں، " انہوں نے دعویٰ کیا کہ تنازع شروع کے پہلے ہی گھنٹوں میں فرانس نے اپنے دفاع میں ڈرون کو مار گرایا تھا۔" تاہم انہوں نے اس کی تفصیل نہیں بتائی۔
فرانس کے طیارہ بردار بحری جہاز کو منتقل کرنے کی ضرورت کی وضاحت کرتے ہوئے میکرون نے پیر کو قبرص پر برطانوی فضائیہ کے اڈے پر ہونے والے حملے کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا کہ قبرص یورپی یونین کا رکن ہے جس کے ساتھ فرانس نے حال ہی میں ایک اسٹریٹجک شراکت داری پر دستخط کیے ہیں۔
"اس کے لیے ہماری حمایت کی ضرورت ہے،" میکرون نے کہا۔ میکرون نے مزید کہا کہ فرانس کے پاس یورپی یونین کے ممالک کو قطر، کویت اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ ساتھ اردن اور عراق کے ساتھ مضبوط وعدوں کا پابند کرنے والے دفاعی معاہدے ہیں۔
میکرون نے کہا کہ جنگ لبنان تک پھیل چکی ہے، ایران کے حمایت یافتہ عسکریت پسند گروپ حزب اللہ نے "اسرائیل پر حملہ کرنے اور لبنانی عوام کو خطرے میں ڈالنے کی سنگین غلطی" کی۔ تاہم انہوں نے اسرائیل کو زمینی کارروائی شروع کرنے کے خلاف خبردار کیا۔
انہوں نے کہا کہ "یہ بھی ایک خطرناک کشیدگی اور تزویراتی غلطی ہو گی۔" "حزب اللہ کو لازمی طور پر تمام حملے بند کرنے چاہئیں، اور میں اسرائیل سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ لبنانی سرزمین اور اس کی سالمیت کا احترام کرے۔"
قواعد پر مبنی بین الاقوامی نظام کے لیے فرانس کی روایتی حمایت کی عکاسی کرتے ہوئے میکرون نے کہا کہ فرانس ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کی "منظوری نہیں دے سکتا" کیونکہ وہ "بین الاقوامی قانون" کے فریم ورک سے باہر شروع کیے گئے۔
انہوں نے کہا کہ اس بات کا تقاضہ ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو حملے ختم کیے جائیں، خطے میں پائیدار امن صرف سفارتی مذاکرات کی بحالی کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔
